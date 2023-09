Offerte Amazon 1 settembre fino al 57% su Apple, Corsair, Logitech, TP-Link, Xiaomi, Hisense

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699 € – invece di 899,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 599,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 1899,00 € – invece di 2585,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2549,00 € – invece di 3719,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia

In offerta a 699,00 € – invece di 939,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Cinturino a maglie in pelle Ciliegia scuro (41 mm) – M/L In offerta a 54,99 € – invece di 94,05 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1049,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 714,99 € – invece di 959,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 554,99 € – invece di 759,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe 2 da 45W per MacBook Air In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Buds 4 Active, Cuffie Bluetooth 5.3, Cancellazione del Rumore, Driver dinamico 12mm, Google Fast Pair, Ricarica rapida, Impermeabilità IPX4, Comandi Touch, Lunga durata della Batteria

In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair XENEON Flex 45WQHD240 Monitor Gaming – 45 Pollici OLED WQHD (3440 x 1440) Monitor con Curvatura Regolabile, 240 Hz, NVIDIA® Compatibile con G-SYNC, AMD FreeSync? Premium – Nero

In offerta a 1599,99 – invece di 2399,99

sconto 33% – fino a 30 set 23

Fujifilm Instax Square SQ6 Fotocamera Istantanea per Foto Formato Quadrato 62 x 62 mm, Graphite Grey

In offerta a 99 – invece di 139

sconto 29% – fino a 7 set 23

TP-Link Tapo C510W Telecamera WiFi Esterno QHD 2K, 360° Visuale, Visione Notturna a Colori, Telecamera IP di Sorveglianza, Sensore di Movimento, Impermeabile IP65, Audio Bidirezionale, Alexa

In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino a 10 set 23

TP-Link UH400 Hub USB 3.0 -4 in 1, 4 Porte USB 3.0 Sdoppiatore USB, Multipresa USB Portatile, 4 Indicatori LED, Design con Cavo Pieghevole, Ultra Compatto, Adattatore USB per Windows, Mac OS X, Linux

In offerta a 9,99 – invece di 19,99

sconto 50% – fino a 25 set 23

Power Bank 10000mAh, INIU Mini Powerbank Fast Charging 22.5W Caricatore Portatile PD 3.0 QC4.0, Powerbank per iPhone 14 13 12 11 X Pro Max Mini iPad Samsung Huawei etc

In offerta a 16,71 – invece di 26,98

sconto 38% – fino a 15 set 23

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY, Nero

In offerta a 33,16 – invece di 58,99

sconto 44% – fino a 10 set 23

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, 1000 DPI, 5 Pulsanti Programmabili, Durata Batteria di 3 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook – Grigio

In offerta a 34,68 – invece di 58,99

sconto 41% – fino a 10 set 23

Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 22,71 – invece di 34,99

sconto 35% – fino a 10 set 23

Logitech Keys-To-Go Tastiera Bluetooth, Sottile e Leggera, per iPhone, iPad, Apple TV e tutti i dispositivi iOS, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 52,25 – invece di 71,99

sconto 27% – fino a 10 set 23

Manacor borsa per bicicletta 3 in 1, impermeabile, borsa a tracolla, borsa da bicicletta, accessorio per bicicletta, accessori per bici e bici

In offerta a 33,95 – invece di 49,95

sconto 32% – fino a 3 set 23

ANNKE DVR 8 Canali,3K Lite H.265+ Video Recorder con Rilevamento di Persone/Veicoli Sorveglianza Videoregistratore CCTV CVBS/AHD/TVI/CVI/IP Sicurezza di Sistema Avviso e-mail con Immagini senza HDD

In offerta a 94,99 – invece di 109,99

sconto 14% – fino a 3 set 23

ANNKE WL300 5MP NVR Kit Videosorveglianza Wifi con Monitor LCD da 10,1” Sistema di Sorveglianza 3mp Plug e Play Visione Notturna Accesso Remoto, Camera Wireless Impermeabile con 1TB HDD

In offerta a 351,49 – invece di 429,99

sconto 18% – fino a 3 set 23

Inateck Custodia PC Portatile 13 Pollici Compatibile con 13 MacBook Air/PRO M2/M1 2022-2012, 14 MacBook PRO M2/M1 2023, Surface PRO 9/8/X/7/6/5/4/Surface Laptop/13.5 Surface Book, MateBook D14/XPS 13

In offerta a 16,99 – invece di 19,99

sconto 15% – fino a 3 set 23

Inateck Custodia Borsa Porta PC Laptop 13 Pollici Compatibile con 13 MacBook Air M2/M1 2022-2018, MacBook PRO 13 M2/M1 2022-2016, 12.3 Surface PRO 9/8/7/6/X/5/4/3, XPS13

In offerta a 15,29 – invece di 18,99

sconto 19% – fino a 3 set 23

JETech Custodia per iPad 10,2 Pollici, 2021/2020/2019 Modello, 9/8/7 Generazione, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero

In offerta a 12,09 – invece di 19,99

sconto 40% – fino a 8 set 23

JETech Custodia Magnetica per iPad Pro 12,9 Pollici Modello 2022/2021/2020/2018, Supporta Pencil 2a Generazione di Ricarica, Attaccamento Magnetico, Cover con Auto Svegliati/Sonno (Nero)

In offerta a 16,99 – invece di 25,99

sconto 35% – fino a 8 set 23

JETech Custodia per iPad Air 5/4 (10,9-Pollici, Modello 2022/2020, 5a/4a Generazione) con Portapenne, Ricarica di Pencil 2a Gen, Cover Tablet Sottile con Retro in Morbido TPU (Nero)

In offerta a 15,19 – invece di 22,99

sconto 34% – fino a 3 set 23

Hisense RQ563N4SF2 Cross Door – Frigorifero con freezer, NoFrostPlus, compressore Inverter, HolidayMode, SuperCool, 181 cm, frigorifero 294 l, congelatore 160 l, 40 dB, 279 kWh/anno, colore: nero

In offerta a 989 – invece di 1199

sconto 18% – fino a 14 set 23

Trevi TT 1020 BT Giradischi Stereo Vintage Portatile con Bluetooth, Mp3, USB e Funzione Encoding, Beige

In offerta a 67,96 – invece di 119

sconto 43% – fino a 14 set 23

BEKO Asciugatrice Slim DRXS712W Young, 7 Kg Classe A+ Pompa di calore

In offerta a 369,99 – invece di 629

sconto 41% – fino a 9 set 23

Livella Laser Autolivellante, HYCHIKA Cross Livella laser Punti orizzontali e verticali Ruotabile di 360 ° Livella laser, Laser Autolivellante da 15 Metri con 2 Linee Orizzontale/Verticale

In offerta a 26,46 – invece di 37,99

sconto 30% – fino a 7 set 23

Ingersoll Rand Avvitatore a Impulsi 295A, da 1? Piccolo a Pistola, Cacciavite a Percussione, Avvitatore a Impulsi Elettrico, Avvitatore Compatto Efficiente, Avvitatore Pneumatico Heavy Duty

In offerta a 363,43 – invece di 839,95

sconto 57% – fino a 15 set 23

ThermoPro TP516 Termometro Cucina Lettura Istantanea per Alimenti Con Funzione di Blocco con Sonda Lunga per Latte Carne Barbecue Olio Frittura Liquidi Cibo Vino

In offerta a 8,48 – invece di 12,99

sconto 35% – fino a 3 set 23

Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2 Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili per Pavimenti Duri, Display LCD, Ideale per Rimuovere Peli di Animali Domestici, Autonomia Prolungata, Wi-Fi, Assistente Vocale

In offerta a 519 – invece di 729

sconto 29% – fino a 3 set 23

Tineco Lavapavimenti iFLOOR 2 senza fili per la pulizia a umido e secco di ogni tipo di superfice, ottimo contro lo sporco ostinato e peli di animali

In offerta a 219 – invece di 299

sconto 27% – fino a 3 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).