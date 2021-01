Oceanhorn: Chronos Dungeon è su Apple Arcade

Gli amanti di Zelda senza una console Nintendo hanno in passato fatto affidamento sul brand Oceanhorn, disponibile prima su iOS, poi su Apple Arcade, per saziare la fame di avventure. Arriva su Apple Arcade uno spin off della serie, Oceanhorn: Chronos Dungeon, che come lascia intendere già il titolo, prende le distanze dal gameplay dei due episodi precedenti, per buttarsi in un dungeon game vero e proprio con visuale dall’alto.

La trama fa sempre da padrona in questo genere di avventure, ed è parte integrante dell’azione. È passato molto tempo da quando la Città Bianca è stata spazzata via da Gaia, e da quando il Regno di Arcadia, un tempo magnifico, è stato frantumato riducendosi in centinaia di isole. Quattro avventurieri hanno intrapreso un viaggio, con l’obiettivo di riportare il mondo al suo antico splendore. A seguito di voci e profezie, hanno trovato un modo per entrare in un mitico complesso sotterraneo, le Segrete di Chronos. Al loro interno, nascosta da qualche parte, si trova la Clessidra Paradigma, un oggetto abbastanza potente da alterare la storia.

Scopo del gioco, dunque, è quello di guidare il protagonista nel percorso per arrivare al piano inferiore e scoprire e superare le sfide all’interno delle Segrete di Chronos. Come già anticipato, questo Oceanhorn: Chronos Dungeon è un gioco in stile “dungeon crawler”, distante dalle avventure in terza persona precedenti. E’ studiato per quattro giocatori in modalità co-op, ispirato ai classici arcade a 16 bit, così da offrire al giocatore un gameplay in cui combattere fianco a fianco con i propri amici. E’ possibile anche giocarlo in solitaria, controllando da soli tutti e quattro gli eroi.

Ogni livello gode di elementi creati in modo randomi, così da rendere ogni livello unico e ogni partita diversa. Gli eroi iniziano ogni partita con statistiche diverse, a seconda del segno zodiacale a cui sono vincolati, e ciascuno dei quattro avventurieri, il Cavaliere, la Cacciatrice, il Gran Maestro e il Mago, han una propria e distinta, giocabilità. Se sono disponibili meno di quattro giocatori locali, qualsiasi giocatore può selezionare al volo gli avventurieri inattivi.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Oceanhorn: Chronos Dungeon. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.