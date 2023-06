Norme e regole per il noleggio di supercar

Può davvero un ragazzo poco più che maggiorenne noleggiare un’auto di grossa cilindrata? Quali sono le restrizioni previste in questo campo?

A seguito delle diverse notizie pubblicate in questi giorni in merito al grave incidente stradale avvenuto a Casal Palocco in Roma che ha visto coinvolta una vettura presa a noleggio, il Direttore di ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) Giuseppe Benincasa fa chiarezza in merito alle norme e regole che vigono per il noleggio di supercar.

“A differenza di quanto evidenziato nelle prime ore successive all’incidente, la normativa del Codice della strada è chiara ed è contenuta nell’articolo 117 che prevede due limitazioni: per il primo anno dal rilascio della patente non possono essere condotte autovetture con potenza superiore a 70 kw (se non accompagnati da esperto guidatore con meno di 65 anni e con patente conseguita da almeno 10 anni); il divieto ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida per le persone oggetto di provvedimento di sospensione a vario titolo; per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”, ha evidenziato Benincasa.

“Fin qui le regole, che peraltro il Governo prevede di inasprire anche a seguito della tragedia avvenuta a Roma. Gran parte delle nostre associate, per proprie policy commerciali interne, prevedono, per concedere in locazione queste vetture, limiti di età più elevati di quanto previsto dalla legge”. conclude Benincasa.

