Nel futuro di Bluetooth audio lossless e video in alta definizione

Bluetooth Special Interest Group (BSIG), l’organizzazione che sovrintende lo sviluppo degli standard Bluetooth e la concessione in licenza delle tecnologie e dei marchi Bluetooth ai produttori, nel corso dei una recente conferenza in live streaming ha indicato alcune novità che dovrebbero essere integrate in future versioni dello standard in questione.

Sono previste novità per la larghezza di banda Bluetooth LE con migliorie che permetteranno l’ascolto di audio ad alta definizione senza necessità di hardware o codec dedicati.

Chuck Sabin, direttore senior del BSIG, ha riferito di progetti in corso per incrementare la velocità di trasmissione dati di Bluetooth LE ed espandere questo standard nello spettro di frequenza dei 6GHz.

La velocità di trasmissione dovrebbe raddoppiare rispetto all’attuale, passando da a 4 a 6 megabit al secondo, forse persino a 8Mbps (dipende da come si riuscirà a concludere le specifiche) e questo in pratica potrebbe consentire agli utenti di sfruttare audio lossless di qualità CD (16-bit.44,1kHz) via Bluetooth senza bisogno di ricorrere a codec quali aptX Loseless, LDAC e LHDC.

Il supporto alla frequenza dei 6GHz permetterebbe di supportare velocità di trasmissione ancora più elevate con prestazioni simili a quelle possibili via WiFi e dunque larghezza di banda elevata, e supporto a streaming audio 24 bit/96 kHz, video HD o 4K, aprendo nuovi scenari anche nell’ambito dei visori per la Realtà Virtuale / Aumentata e altri dispositivi connessi in ambito video e gaming.

Sabin ha sottolineato che i progetti sono in fase embrionale e non dunque al momento possibile indicare date per le specifiche definitive. Di certo è che con i nuovi progetti in corso, il Bluetooth potrebbe fare un ulteriore balzo avanti in termini di prestazioni e funzionalità.

Ricordiamo che anche Apple dal 2011 fa parte del Bluetooth Special Interest Group.