Offerte Amazon 13 agosto fino al 61% su Apple, Neewer, Reolink, Xiaomi, Seagate, Crucial, WD, AVM

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

Apple iPhone 11 (128GB) – verde

In offerta a 535,20 € – invece di 669,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,99 € – invece di 35,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero

In offerta a 189,99 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere

In offerta a 182,40 € – invece di 249,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2

In offerta a 84,35 € – invece di 122,45 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″

In offerta a 49,32 € – invece di 70,74 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

WD 1TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 42,90 € – invece di 42,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento

In offerta a 19,90 € – invece di 61,99 €

sconto 68% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Archer MR200 Router 4G LTE, Wi-Fi Dual-Band AC750, Antenne Staccabile, Monitoraggio Del Traffico Dati, Nero

In offerta a 77,99 € – invece di 149,90 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-C500W – Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Bianco)

In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Blu

In offerta a 49,99 € – invece di 81,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Airdots 2 Auricolare Bluetooth, Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Custodia di ricarica Magnetica (Versione Global) Nero

In offerta a 24,49 € – invece di 94,00 €

sconto 74% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Alexa Integrato, 60 Modalità Sport, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Impermeabile 5 ATM, Notifiche Messaggi

In offerta a 44,99 € – invece di 69,90 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi

In offerta a 9,99 € – invece di 10,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Angetube Streaming Webcam con microfono – 1080P 60FPS USB WebCam con luce ad anello e telecomando – HD Web Camera con 5X Digital Zoom Built-in Privacy Cover per: PC | Computer | Laptop | Mac | Desktop In offerta a 55,99 € – invece di 98,67 €

sconto 43% – fino a 14 ago 22

Webcam pro HD 60FPS 1080P in doppio microfono con riduzione del rumore, webcam per computer con autofocus, webcam per PC con supporto di registrazione/chiamata/conferenza per laptop In offerta a 41,03 € – invece di 53,99 €

sconto 24% – fino a 14 ago 22

AGPTEK Bloccadisco Antifurto Moto Impermeabile con Allarme Sonoro 110dB, Blocca disco in lega di zinco per moto, bici e monopattino, 2 chiavi e 1,5m Reminder Cavetto In offerta a 23,79 € – invece di 32,99 €

sconto 28% – fino a 14 ago 22

Kobra Max ANYCUBIC Stampante 3D Professionale, Auto-Sviluppato Livellamento Automatico 25 Punti, Grandi Dimensioni 400 * 400 * 450mm, Doppio Asse Z, Supporta TPU/PLA/ABS/PETG In offerta a 549,99 € – invece di 819,99 €

sconto 33% – fino a 14 ago 22

Cavo USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K UHD 0,9 m, BENFEI adattatore da USB-C a HDMI BENFEI Cavo placcato in oro maschio a maschio In offerta a 10,19 € – invece di 21,00 €

sconto 51% – fino a 14 ago 22

Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo BENFEI da 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt) In offerta a 10,61 € – invece di 16,99 €

sconto 38% – fino a 14 ago 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-810B8-A In offerta a 993,99 € – invece di 1199,99 €

sconto 17% – fino a 14 ago 22

Reolink Sistema di Videosorveglianza PoE NVR 8 Canali, 4K/5MP/4MP Super HD con Hard Disk 2 TB, Videoregistratore di Sorveglianza Registrazione 24/7 Antifurto Casa, RLN8-410 In offerta a 224,99 € – invece di 289,99 €

sconto 22% – fino a 14 ago 22

Reolink 5MP Telecamera Poe Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli e Movimento, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-510A In offerta a 56,09 € – invece di 72,99 €

sconto 23% – fino a 14 ago 22

BENFEI Adattatore USB a HDMI, 1080P USB 3.0 a HDMI Convertitore per PC Laptop Proiettore HDTV In offerta a 16,14 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a 14 ago 22

Adattatore da HDMI a DisplayPort, BENFEI da sorgente HDMI a Displayport [email protected] Adattatore per monitor / TV con audio compatibile per laptop, Xbox 360 One, PS4, PS3 e altro. In offerta a 18,69 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino a 14 ago 22

Cavo da HDMI a VGA 2 Confezioni, BENFEI 1,8M 1080P Full HD Cavo Placcato in Oro (da maschio a maschio), Nero In offerta a 19,54 € – invece di 25,99 €

sconto 25% – fino a 14 ago 22

Syncwire Custodia Cellulare Galleggiante Impermeabile – 2 Pack IPX8 Borsa Smartphone Impermeabile Secca Acquatica Sacchetto per iPhone 11/11 Pro/SE 2/XS Max/XR/X/8/7, Galaxy S10/S9, Huawei, fino a 7″ In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 14 ago 22

Syncwire Custodia impermeabile [7 pollici, 2 pezzi] IPX8 universale impermeabile per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12 Mini/12/12 Pro/SE/11/XR/XS/8, Samsung S21/S20. – Nero e blu In offerta a 12,75 € – invece di 21,99 €

sconto 42% – fino a 14 ago 22

Neewer 10089015, Treppiede monopiede portatile in lega di alluminio con testa pan girevole a 3 vie, borsa da transporto per fotocamera e video camcorder, Nero (black), 177 cm In offerta a 51,99 € – invece di 65,99 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

Neewer 5 in 1 – Faretto Riflettore 5 in 1 portatile rotondo da 110 cm senza manico In offerta a 29,59 € – invece di 40,99 €

sconto 28% – fino a 14 ago 22

Neewer LED Luce ad Anello 20?44W Bicolore Dimmerabile con Stativo di Luce 2M Pro Testa a Bolla Supporto di Cellulare Batteria a Litio Caricabatteria USB per Ritratto Fotografia Video Trucco Selfie In offerta a 137,59 € – invece di 174,49 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

Neewer LED Video Light Bi-colore Regolabile con Staffa U Kit per Studio, Ripresa Video YouTube, 480 LED Lampadine, 3200-5600K, CRI 96+ (Spina EU) In offerta a 55,19 € – invece di 67,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Neewer Kit LED Luce dell?Anello 48cm per Trucco Youtube Video Blogger Salon Regolabile Temperatura di Colore con Opzione di Alimentazione, Batteria, Caricabatterie USB, Alimentatore CA In offerta a 115,99 € – invece di 142,49 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Neewer 10090794, Treppiede/Monopiede Portatile in Lega di Alluminio con Testa Pan Girevole a 3 Vie, Borsa da Trasporto per Fotocamera e Video Camcorder, Blu (blue), 177cm In offerta a 50,39 € – invece di 61,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Neewer 50cm Asta per Treppiede Colonna Centrale Orizzontale Braccio di Estensione Girevole a 360° in Lega di Alluminio con Serratura per Fotografia da Alto Basso Macro, Capacità di Carico 10kg In offerta a 47,99 € – invece di 58,49 €

sconto 18% – fino a 14 ago 22

Neewer RL-18II Bi-colore LED Luce dell?Anello 45cm con Luce Dimmerabile 55W 3200-5600K Supporto di Luce Max 157cm e Borsa da Trasporto per Video di Trucco Selfie Ripresa di Video YouTube In offerta a 99,99 € – invece di 120,99 €

sconto 17% – fino a 14 ago 22

Neewer 197cm Treppiedi per Reflex Digitali, 2-in-1 Compatto in Alluminio con Testa a Sfera 360°, 2 Pali Centrali, Piastra a Sgancio Rapido, Borsa di Trasporto, Sostiene 8kg per Viaggi & Lavori In offerta a 72,79 € – invece di 89,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Neewer NW-670 TTL Flash Kit per Fotocamera DSLR Canon con Flash, 2,4 GHz Trigger Wireless, Diffusore Duro& Soffice, Copriobiettivo, Cavo C1, Cavo C3 In offerta a 105,59 € – invece di 131,49 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

NEEWER 65cm Softbox ottagonale a sgancio rapido, con supporto Bowens, borsa per il trasporto compatibile con NEEWER CB60 CB100 CB150 Vision 4 S101-300W/400W e luci per montaggio Bowens-SF-RPBO26 In offerta a 65,59 € – invece di 80,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

NEEWER 60x90cm Softbox Rettangolare Softbox Diffusore di Luce, Compatibile con NEEWER S101-300W/400W/300W PRO/400W PRO/Vision 4/CB60/CB100/CB150 e Altre Luci Bowens Mount, con Borsa di Trasporto In offerta a 40,79 € – invece di 50,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Neewer Impugnatura di alimentazione di ricambio per Canon BG-E20, multi-pulsante di funzionamento Grip compatibile con LP-E6 LP-E6N Batterie, compatibile con Canon EOS 5D Mark IV In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Neewer Pannello Luce 480 LED 2,4G Avanzato Dimmerabile Bicolore con LCD Display & 2,4G Wireless Telecomando, per Foto di Prodotti Ritratti & Registrazioni Video, con Staffa-U di Montaggio & Barndoor In offerta a 47,59 € – invece di 61,99 €

sconto 23% – fino a 14 ago 22

Neewer 2-in-1 Fondale Blu/Grigio Chroma Key Pieghevole a Doppio Lato Apertura a Scatto 150x200cm Sfondo Ripiegabile con Borsa di Trasporto con Chiusura Lampo In offerta a 43,19 € – invece di 55,99 €

sconto 23% – fino a 14 ago 22

BabbleRoo Zaino Fasciatoio, Grande Capacità Zaino per il Cambio Unisex, Borsa Porta Pannolini con Materassino Fasciatoio, Cinghie per Passeggini, Tasche Isolanti Bottiglia, Tasca Ciuccio (Camo Blu) In offerta a 31,44 € – invece di 79,99 €

sconto 61% – fino a 14 ago 22

Toozey Telo Auto per Cani Bagagliaio, Impermeabile/Antiscivolo Protezione Bagagliaio Auto con Protezione Laterale e Paraurti, Universale Copribaule Auto per Cani, Facile da Pulire, 185 * 103cm Nero In offerta a 30,39 € – invece di 50,99 €

sconto 40% – fino a 14 ago 22

Toozey Coprisedile Auto per Cani con Protezione Laterale, Divisibile Impermeabile Antigraffio Telo Auto Cane con Cintura, per Auto/Furgone/SUV/Vagone, 2 Tasche, 146×135 cm In offerta a 29,59 € – invece di 42,99 €

sconto 31% – fino a 14 ago 22

Tucano Urbano R172X Termoscudo Nero In offerta a 85,90 € – invece di 119,00 €

sconto 28% – fino a 21 ago 22

55 Mascherine FFP2 Certificate Made in Italy Bianche SICURA Protection BFE ?99% Mascherina ffp2 vera Marcatura EFFETTO PULITO sigillata. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 21 ago 22

50 Mascherine FFP2 Certificate CE Made in Italy SICURA BFE ?99% Mascherina Produzione italiana e Sanificata. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 27,80 € – invece di 38,00 €

sconto 27% – fino a 14 ago 22

50 Mascherine FFP2 Certificate CE nere Made in Italy con Elastici Neri logo SICURA impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 italiana SANIFICATA e sigillata. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 27,99 € – invece di 37,99 €

sconto 26% – fino a 14 ago 22

Trasformatore LED 12V DC 2.5A, AGOTD 0-30W LED Driver Alimentatore, tensione costante per strisce LED e lampadina LED G4, MR11 (GU4), MR16 (GU5.3) In offerta a 8,49 € – invece di 15,99 €

sconto 47% – fino a 14 ago 22

Aigostar Lampada Solare Giardino 12 pcs Luci Solari Esterno Giardino con Luce Bianca Freddo, IP44 Impermeabile Faretti Solari Luce, Auto On/Off Paesaggio Strade Luce L95*W95*H338mm In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 14 ago 22

Aigostar Lampada Solare Giardino 12 pcs Luci Solari Esterno Giardino con Luce Bianca Freddo, IP44 Impermeabile Faretti Solari Luce, Auto On/Off Paesaggio Strade Luce L57*W57*H398mm In offerta a 36,54 € – invece di 59,99 €

sconto 39% – fino a 14 ago 22

Lampade Solari da Giardino Esterno 12pcs LED Luci da Giardino per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solare Luce Bianca 6500K Paesaggio Strade In offerta a 23,79 € – invece di 33,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Lampada Solare Giardino Esterno LED luci natale esterno Lampade da Esterno per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solari luce RGB Pacco da 4 In offerta a 25,49 € – invece di 40,99 €

sconto 38% – fino a 14 ago 22

Aigostar Lampada Solare Giardino 6 pcs Luci Solari Esterno Giardino con Luce Bianca Freddo, IP44 Impermeabile Faretti Solari Luce, Auto On/Off Inox Paesaggio Strade Luce L125*W125*H366mm In offerta a 42,49 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

NPET Fontanella per Cani Gatti con Sensore, Fontanella Trasparente con Pompa Super silenziosa, Ciotola con 2 Filtro a Carbone Attivo, capacità 1,5 L WF050TP In offerta a 31,91 € – invece di 77,78 €

sconto 59% – fino a 13 ago 22

Gillette Fusion 5 Lamette da Barba, 20 Ricambi da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 44,99 € – invece di 58,99 €

sconto 24% – fino a 26 ago 22

Gillette Fusion 5 Rasoio Uomo, 1 Rasoio a Mano Libera, 10 Lamette da Barba da 5 Lame, Rasatura Confortevole, Manico Ergonomico con Rifinitore di Precisione, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 25,49 € – invece di 34,99 €

sconto 27% – fino a 26 ago 22

Gillette Fusion 5 ProShield Regolabarba Uomo, 1 Rasoio a Mano Libera, 9 Lamette da Barba da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile con Manico Cromato, Idea Regalo Uomo In offerta a 31,99 € – invece di 41,99 €

sconto 24% – fino a 26 ago 22

Gillette Skinguard Sensitive Rasoio Da Uomo Con Lametta Di Ricambio Con Un Tocco Di Aloe – 11 Lamette Di Ricambio, Clinicamente Testato Per Pelli Sensibili In offerta a 25,99 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino a 26 ago 22

Gillette Fusion 5 Styler Regolabarba Uomo, Rasoio a Mano Libera, 3 Lamette da Barba (da 5 Lame), Rasatura Confortevole, Regola, Rade e Definisce con 3 Regolatori di Lunghezza In offerta a 20,99 € – invece di 26,99 €

sconto 22% – fino a 26 ago 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).