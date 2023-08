AirPods, Apple studia custodia di ricarica a collana o bracciale

Apple sta cercando di affiancare alla normale custodia di ricarica AirPods un nuovo dispositivo per trasportare e ricaricare gli auricolari: a sorpresa, potrebbe trattasi di un indossabile, come una collana o un bracciale.

Gli auricolari AirPods sono così leggeri e piccoli che sembra che la musica circondi l’utente, quando indossate. Il problema è che queste caratteristiche rendono le periferiche facili da perdere. Questo è uno dei motivi per cui vengono forniti con una custodia di ricarica, così l’utente sa sempre dove le sono. Inoltre, la custodia di ricarica è fondamentale per incrementarne la longevità durante l’utilizzo.

Con il nuovo brevetto, Apple cerca di unire l’utile al dilettevole: un bracciale o una collana indossabile potrebbero servire all’utente per non perdere gli AirPods quando non indossati, ricaricandoli allo stesso tempo.

Il brevetto appena concesso ad apple descrive un “Accessorio per cuffie wireless”. Nonostante il titolo al singolare, questo brevetto copre diverse opzioni di ricarica, tutte mirate a risolvere gli stessi problemi:

Mentre alcuni dispositivi elettronici portatili possono essere portati in tasca o in borsa, alcune attività non consentono l’uso di tasche o borse per conservare un dispositivo elettronico. Ad esempio, alcuni dispositivi elettronici portatili vengono comunemente utilizzati per ascoltare musica mentre l’utente sta correndo o facendo esercizio fisico Tuttavia, gli accessori per dispositivi elettronici portatili che hanno caratteristiche per trattenere il dispositivo elettronico sono tradizionalmente ingombranti e possono essere scomodi o potrebbero non fornire determinate funzioni desiderate, come la capacità di ricarica Di conseguenza, miglioramenti e progressi negli accessori per dispositivi elettronici possono essere auspicabili per trattenere in modo affidabile il dispositivo elettronico in una forma conveniente fornendo altre funzionalità desiderate

Presumibilmente, in futuro, gli AirPods potrebbero essere conservati in un portachiavi, anche per essere ricaricati. Quello che Apple sta cercando è un modo in cui un utente possa conservare facilmente i propri AirPods quando non li sta utilizzando. E le soluzioni proposte iniziano con una collana.

In alcuni esempi, una o tutte le porzioni di custodia possono essere flessibili o pieghevoli e possono essere definite come una porzione flessibile. In alcuni esempi, tuttavia, la prima e la seconda porzione di possono essere direttamente collegate tra loro o possono persino essere compresse, o almeno parzialmente contenute, all’interno di una custodia.

Il primo esempio di collare illustrato è a forma di U aperta, dove un auricolare viene inserito in ciascuna delle due estremità. Questo lascia abbastanza a rischio la caduta degli auricolari, quindi un’altra idea è che la U diventi più simile a una grande O, una collana dove le due estremità si fissano insieme.

Il brevetto di Apple esplora poi molte diverse versioni di questa idea, incluso uno in cui ci sono luci per mostrare il livello di carica.

Un accessorio apparentemente molto più piccolo potrebbe essere utilizzato per collegare gli AirPods a un normale portachiavi. Infine, una possibilità è che un accessorio di ricarica per gli AirPods potrebbe “avvolgersi attorno a un capo di abbigliamento, a un accessorio, a una parte del corpo o a un’appendice di un utente, o a qualsiasi altro oggetto desiderato per trattenere l’accessorio su di esso”.

Ciò porta ovviamente a suggerire un braccialetto, ma Apple parla di un possibile accessorio che passa anche attraverso “un cinturino o a una parte di uno zaino indossato dall’utente. Apple conclude con la proposta di una custodia di ricarica che si attacca ai vestiti che potrebbe anche essere utilizzata come un altoparlante specifico e direzionale.

Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata