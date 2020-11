Smartwatch e smartband in offerta su eBay, da Xiaomi a Huawei gli sconti sono serviti

Se volete anticipare i regali di Natale, così da non farvi cogliere alla sprovvista, sappiate che su eBay sono disponibili smartwatch e smartband in offerta, davvero per tutte le tasche. Ve ne consigliamo quattro da acquistare al volo.

Xiaomi Mi Band 4

Il primo acquisto che ci sentiamo di consigliarvi a questo prezzo è certamente Xiaomi Mi Band 4, non l’ultimo modello disponibile, ma praticamente identico alla Band 5. Il dispositivo supporta la tecnologia Bluetooth 5,0 BLE, che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza, cui si aggiunge un display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px.

Anche questa volta non manca la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per le immersioni). Batteria da record grazie all’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

La Mi Band 4 si acquista cliccando su questo link diretto al prezzo di circa 23,99 euro con spedizione gratuita per l’Italia.

Mi Band 3

Se volete risparmiare ancor di più, c’è in offerta anche il modello Mi Band 3, con un design simile, che costa appena 20,99 euro. Xiaomi Mi Band 3 propone uno schermo OLED, con risoluzione leggermente più alta rispetto al predecessore, sempre con un pulsante a sfioramento sulla parte più bassa.

Anche in questo caso 20 giorni di utilizzo continuo, proprio come il precedente modello. Peraltro, tra le caratteristiche più importanti c’è anche la resistenza all’acqua, adesso fino a 50 metri, dunque l’ideale anche per i nuotatori. Si tratta insomma di un bracciale ancora oggi valido, con una spesa davvero minima.

Come dicevamo è possibile acquistarlo su eBay a 20,99 euro cliccando direttamente qui.

Honor MagicWatch 2

Salendo un po’ di budget, ma cambiando anche tipologia di acquisto, ecco uno smartwatch di cui vale veramente la pena parlare, anche per un ottimo rapporto qualità prezzo. HONOR Magic Watch 2, oltre ad essere davvero elegante e minimale al polso, risulta versatile e funzionale, caratterizzato da un design che fa ancora impallidire molti altri indossabili della concorrenza. HONOR MagicWatch 2 propone ancora oggi caratteristiche tecniche e funzionalità di alto livello. Al suo interno il processore Kirin A1, grazie al quale l’orologio consente di affrontare 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc.

HONOR MagicWatch 2 è inoltre dotato di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni in modo da poter ascoltare la tua musica preferita senza portarti dietro il telefono.

Al momento si acquista a 109 euro su eBay.

Huawei Watch GT 2

Molto simile al modello Honor, sempre con chip Kirin A1, integra un quadrante in vetro 3D di alta qualità per offrire una visione senza cornici. HUAWEI WATCH GT 2 tiene traccia degli allenamenti con sistemi di posizionamento precisi e monitoraggio del tuo battito cardiaco tramite l’accurato TruSeen 3.5 e supporta funzionalità come le chiamate Bluetooth, lettore musicale, notifica dei messaggi, ed è in grado di misurare il livello di saturazione dell’ossigeno (SpO2).

Si acquista su a 119 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.