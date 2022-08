Offerte Amazon 14 agosto fino al 58% su Apple, Netgear, Switchbot, Asus, iRobot, Greenworks, Severin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1073,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1349,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 87,99 € – invece di 109,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 66,99 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 11 (128GB) – verde In offerta a 529,20 € – invece di 669,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 189,99 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot Smart Curtain Robot – APP e Timer Controllo, Aggiungi SwitchBot Hub per Renderlo Compatibile con Alexa Google Home e IFTTT (Curtain Rod 2, Bianca) In offerta a 72,25 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

SwitchBot Motore Elettrico Intelligente – App Automatizza il controllo del timer, aggiungi SwitchBot Hub Mini per renderlo compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT (Curtain Rod 2, nero) In offerta a 72,25 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

SwitchBot Smart motore elettrico per tende, App senza fili o controllo automatico del timer, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, HomePod, IFTTT utilizzando SwitchBot Hub Mini (U-Rail, bianco) In offerta a 67,14 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 Satellite aggiuntivo SXS80, Copertura fino a 200 m2, Velocità AX6000 Triband In offerta a 326,49 € – invece di 489,99 €

sconto 33% – fino a 27 ago 22

NETGEAR Orbi Pro Mesh WiFi 6 Triband SXK80 | Router con 1 satellite per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 400 m², 100 dispositivi | AX6000 802.11 AX (fino a 6 Gbps) In offerta a 579,99 € – invece di 869,99 €

sconto 33% – fino a 27 ago 22

NETGEAR Orbi Pro Mesh WiFi 6 Triband SXK80B3 | Router con 2 satelliti per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 600 m², 100 dispositivi | AX6000 802.11 AX (fino a 6 Gbps) In offerta a 793,50 € – invece di 1189,99 €

sconto 33% – fino a 27 ago 22

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro In offerta a 160,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 27 ago 22

Asus Laptop, Notebook In Alluminio Ruotabile 180°, Intel Celeron N4020, Ram 4Gb, Bianco In offerta a 229,00 € – invece di 349,00 €

sconto 34% – fino a 28 ago 22

ASUS Laptop F515FA#B09FPQVKM5, Notebook con Monitor 15,6″ HD Anti-Glare, Intel Core 10ma generazione i3-10110U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home S, Argento In offerta a 429,00 € – invece di 599,00 €

sconto 28% – fino a 28 ago 22

ASUS Laptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, 1.9 kg, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Intel UHD Graphics, Windows 10, Argento In offerta a 529,00 € – invece di 679,00 €

sconto 22% – fino a 28 ago 22

ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA#B09MKGB12K, Notebook in alluminio con Monitor touch-screen 14″ FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 11 Home S, Argento In offerta a 549,00 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino a 28 ago 22

ASUS VivoBook 14 K413EA#B09HV8CY5V, Notebook in alluminio, Monitor 14″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Argento In offerta a 599,00 € – invece di 749,00 €

sconto 20% – fino a 28 ago 22

ASUS VivoBook S 14 S435EA#B09FPT8G73, Notebook in Alluminio,14″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Verde intenso In offerta a 649,00 € – invece di 813,90 €

sconto 20% – fino a 28 ago 22

Trevi – Cellulare da lavoro In offerta a 39,50 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a 20 ago 22

Trevi – Cellulare per anziani In offerta a 44,50 € – invece di 74,90 €

sconto 41% – fino a 20 ago 22

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free + Kit di Ricambi Roomba Serie e/I 4624878, 3 Filtri High Efficiency, Wi-Fi In offerta a 299,99 € – invece di 559,00 €

sconto 46% – fino a 27 ago 22

iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 329,99 € – invece di 459,00 €

sconto 28% – fino a 27 ago 22

Greenworks Tools Tagliabordi A Batteria 40V, Taglio 30 Cm, Con Batteria 2Ah E Caricatore, Verde Nero In offerta a 125,99 € – invece di 214,99 €

sconto 41% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools Decespugliatore E Falce 40V Con 2 Batterie 2 Ah E Caricatore, 40Cm/25Cm, Verde Nero In offerta a 246,99 € – invece di 359,99 €

sconto 31% – fino a 28 ago 22

Greenworks G40LM41K2X Tagliaerba a Batteria per Prati Fino a 500m², Ampiezza di Taglio 41cm, Sacca da 50L CON Due Batterie 40V 2Ah & 1 Caricabatterie, Garanzia 3 Anni In offerta a 273,99 € – invece di 384,99 €

sconto 29% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tagliasiepi a Batteria Elettrico 2 Ah 40 V Lunghezza Lama 61 cm Distanza Denti 27 mm Impugnatura Ergonomica Regolabile G40HT61K2 In offerta a 149,99 € – invece di 235,99 €

sconto 36% – fino a 28 ago 22

Greenworks Motosega a catena a batteria GD24X2CS36, Li-Ion 48V velocità della catena 20m/s lunghezza della barra 36cm serbatoio dell?olio da 200ml, 2 batterie 4Ah, caricatore a due posti In offerta a 223,99 € – invece di 329,99 €

sconto 32% – fino a 28 ago 22

Greenworks Batteria G40B2 sistema di ricarica rapida Li-Ion 40V 2Ah senza autoscarica adatto a tutti i dispositivi e le batterie della serie Greenworks Tools 40V) In offerta a 70,99 € – invece di 99,99 €

sconto 29% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools Aspirapolvere a Batteria e Soffiatore di Foglie 2in1, GD40BVK2X, Li-Ion 40V, 185km/h Velocità dell’aria,Velocità Variabile, Regolazione della Velocità, 2 Batterie 2Ah e Caricabatterie In offerta a 208,99 € – invece di 279,99 €

sconto 25% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools 40 V Soffiatore Fogliaceo Assiale a Batteria G40AB, Li-Ion 40V 177 km/h Potente Soffiatore Assiale ad Aria con Controllo Elettronico della Velocità (1x batteria 2Ah) In offerta a 139,99 € – invece di 159,99 €

sconto 13% – fino a 28 ago 22

Greenworks GD40LM46SP Tagliaerba Semovente a Batteria con Motore Brushless per Prati Grandi Fino a 600m², Ampiezza di Taglio 46cm, Sacca da 55L SENZA Batteria 40V e Caricabatterie, Garanzia 3 Anni In offerta a 299,99 € – invece di 379,99 €

sconto 21% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools 2405007UC soffiatore per Foglie, 48 V, Verde, Nero, Grigio, 2x24V(48V) In offerta a 153,99 € – invece di 219,99 €

sconto 30% – fino a 28 ago 22

Greenworks G24PW Idropulitrice a Batteria – 24 Bar, 180 L/ora, 300W con Bottiglia di Detersivo e Tubo da 6m con Sifone, SENZA Batteria 24V e Caricabatterie, Garanzia 3 Anni In offerta a 81,99 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino a 28 ago 22

Greenworks Motosega a Catena a Batteria G40CS30IIK2, Li-Ion 40 V Velocità della Catena 4.2m/s, Lunghezza della Barra 30 cm, Serbatoio dell?Olio 120 ml, Manico Tondo, Batteria 2 Ah e Caricatore In offerta a 171,99 € – invece di 229,99 €

sconto 25% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools Motosega a Catena a Batteria G40CS30II, Li-Ion 40 V Velocità della Catena 4.2 m/s, Lunghezza della Barra 30 cm, Serbatoio dell?Olio 120 ml, Manico Tondo, Senza Batteria e Caricatore In offerta a 85,99 € – invece di 129,99 €

sconto 34% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools Robot Rasaerba Optimow 15 (Tosaerba Semovente a Batteria fino 1500m² GreenGuide Smart App fino 35% Pendio 20-60mm Altezza Taglio 70min Tempo Taglio Silenzioso con Stazione Ricarica) In offerta a 951,99 € – invece di 1249,99 €

sconto 24% – fino a 28 ago 22

Greenworks Optimow M robot rasaerba per prati fino a 500m2 e Pendenza 30%, silenzioso, facile da configurare con l´App bluetooth, funzioni di sicurezza avanzate, protetto da durto, 3 anni di garanzia In offerta a 471,99 € – invece di 629,99 €

sconto 25% – fino a 28 ago 22

Greenworks Tools, Avvitatore a impulsi(Li-Ion 24V 400Nm coppia 2800 giri/min chiave a tubo da 1/2″ con attacco quadro motore potente)&2x Bat. G24B4&Caricabatterie Universale G24X2UC2,verde grigio nero In offerta a 142,99 € – invece di 179,99 €

sconto 21% – fino a 28 ago 22

B.K.Licht Lampada per comodino, intensità della luce regolabile con la funzione touch, Abat-jour per camera, lampada da tavolo per l’ufficio, luce a 360 gradi, attacco per lampadina E14 non inclusa In offerta a 27,99 € – invece di 39,95 €

sconto 30% – fino a 15 ago 22

B.K.Licht – Plafoniera LED orientabile, include 3 lampadine LED GU10 da 3 W, 250 lm, luce calda, metallo color titanio, faretto da soffitto LED, lampada da soffitto moderna, 230 V, IP20 In offerta a 25,59 € – invece di 39,95 €

sconto 36% – fino a 15 ago 22

SEVERIN SM 3586 Montalatte con capienza 700ml, A induzione a Caldo e a Freddo, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, Montalatte Elettrico 500 W, Inox, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a 89,99 € – invece di 109,90 €

sconto 18% – fino a 27 ago 22

Severin SM 3583, Montalatte Automatico capienza 700ml, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, 45°C – 55°C – 60°C – 65°C Temperature Selezionabili, Montalatte Elettrico 500W In offerta a 77,99 € – invece di 99,99 €

sconto 22% – fino a 27 ago 22

SEVERIN TO 2056 Forno Elettrico 30 L da 1600W con aria calda ventilata, Forno elettrico ventilato con temperatura regolabile fino a 230° C e spiedo girarrosto, Nero/argento In offerta a 115,23 € – invece di 169,90 €

sconto 32% – fino a 27 ago 22

Midea MF-CN55D2 Friggitrice ad Aria 5.5L XXL Friggitrici a Aria Oil-free Domestico, Display Digitale, 8 Programmi Diversi, Timer e Controllo della Temperatura, 1700W, Nero In offerta a 109,89 € – invece di 169,00 €

sconto 35% – fino a 27 ago 22

Lagostina Sfiziosa Set di Pentole Induzione, Gas e Forno in Acciaio Inox 18/10, 10 Pezzi, Fondo Lagoseal Plus Triplo Strato, Batteria di Pentole con 4 Casseruole, Pentola, Bollilatte, 4 Coperchi In offerta a 109,90 € – invece di 259,00 €

sconto 58% – fino a 27 ago 22

Lagostina Giada Set Posate Acciaio Inox 18/10 per 6 Persone, 24 Pezzi, Servizio Posate con 6 Forchette, 6 Coltelli Tavola, 6 Cucchiai, 6 Cucchiaini Caffè, Spessore 3.5 mm, Finitura Lucida a Specchio In offerta a 49,90 € – invece di 115,00 €

sconto 57% – fino a 27 ago 22

Rebecca Mobili Contenitore Box da Giardino Esterno 290 Lt Plastica Marrone Grigio Chiaro Impermeabile Facile Montaggio H 54 x L 112 x P 49 cm (cod. RE6332) In offerta a 62,90 € – invece di 73,99 €

sconto 15% – fino a 28 ago 22

Rebecca Mobili Telo Frangivista, Copertura Recinto, Hdpe, Beige, con Occhielli Rinforzati, per Giardino Terrazzo – Misure HxL: 1,5 x 10 mt – Art. RE6706 In offerta a 28,81 € – invece di 37,99 €

sconto 24% – fino a 28 ago 22

Rebecca Mobili Frangivista, Copertura Balconi Verde, Polietilene, Anti UV, con Occhielli Corda – Misure: 0,75 x 6 mt (HxL) – Art. RE6546 In offerta a 17,66 € – invece di 22,99 €

sconto 23% – fino a 28 ago 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).