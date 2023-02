Presto Music, il servizio di streaming di musica classica e jazz

Presto Music ha annunciato il lancio del suo servizio di musica in streaming, pensato specificatamente per gli amanti di musica classica e jazz.

L’offerta prevede 200.000 album di qualità CD e oltre 34.000 brani di qualità “Hi-Res” (fino a 24 bit, 192kHz). Non mancano i libretti di 70.000 album (fondamentali per gli amanti della classica) e la possibilità di scaricare album per l’ascolto offline da mobile, e un motore di ricerca specifico per questi generi, con metadati completi per l’intero catalogo; quest’ultimo non è un dettaglio da poco perché bisogna tenere conto di compositore, opere, interpreti.

Apple da tempo sta lavorando su Apple Music Classical, un’app indipendente da affiancare a Apple Music, sviluppato sviluppata sulla base di Primephonic, servizio di streaming dedicato alla musica classica che la Mela ha acquisito ad agosto del 2021; annunciando l’acquisizione, Apple aveva promesso agli utenti “un’esperienza dedicata con le migliori funzionalità Primephonic, fra cui la navigazione e la ricerca ottimizzate per compositore e per repertorio, viste dettagliate dei metadati dei brani, oltre a nuove caratteristiche e vantaggi”.

Difficoltà con l’organizzazione del catalogo potrebbero spiegare il ritardo di Apple con il suo servizio dedicato alla musica classica, per non parlare di problematiche legate alla retribuzione: Preso Music spiega che alcuni brani possono durare poche decine di secondi, altri la mezz’ora, ed è per questo che si è scelto di remunerare gli aventi diritto al secondo ascoltato e non per brano riprodotto (una scelta con la quale potrebbe essersi scontrata Apple e spiegherebbe i ritardi nel rilascio dell’app Music Classical).

Il servizio di Presto Music è disponibile come app per iOS e Android, ed è utilizzabile anche da browser. L’offerta prevede due formule di abbonamento: 10,99€ al mese oppure 13,99€ al mese; quest’ultima prevede sconti del 10% su eventuali acquisti effettuati sulla piattaforma. Non c’è una offerta per famiglie ma pagando un anno intero il prezzo è di 109,9€ o 9,16 € al mese.