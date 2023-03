Nintendo chiude i negozi digitali eShop di Wii U e 3DS

Il negozio online Nintendo per Wii U e Nintendo 3DS chiude i battenti: il colosso dei videogiochi di Kyoto informa che la chiusura definitiva avverrà alle ore 8 PM ET, quindi alle 2 di notte di martedì 28 in Italia. Non sarà più possibile acquistare giochi o DLC da entrambi gli eShop, ma i titoli già acquistati potranno ancora essere riscaricati e giocati online per un po’ di tempo.

La mossa non arriva a sorpresa. Nintendo aveva precedentemente annunciato la chiusura degli store e già dallo scorso agosto aveva iniziato a impedire ai suoi utenti di ricaricare fondi negli eShop Wii U e del 3DS. Purtroppo, la chiusura significa anche dire addio a innumerevoli titoli digitali che si trovano su entrambi i negozi, come Dr. Luigi, Pokemon Rumble U, Pushmo, Pokémon Picross e molti altri ancora.

La chiusura rende anche impossibile l’acquisto della vasta selezione di giochi Virtual Console disponibili su 3DS e Wii U, cosa che certamente spiacerà agli appassionati di retro gaming.

Secondo un’analisi di VGC, circa 1000 giochi disponibili solo in formato digitale verranno persi a causa della chiusura degli eShop, e se ciò non bastasse, VGC afferma che circa 530 di questi giochi sono titoli Virtual Console – di cui circa 335 non sono ancora disponibili su Nintendo Switch Online. La speranza è che, dopo la chiusura di questi store, Nintendo porti i titoli su Switch, così da non farli cadere nell’oblio.

La decisione di Nintendo di chiudere gli eShop della Wii U e del 3DS rappresenta un passo indietro in termini di conservazione dei videogiochi. Oltre a cancellare alcuni titoli dalla storia, la chiusura renderà anche più difficile per coloro che ancora possiedono e giocano con la Wii U e il 3DS accedere a determinati giochi, anche se disponibili in forma fisica.

Questo perché le versioni fisiche di alcuni giochi, come Phoenix Wright vs. Professor Layton su 3DS e The Legend of Zelda: The Windwaker HD, sono diventate molto costose a causa del mercato di seconda mano, mentre le versioni digitali mantengono il loro prezzo originale.

