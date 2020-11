Nuovi smartphone in offerta su eBay, Xiaomi e iPhone a prezzi imbattibili

Su eBay è tempo di offerte e sconti su numerosi smartphone, iOS e Android, e per questo ve ne segnaliamo cinque che possono essere acquistati a prezzi davvero vantaggiosi, salvo esaurimento scorte. Tra questi c’è pure un iPhone al minimo storico. Ecco quale.

Xiaomi Mi 10 Lite

Il primo degli smartphone che vi consigliamo è lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, proposto nella versione 6GB RAM, 128GB ROM a 269,99 euro. Ricordiamo che il terminale ha un peso contenuto in 192 grammi. Offre uno schermo da 6.57 pollici e una CPU Qualcomm Snapdragon 765G. A livello di autonomia monta una batteria da 4160mAh, con supporto alla ricarica rapida 20W. Camera Posteriore da 48MP + 3 altri sensori, mentre la camera frontale è da 16MP. Clicca qui per acquistalo a 259,99 euro.

iPhone SE

Clicca qui per comprare. Se volete provare un iPhone, il consiglio è di dare uno sguardo ad iPhone SE, l’unico a non aver subito da parte di Apple ritocchi di prezzo dopo la presentazione di iPhone 12. Eppure su eBay si acquista a 419,99 euro.Ricordiamo che stiamo parlando dell’ultimo telefono Apple per data di rilascio, una riedizione del vecchio iPhone 8 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A13 che è lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra recensione

Xiaomi Redmi 9

Tornando sul palcoscenico Android, anche Xiaomi Redmi 9 potrebbe essere tra le scelte migliori. Si tratta di un entry level, ma che non rinuncia a 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata, con una quad camera posteriore basata sull’AI e schermo da 6.53 pollici, naturalmente con risoluzione Full HD+. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, mentre per acquistarlo al prezzo di 139,99 euro il link da seguire è questo.

iPhone 11

Altro iPhone che vi proponiamo in questa lista, perché dal rapporto qualità prezzo davvero conveniente, è iPhone 11. E’ il diretto antenato di iPhone 12, anche se monta ancora un display LCD, comunque di ottima fattura. Si tratta di un terminale con ben due fotocamere sul posteriore, e che integra un chip A13, sebbene non di ultima generazione in grado di competere con i top di gamma Android attuali. Insomma, un dispositivo certamente alla moda, con tanto di notch e Face ID tridimensionale. Al momento lo pagate solo 609 euro, ovviamente nuovo sigillato, e da venditore professionale e sicuro. Clicca qui per acquistare.

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9s si presenta al pubblico con un display Full HD+ da ben 6,67 pollici, protetto da un triplo strato di vetro Gorilla Glass 5, e con aspect ration di 20:9. Al suo interno ospita una CPU Snapdragon 720G, anche se il vero nucleo del terminale è rappresentato dal modulo fotografico posteriore, con ben 4 fotocamere. Sensore di impronte digitali montato sul laterale, dunque fisico, per sbloccare il terminale in modo ancor più preciso e veloce di quanto non faccia al giorno d’oggi il sensore sotto schermo.

Quanto al reparto multimediale, il retro ospita ben 4 fotocamere. Il sensore primario è da ben 48 MP, grandangolare e con supporto alla modalità notte. Ancora, un secondo sensore presenta lente grandangolare da 8 MP, affiancato da un terzo sensore da 5MP con distanza di messa a fioco fino a 2 cm. In ultimo, il sensore di profondità da 2MP con modalità ritratto. Al momento costa 177,99 euro su eBay.