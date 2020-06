Occhiali protettivi, anche per tenere lontano il coronavirus, a partire da 2,49 euro

Oltre alla mascherina e ai guanti, c’è un altro dispositivo di protezione che si può indossare per ridurre al minimo le possibilità di contagio da coronavirus: gli occhiali protettivi, di quelli trasparenti che normalmente si indossano nei cantieri e in diversi altri ambienti di lavoro. Se ne avete bisogno, al momento sono attive diverse offerte che vi consentono di comprarli ad un prezzo davvero irrisorio: si parte da appena 2,49 euro per paio.

Gli occhiali in promozione, come quelli che si possono trovare nei negozi della propria città, sono costruiti in policarbonato trasparente e sono realizzati per proteggere dal possibile impatto di piccoli oggetti ma anche dalle infiltrazioni di polveri sottili e perfino microrganismi come virus e batteri.

Sono anti-urto e anti-graffio, oltre che completamente lavabili per poter essere riutilizzati anche più di una volta. Sono anche in grado di assorbire il 99% dei raggi UV, proteggendo quindi gli occhi anche quando esposti ai raggi ultravioletti in particolari ambienti di lavoro.

Sono dotati di un morbido cuscinetto sia nella porzione di occhiale a contatto con le fronte, sia sul ponte del nasello, in modo tale da non dare troppo fastidio quando si indossano per un periodo di tempo prolungato.

Si possono utilizzare praticamente ovunque: dalla bicicletta al cantiere, dove schegge di ferro, detriti e polvere possono danneggiare la salute oculare. Ma come dicevamo al momento sono particolarmente utili anche negli ambienti ospedalieri, dove chi è a contatto con persone con coronavirus può così proteggere una buona parte del viso che sarebbe incautamente esposta ad un possibile contagio.

Il prezzo è di 9,46 euro per un solo paio di occhiale oppure, se comprate il kit da cinque, spendete complessivamente 11,99 euro ovvero appena 2,49 euro ad occhiale.

Oltre alla versione con asticelle, è anche possibile acquistare un modello di occhiali protettivi più aderenti al viso in quanto si fissano alla testa per mezzo di una fascia elastica.

Sono anche più grandi rispetto alla versione poc’anzi descritta ed offrono una migliore protezione per quelle persone che indossano occhiali da vista in quanto la maggiore area di copertura può avvolgerli completamente – chiaro dipende anche dal modello, ma in via generale con la maggior parte degli occhiali non dovrebbero esserci problemi – senza per altro creare pressioni aggiuntive aumentando i fastidi sul viso.

Come gli altri, anche questi proteggono da schegge e goccioline di saliva e, data la natura di maggiore aderenza con il viso, sono accompagnati anche da un trattamento anti-appannaggio.

Questa seconda opzione è disponibile soltanto in una confezione con cinque pezzi al prezzo di 21,79 euro quindi circa 4,36 euro cadauno.