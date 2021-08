Offerte Amazon 11 agosto fino al 62%: Apple, Bose, Beats, Aiino, Sony, Amazfit, Anker, Arlo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 125,80 € – invece di 179,00 €

sconto 30% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Argento In offerta a 236,90 € – invece di 399,95 €

sconto 41% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco) In offerta a 264,00 € – invece di 349,95 €

sconto 25% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Bianco Avorio In offerta a 179,90 € – invece di 299,95 €

sconto 40% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 124,90 € – invece di 199,95 €

sconto 38% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control In offerta a 290,44 € – invece di 399,00 €

sconto 27% – fino al 11 agosto

Click qui per approfondire

Sony Wi-1000Xm2 – Cuffie Wireless In-Ear con Hd Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 10 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero In offerta a 204,40 € – invece di 330,00 €

sconto 38% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth Life A1 True Wireless Soundcore Anker, potente audio personalizzato, 35h, ricarica wireless, ricarica rapida USB-C, grado IPX7, controllo pulsanti, auricolari Bluetooth In offerta a 45,99 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino al 17 ago 21

Click qui per approfondire

Cuffie True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, cancellazione attiva mirata del rumore, PureNote, 6 mic per chiamate, 26h di svago, EQ personalizzato HearID, Bluetooth 5, ricarica wireless In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al 14 ago 21

Click qui per approfondire

Aiino Apple Wall Charger Caricabatteria da parete Caricatore USB da muro portatile 1USB 1A, Rosso In offerta a 5,70 € – invece di 14,99 €

sconto 62% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

aiino Alimentatore USB-C per iPhone 12/12 PRO da 27W, Fast Charger, 2 Porte USB Quick Charge 3.0 e USB Type C PD, per iPhone 12/12 mini/11 Pro/11 PRO Max/11/X/SE, iPad/iPad PRO, Bianco In offerta a 16,60 € – invece di 32,99 €

sconto 50% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

aiino MagPower Cavo USB-C a USB-C (Certificato Apple MFI), 2M Cavo Magnetico di Ricarica Rapida, Power Delivery MacBook, Compatibile con MacBook 12″, MacBook Pro 13″/15″ e Macbook Air 2020, iPad,Nero In offerta a 12,30 € – invece di 29,99 €

sconto 59% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Rosa In offerta a 31,92 € – invece di 39,90 €

sconto 20% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Amazfit A1823, Smartwatch Men’s, Blu, Square In offerta a 31,92 € – invece di 39,90 €

sconto 20% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Anker PowerCore III 10000 mAh, batteria esterna senza fili con certificazione Qi, 18 W USB-C Quick Charge per iPhone X, 11, 11 Pro, iPad, AirPods, e altro ancora In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Anker PowerPort Speed 5 Caricatore da Parete 63W con Doppia Porta Quick Charge 3.0 per Samsung Galaxy S7/S6/edge/edge+,Note 4/5,LG G4/G5, HTC one M8/M9/A9,Nexus 6 e con PowerIQ per iPhone,iPad e altri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Anker – Caricatore USB C, PowerPort PD 2, 30 W, Dual Port con 18 W Power Delivery per iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8, iPad Pro 2018 e con PowerIQ da 12 W per Samsung S9/S9+/S8 ecc. In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino al 15 ago 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Telecamera Aggiuntiva 2K HDR per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno ed Esterno, Bianco, VMC4040P In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Telecamera Aggiuntiva 2K HDR per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno ed Esterno, Nero, VMC4040B In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno ed Esterno, Bianco, VMS4240P In offerta a 349,99 € – invece di 599,99 €

sconto 42% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere 2K HDR, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno ed Esterno, Bianco, VMS4340P In offerta a 499,99 € – invece di 799,99 €

sconto 38% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K HDR, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno ed Esterno, Bianco, VMS4440P In offerta a 649,99 € – invece di 999,99 €

sconto 35% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5? HD+, 64GB, 3GB RAM, Dual Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Grigio Carbone [Italia] In offerta a 109,90 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino al 28 ago 21

Click qui per approfondire

Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5? HD+, 64GB, 3GB RAM, Dual Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Blue Fiordo [Italia] In offerta a 109,90 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino al 28 ago 21

Click qui per approfondire

Ultrasport Trampolino da Giardino, Adatto Ingresso Basso, Set Completo, Incluso Tappeto Elastico con Rivestimento UV, Rete di Sicurezza, Staffe in Acciaio Unisex Bambini, Blu, Ø 251 cm In offerta a 158,99 € – invece di 211,99 €

sconto 25% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Ultrasport Trampolino da Giardino, Adatto Ingresso Basso, Set Completo, Incluso Tappeto Elastico con Rivestimento UV, Rete di Sicurezza, Staffe in Acciaio Unisex Bambini, Blu, Ø 305 cm In offerta a 202,99 € – invece di 269,99 €

sconto 25% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Smpl Supporto per Caricabatterie Wireless – Stazione di Ricarica Wireless, Certificato Qi, 10W, Compatibile con iPhone e Samsung Galaxy – Bianco In offerta a 21,20 € – invece di 35,99 €

sconto 41% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Chicreat Korfu Sedia Pieghevole in Alluminio, Antracite, 67 x 59 x 113 cm In offerta a 41,99 € – invece di 55,99 €

sconto 25% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Aequator LUMI 24, Frigorifero Portatile, 24 Litri, AC/DC Frigo Portatile Termoelettrico, 12/230 V, modello 0826042N.AE In offerta a 59,99 € – invece di 72,83 €

sconto 18% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Aequator LUMI 28, Frigorifero Portatile, 28 Litri, AC/DC Frigo Portatile Termoelettrico, 12/230 V, modello 0826042N.AE In offerta a 67,49 € – invece di 85,23 €

sconto 21% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Ultrasport Mini Bike Cyclette per Allenamento di Gambe e Braccia, diversi livelli, per Giovani e Anziani in Casa o in Ufficio con Computer per l?allenamento integrato, Nero, 43.5 x 19 x 34 cm In offerta a 40,99 € – invece di 53,99 €

sconto 24% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Ultrasport Trampolino da Giardino, Adatto Ingresso Basso, Set Completo, Incluso Tappeto Elastico con Rivestimento UV, Rete di Sicurezza, Staffe in Acciaio Unisex-Bambini, Verde, Ø 251 cm In offerta a 152,99 € – invece di 203,08 €

sconto 25% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Chicreat Cuscino per bancale con schienale 120 x 80 cm/120 x 60 cm, grigio scuro In offerta a 67,46 € – invece di 89,95 €

sconto 25% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Chicreat C80837 Panca da Giardino, Teak, Marrone In offerta a 131,46 € – invece di 173,83 €

sconto 24% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Alessi MDL02/1 B Pulcina Caffettiera Espresso, in PA e Fusione di Alluminio, 1 Tazza, Nero In offerta a 35,00 € – invece di 52,00 €

sconto 33% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).