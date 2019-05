Netflix è diverso, ora offre audio in alta qualità

Gli appassionati di Netflix ora hanno un’altra buona ragione per fare una scorpacciata di TV e per rivedere serie TV e film preferiti, perché su Netflix è arrivato l’audio in alta qualità.

Il colosso dello streaming assicura che questa novità tecnologica spinge l’audio a un altro livello e che tutto è stato studiato per offrire agli spettatori una esperienza audio ancora più immersiva, più simile a quella che i creatori di contenuti ascoltano in studio in fase di produzione.

L’audio in alta qualità di Netflix è disponibile per gli utenti che dispongono di TV che supportano audio 5.1 o Dolby Atmos ed è disponibile sulla maggior parte dei contenuti Netflix che supportano queste tecnologie. Così per riconoscere quali contenuti sono disponibili con il nuovo audio in alta qualità basta osservare se nella descrizione è presente l’icona 5.1 o Dolby Digital Plus.

Su Netflix l’audio in alta qualità varia il bitrate in base al dispositivo impiegato dall’utente e anche dalla capacità di connessione disponibile. La tecnologia a bitrate variabile impiegata per l’audio su Netflix rispecchia la stessa soluzione impiegata anche per i video: maggiore è la banda disponibile, maggiore la qualità che si ottiene.

Con l’audio 5.1 si va da un bitrate minimo di 192 kbps in grado di offrire una buona qualità audio, fino a un massimo di 640 kbps per la migliore esperienza di ascolto. Invece per gli utenti abbonati al piano Premium più costoso che dispongono di audio Dolby Atmos si parte da un bitrate di 448 kbps fino a un massimo di 768 kbps.

In una nota però la società avvisa che non tutti gli episodi o stagioni di una serie TV che supporta audio surround 5.1 o Dolby Atmos potrebbero offrire audio in alta qualità, infine che la disponibilità varia anche in base alla lingua. Netflix è sempre impegnata sulle tecnologie audio/video impiegate per lo streaming.