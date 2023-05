A fine mese l’app Facebook Messenger per Apple Watch sarà dismessa e non sarà più possibile rispondere ai messaggi dal polso con lo smartwatch.

In un post su Twitter si evidenzia un messaggio che è apparso ad alcuni utenti, informando che dopo il 31 maggio Messenger non sarà disponibile su Apple Watch ma che sarà ad ogni modo possibile continuare a ricevere le notifiche di Messenger sull’orologio.

Un portavoce di Meta (l’azienda sotto il cui cappello include Facebook) ha confermato al sito Reviewgeek l’interruzione dell’app, spiegando: “Le persone potranno continuare a ricevere le notifiche di Messenger sugli Apple Watch abbinati, ma dalla fine di maggio non potranno più rispondere dal loro orologio. Potranno continuare a usare Messenger sui loro iPhone, su desktop e sul web”.

Non è chiaro il perché della decisione di Meta; alcuni ipotizzano la volontà dell’azienda di spingere gli utenti a stare più sullo smartphone, altri evidenziano la scarsa utilità rispetto all’app per iPhone e che anche altri sviluppatori hanno dismesso app companion per Twitter, Instagram, Target, Huber, ecc. Mark Gurman di Bloomberg ritiene che la decisione è l’ammissione che app che offrono queste esperienze su iPhone, non sempre hanno senso su Apple Watch, evidenziando come anche altre app companion per lo smartwatch non abbiano mai preso piede.

A rendere strana la mossa di Meta è una notizia che arriva in concomitanza della conferenza I/O di Google, nel corso della quale è stato annunciato l’imminente arrivo di WhatsApp per Wear OS (precedentemente noto come Android Wear), una versione del sistema operativo Android di Google progettata per smartwatch. Quest’ultima app dovrebbe permettere di rispondere a un messaggio con una registrazione vocale o trasformando i vocali in testo (non sarà possibile cercare tra i messaggi o creare nuovi messaggi).