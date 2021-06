macOS Monterey, molte novità sono riservate ai Mac più recenti

Alcune delle nuove funzionalità del futuro macOS 12 Monterey non saranno disponibili per i Mac con CPU Intel ma solo per quelli con CPU Apple Silicon (M1 e seguenti). Lo riferisce Macrumors evidenziando che varie funzioni richiedono un Mac con chip M1, in altre parole gli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini e iMac 24″.

Tra le novità che funzionano solo sui Mac più recenti, ci sono:

La modalità Ritratto che sfrutta il Neural Engine del chip Apple M1 per sfocare automaticamente sfondo dell’utente.

Il Live Text che usa il machine learning on-device per rilevare il testo all’interno delle foto, in grado di individuare automaticamente elementi quali: numeri di telefono, siti web, indirizzi e codici di tracking, così l’utente può copiare e incollare le informazioni.

Il nuovo mappamondo interattivo di Mappe che rende l’’esplorazione delle aree urbane più coinvolgente e dettagliata

Dettagli di mappe per città quali San Francisco, Los Angeles, New York e Londra

Il lettore vocale di testi per nuove lingue quali: svedese, danese, norvegese e finlandese

La dettatura on-device che consente di eseguire varie attività offline

La dettatura senza limiti di messaggi e documenti nei campi di testo (finora limitata a 60 secondi per volta).

Per alcune funzionalità, la loro sulla versione Intel di macOS Monterey è giustificata dall’assenza del Neural Engine; per altre sembra solo la mancanza di volontà da parte di Apple per avere queste funzioni anche sui vecchi Mac.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.