Nilox, tre nuove e-Bike debuttano a EICMA 2022

Nilox torna all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori EICMA 2022 con tante novità per ampliare il proprio ventaglio di e-bike. Ovviamente, si tratta di bici che riflettono le nuove norme del codice della strada dedicate ai velocipedi elettrici.

Dopo la presenza a IFA del settembre scorso, a Milano è possibile toccare con mano il monopattino S1 di cui abbiamo parlato direttamente a questo indirizzo. In fiera sono presenti anche due modelli di e-bike che arricchiscono l’offerta, che spazia da City Bike a sportive MTB o Fat Bike, e vanno a soddisfare due segmenti in crescita, ossia la e-bike Cargo Light.

Al di là dei prodotti già visti, in occasione di EICMA 2022 vengono mostrati in anteprima tre nuovi modelli di e-bike con motore centrale, in grado di calibrare l’assistenza erogata in fase di pedalata. La pratica K1 MID, la sportiva K2 MID e la performante K3 MID. Si tratta di tre biciclette interamente assemblate in Italia con componenti principali italiani, come cerchi DRC o pneumatici Vittoria. Inoltre, tutti e tre i nuovi modelli montano anche motori e display di aziende italiane, come OLI eBike Systems, Polini o Askoll.

K1 MID

La City K1 MID è la nuova proposta Nilox pensata per spostarsi tra le vie della città. Il modello, che presenta un telaio in alluminio, è dotato di motore centrale OLI Sport One 36 V 250 W – 60 Nm che consente di raggiungere i 25 km/h.Le caratteristiche distintive di questa nuova City bike vantano una batteria removibile al litio da 36 V 13 Ah – 468 Wh, la forcella Airfly e il cambio SHIMANO Tourney a 7 velocità, per un’autonomia in uso continuo fino a 80 km. Gode, inoltre, di ruote KENDA 28″ x 1.95″.

K1 MID monta LED sia frontali che posteriori, mentre il sistema frenante si basa su freno a disco idraulico SHIMANO M200 anteriore e posteriore. K1 MID sarà disponibile a partire da aprile 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 1.900,00 €.

K2 MID

K2 MID è pensata, invece per l’off road, grazie al suo cambio SHIMANO Deore a 12 velocità ed a possenti ruote VITTORIA 29” x 2.40”. Il motore centrale è una unità ASKOLL ULTRA 36 V 250 W – 95 Nm, mentre la forcella è Rock Shox e la batteria removibile al litio LG 36 V 17.5 Ah – 630 Wh: tutte queste caratteristiche supportano un’autonomia in uso continuo fino a 130 km ed una velocità massima di 25 km/h.

Propone un controller SIGMA EOX Remote 500 a 7 tasti e il display SIGMA EOX V1300. Completano il design i freni a disco idraulici SHIMANO M200, anteriori e posteriori, che facilitano una tempestiva frenata anche in caso di imprevisti e il telaio in alluminio che rende la nuova MTB robusta ed elegante per un’esperienza di guida superiore. K2 MID sarà disponibile a partire da aprile 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 3.200,00 €.

K3 MID

La top di gamma presentata a EICMA 2022 è Nilox K3 MID, pensata per gli appassionati di mountain bike senza limiti. Il suo motore centrale è il POLINI E-P3 +MX 36 V 250 W – 90 Nm e la sua batteria removibile al litio è di tipo Samsung 36 V 17.5 Ah – 630 Wh. Ad affrontare qualsiasi manto stradale ci pensa l’ammortizzatore posteriore ROCK SHOX Deluxe Select e la forcella ROCK SHOX. Inoltre, offre un display POLINI TFT per monitorare tutte le informazioni; oltre a ciò, è possibile App Polini E-Bike permette all’utente di personalizzare tutte le caratteristiche del motore, gestendo comandi, impostazioni e diagnostica.

Gode di un cambio SHIMANO Deore a 12 velocità, mentre il sistema frenante è basato su freni a disco idraulici SHIMANO M400 anteriori e posteriori. Il nuovo modello di Nilox offre un’autonomia dichiarata fino a 120 km ed una velocità massima di 25 km/h. Infine, propone pneumatici VITTORIA differenziati – 29” x 2.4” all’anteriore e 27.5” x 2.6” al posteriore – per unire la precisione e la stabilità del primo al comfort e l’aderenza del secondo. K3 MID sarà disponibile a partire da metà 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 5.700,00 €.

Le e-bike Nilox sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.

