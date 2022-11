Netflix Triviaverse mette alla prova le tue conoscenze

Oltre ai giochi, Netflix ha un altro modo per rilasciare contenuti videoludiuci: l’ultima trovata è Netflix Triviaverse, una esperienza interattiva da giocare con i membri della famiglia amanti delle curiosità. Un titolo interattivo per queste vacanze. Si chiama Triviaverse, ed è stato progettato per lanciare domande a brucia pelo a cui lo spettatore deve rispondere entro un limite di tempo.

Si può giocare da solo e lottare attraverso tre round di difficoltà crescente per tentativo, ma è possibile anche giocare con un amico o un parente, in un incontro a turni con due round ciascuno. Chi fornisce il maggior numero di risposte corrette entro il limite di tempo vince la partita.

La società afferma che lo spettacolo estrae le sue domande da qualsiasi argomento “puoi immaginare”: dalla scienza alla storia, dalla curiosità alla cultura pop. Rispondendo esattamente si sbloccheranno badge più alti.

Il servizio di streaming ha esplorato l’interesse degli abbonati per i contenuti interattivi negli ultimi anni, rilasciando spettacoli ed episodi in cui lo spettatore potesse svolgere un ruolo attivo, come Black Mirror: Bandersnatch. a partire dall’anno scorso, ha fatto un grande passo verso il raggiungimento delle sue ambizioni in ambito videoludico, lanciando giochi per gli utenti iPhone e Android. E proprio questo settembre, ha annunciato la volontà di fondare uno studio interno con base a Helsinki, in Finlandia, per creare giochi originali senza pubblicità o acquisti in-app.

Netflix ha già un gioco stile Triviaverse: ha lanciato il suo primo quiz interattivo Trivia Quest all’inizio di quest’anno. Triviaverse ha un formato più semplice, tuttavia, e sembra un contenuto da avviare per sessioni veloci, magari tra un compito e l’altro, o da giocare con con famiglia e amici durante le feste.

L’esperienza Netflix Triviaverse è disponibile in Italiano, oltre che in inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, spagnolo, coreano e giapponese. È anche accessibile da tutti i dispositivi che possono eseguire le esperienze interattive di Netflix, tra cui smart TV, lettori multimediali in streaming, console, browser e dispositivi mobili.

Negli scorsi giorni Netflix ha introdotto il suo primo abbonamento economico sostenuto dalla pubblicità. La mossa sarà presto seguita anche da Disney+ che da dicembre aumenterà i prezzi, oltre a introdurre un abbonamento economico con pubblicità