Offerte Amazon 17 maggio fino al 55% su Apple, Moulinex, Nilox, Lexar, LG, Oppo, Echo, Meross

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet

In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale

In offerta a 1091,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro In offerta a 989,90 € – invece di 1309,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG 34WP75CP Monitor 34″ QHD UltraWide Curvo LED VA HDR 10, 3440×1440, 1 ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero

In offerta a 499,99 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia – Bd

In offerta a 9,90 € – invece di 12,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Enco Air2 Pro- Cuffie senza fili, Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore, Controlli Touch, Ricarica Rapida, 24h di Autonomia, Android e IOS Versione Italia, Colore Bianco

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Bianco ghiaccio

In offerta a 54,99 € – invece di 54,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Bianco

In offerta a 109,99 € – invece di 109,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Ciabatta Multipresa Smart Con HomeKit e Alexa, Multipresa WiFi Intelligente Con 4 prese 4 Porte USB, Timer Protezione da Sovraccarico Funziona Con Apple Homekit, Alexa, Google Home

In offerta a 41,64 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino a 28 mag 23

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 31,26 € – invece di 43,99 €

sconto 29% – fino a 28 mag 23

Meross Presa Intelligente WiFi, Presa Smart Italiana Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings, APP Controllo Remoto, 16A 3840W, Type L, 3 Pezzi

In offerta a 32,29 € – invece di 45,99 €

sconto 30% – fino a 28 mag 23

INIU Caricatore Wireless, [2 Pezzi] 15W Ricarica Rapida Supporto di Ricarica Wireless Charger con Luce adattiv per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini XR XS X Samsung Galaxy S22 S21 S20 Xiaomi Huawei ecc.

In offerta a 29,99 € – invece di 39,96 €

sconto 25% – fino a 21 mag 23

iVoler Porta Cellulare Auto Magnetico [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto, 360 Gradi di Rotazione Universale Porta Telefono Auto per Phone, Xiaomi, Huawei -Nero

In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 21 mag 23

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max, Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, Xs X 8 7, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 21 mag 23

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 15,19 € – invece di 26,59 €

sconto 43% – fino a 21 mag 23

MATEIN Zaino Uomo, Grande Espandibile Zaino Porta PC 15,6 Pollici con Caricatore USB, Antifurto Zaino da Viaggio Portatile per Laptop Computer Notebook, Impermeabile Lavoro Zaini, Nero

In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 21 mag 23

MATEIN Pranzo Zaino Donna, Zaino Porta PC 15,6 Pollici con Scomparto Lunch Isolato, Zaino da Viaggio con Porta USB, Impermeabile Borsa Termica Borsa Porta Pranzo per Uomo Lavoro Picnic, Grigio

In offerta a 25,49 € – invece di 37,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Spigen Cover Magnetica Mag Armor MagFit Compatibile con iPhone 13 – Nero Opaco

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Rugged Armor, Custodia compatibile con Samsung Galaxy A13 4G LTE – Nero

In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Mag Armor MagFit Compatibile con iPhone 14 Pro – Blu notte

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con Google Pixel 6a – Trasparente

In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Rugged Armor Compatibile con Google Pixel 7 Pro – Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Liquid Air Compatibile con Google Pixel 7 – Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Mag Armor MagFit Compatibile con iPhone 13 Pro Max – Nero Opaco

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Aqua Shield A601 Custodia Impermeabile Smartphone IPX8 2 Pezzi Cover Sacca Mare Fino a 7,0″ Compatibile con iPhone 14 Pro, 13 Pro Max, 13, 12 Xiaomi Redmi Note 10, Galaxy S22, A13 – Trasprente

In offerta a 12,79 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Thin Fit Compatibile con iPhone 14 – Nero

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Ultra Hybrid MagFit Compatibile con iPhone 13 Pro Max – Grafite

In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con iPhone 14 Pro Max – Frost Black

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Liquid Air Compatibile con Google Pixel 7 Pro – Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Tough Armor Compatibile con Samsung Galaxy A34 5G – Nero

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Ultra Hybrid MagFit Compatibile con MagSafe e Compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 Pro – Nero

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Tough Armor MagFit Compatibile con iPhone 14 – Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Spigen Cover Magnetica Mag Armor MagFit Compatibile con iPhone 13 Pro – Nero Opaco

In offerta a 23,79 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 23 mag 23

Mobvoi Home Treadmill Pro, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, Compatibile con Smartwatch, Percorsi di Allenamento Virtuali, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Salvaspazio, Bluetooth, Nero

In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 21 mag 23

Mobvoi Treadmill Black, Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto, Nero

In offerta a 359,99 € – invece di 449,99 €

sconto 20% – fino a 21 mag 23

Mobvoi Home Treadmill Incline 3HP Tapis Roulant Pieghevole 15% Inclinazione con App di Allenamento Bluetooth Montaggio Facile Monitor LED Walking Running Machine per Home Esercizio Fitness

In offerta a 509,99 € – invece di 599,99 €

sconto 15% – fino a 21 mag 23

Moulinex Ez801810 Easy Fry & Grill Xxl Inox Digitale Friggitrice Ad Aria Calda E Griglia, 6,5Litri, 1830W, Capacità Xxl Fino A 8 Persone, Nero, ?30 x 30 x 30 cm; 5.51 Kg

In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 31 mag 23

Moulinex QA810D Masterchef Grande Impastatrice Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel, Robot da Cucina in Acciaio Inox a 8 Velocità, Impastatrice per Pizza, Macchina per il Pane e per Dolci, Grigio

In offerta a 339,99 € – invece di 764,00 €

sconto 55% – fino a 31 mag 23

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App

In offerta a 549,99 € – invece di 980,00 €

sconto 44% – fino a 31 mag 23

Moulinex Ce7548 Turbo Cuisine Multicooker Veloce, 5 L, Pentola A Pressione Elettrica, Tecnologia Spherical Bowl, 10 Programmi Cottura Automatici, Ricettario, 1090W, Nero, ?36.7 x 35.7 x 35.4 cm; 7 Kg

In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 31 mag 23

Moulinex EZ1508 Extra Crisp Lid, Accessorio versatile, 4 Funzioni Automatiche, Ricette Gratuite Cookeo&Extra Crisp in App, Temperatura Regolabile da 70°C a 200°C, Tecnologia Airfryer, Nero

In offerta a 89,39 € – invece di 135,00 €

sconto 34% – fino a 31 mag 23

Moulinex QA3198 Wizzo, Impastatrice Planetaria con Kit di Miscelazione e Impasto con Tecnlogia Flex Whisk, 7 Velocità più Funzione Pulse, Recipiente in Acciaio Inox da 4 L, 4 Accessori Inclusi

In offerta a 189,99 € – invece di 339,99 €

sconto 44% – fino a 31 mag 23

Moulinex HF4568K ClickChef Robot da Cucina Multifunzione, Ricette Pronte in 2 Click, 1400 W, 3.6 L, 30-150 °C, 5 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 7 Accessori, Ricettario Incluso (200 Ricette)

In offerta a 299,99 € – invece di 452,99 €

sconto 34% – fino a 31 mag 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).