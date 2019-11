Non aspettare Black Friday: prezzi stracciati per Amazon Echo Dot ed Echo Input a solo 19,99€

Inutile aspettare il Black Friday quando il prezzo è stracciato e lo sconto è il più alto mai visto per questi dispositivi: oggi infatti sia lo speaker compatto Echo Dot che il ricetrasmettitore Bluetooth Echo Input per rendere smart qualsiasi tipo di speaker sono proposti con uno sconto fino al 67%, ciascuno si paga solo 19,99 euro.

Amazon Echo Dot

Amazon Echo Dot scontato del 67% invece di 59,99 euro si paga 19,99 euro

Con questo piccolo dispositivo di fatto si mette in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Amazon Echo Input

Anziché 39,99 euro costa 19,99 euro, quindi si risparmiano 20 euro

Costa poco, è piccolo e sottile: questo dispositivo trasforma qualsiasi altoparlante, di qualunque marchio, in uno speaker Smart con assistente vocale Alexa. L’utente può così utilizzare lo speaker preferito già in possesso, ridurre la spesa e iniziare subito a utilizzare centinaia di Skill per Alexa già disponibili in Italiano per svolgere qualsiasi tipo di operazione: dalla riproduzione di musica alla lettura delle notizie, passando per i giochi, fino alla gestione delle luci e degli altri dispositivi smart home.

Echo Input consente di integrare facilmente Alexa a un altoparlante esterno esistente tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso oppure via Bluetooth. ll design sottile di Echo Input, appena 12,5 mm di spessore, lo rende adatto a ogni stanza.

In passato anche per i Black Friday gli sconti non si sono mai spinti oltre a quelli proposti oggi: lo speaker compatto Amazon Echo e il ricetrasmettitore Bluetooth Amazon Echo Input si comprano su Amazon a solo 19,99 euro ciascuno.

Diversi altri sconti sono disponibili oggi anche su altri speaker smart Amazon Echo, inclusi quelli di ultima generazione com Echo Dot ed Echo partendo da questa pagina.