Regalate NordVPN, 3 + 6 mesi gratis per chi acquista il pacchetto biennale

Pubblicità Se volete fare un bel regalo, approfittate dell’offerta NordVPN attualmente in corso: fino all’11 Settembre infatti acquistando un qualsiasi piano biennale, oltre ad uno sconto del 73% + 3 mesi extra gratuiti, si ottiene un codice valido per 6 mesi gratis dello stesso piano da regalare a chi si vuole. Cos’è la VPN VPN è l’acronimo di Rete Privata Virtuale, ovvero una tecnologia che permette di stabilire una connessione internet sicura e cifrata. In poche parole, formando una rete privata il traffico internet viene deviato attraverso un server remoto gestito dal provider della VPN. Di conseguenza criptando i dati inviati e nascondendo l’indirizzo IP, una VPN non solo migliora la sicurezza online ma protegge la privacy di chi sta navigando. Di fatto genera un “tunnel” protetto tra il dispositivo e i siti o i servizi a cui ci si connette, salvaguardando le informazioni sensibili da possibili minacce. Se volete approfondire il discorso vi rimandiamo alla nostra guida che trovate qui. Perché scegliere NordVPN In passato abbiamo recensito proprio NordVPN di cui oggi vi segnaliamo una interessante promozione che vi consente di regalare 6 mesi di accesso al servizio a chi volete. Si tratta di un’offerta irrinunciabile perché NordVPN è tra le più veloci del suo genere in quanto usa il NordLynx, un protocollo di trasmissione dati proprietario capace di garantire non solo un’eccezionale velocità di navigazione e alte prestazioni, ma anche un livello di privacy particolarmente elevato. Tra le altre cose mette a disposizione la funzione Threat Protection che protegge l’utente da popup intrusivi, popunder e altri tipi di annunci potenzialmente dannosi salvaguardando contemporaneamente i dispositivi da web tracker, malware e download di file sospetti. La promozione Per approfittarne avete tempo fino all’11 Settembre. Acquistando un qualsiasi piano biennale (2 anni) di NordVPN dall’Italia infatti si riceverà – oltre ad uno sconto del 73% e 3 mesi extra gratis – un coupon valido per l’accesso semestrale (6 mesi) allo stesso piano da regalare a chi si vuole. Ad esempio col piano 2 anni-Plus di NordVPN il codice sconto permetterà di attivare 6 mesi di NordVPN-Plus, mentre sottoscrivendo l’abbonamento 2 anni-Base di NordVPN, il codice permetterà di regalare 6 mesi di NordVPN-Base. Il codice sconto verrà inviato entro 24 ore dall’acquisto alla stessa email con cui ci si è abbonati. Nel regalarlo fate sapere al beneficiario che il codice dovrà essere riscattato da questa pagina.

Offerte Speciali iPad per il popolo, quello di nona generazione costa solo 299€ Su Amazon torna il mega sconto del 32% per iPad di nona generazione. Lo pagate solo 299€, di pochissimo sopra il minimo storico

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.