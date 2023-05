Logitech e iFixit insieme per le riparazioni fa da te

Logitech e iFixit annunciano una collaborazione che piacerà agli amanti delle riparazioni fai da te. Le due aziende stanno lavorando insieme per ridurre i rifiuti elettronici e aiutare i clienti a riparare i propri dispositivi Logitech fuori garanzia fornendo pezzi di ricambio, batterie e guide di riparazione per “prodotti selezionati”.

Il tutto sarà presente all’interno delle pagine Logitech Repair Hub, con pezzi disponibili per l’acquisto al bisogno o all’interno di “Fix Kits”, che forniscono tutto il necessario per completare la riparazione, come utensili e set di punte di precisione.

Si parte con le riparazioni dei mouse Logitech

A partire da questa estate, i modelli di mouse MX Master e MX Anywhere di Logitech saranno i primi prodotti a ricevere pezzi di ricambio. Al momento non sono state fornite informazioni sui prezzi, e Logitech non ha menzionato altri dispositivi che riceveranno i pezzi di ricambio originali iFixit o tutorial per la riparazione.

Al momento, molti prodotti Logitech sono già elencati all’interno di iFixit repair hub, tra cui webcam, tastiere, cuffie, altoparlanti Bluetooth e periferiche di gioco. Alcuni sono solo segnaposto, ma altri già presentano guide su come riparare il prodotto, come la guida alla sostituzione della batteria per Logitech H800 Wireless.

Quella guida in particolare è stata creata da un membro della comunità di iFixit e precede la collaborazione tra iFixit e Logitech, che in molti sperano si espanderà presto per includere più dispositivi.

I numeri dei rifiuti elettronici

Secondo un rapporto citato da Logitech, i rifiuti elettronici globali dovrebbero superare i 75 milioni di tonnellate metriche entro il 2030, aggravati dai tassi elevati di consumo e dalla limitata disponibilità di opzioni di riparazione. Logitech cerca di contrastare questo incoraggiando i propri clienti a riparare e mantenere i propri dispositivi Logitech, evitando che finiscano in discarica.

“I consumatori spesso faticano a trovare modi per riparare e prolungare la vita del proprio prodotto”, ha dichiarato Prakash Arunkundrum, direttore operativo di Logitech, secondo cui:

Siamo entusiasti di collaborare con iFixit per sviluppare design migliori e rendere più facile per i consumatori accedere a opzioni di autoriparazione per prolungare la vita dei nostri prodotti

iFixit ha anche lavorato con marchi tecnologici come Google, Samsung e Valve per creare programmi di riparazione fai da te simili. Ha senso lanciare il programma di Logitech con i modelli MX Master e MX Anywhere, dato che sono due dei mouse più popolari dell’azienda, anche se augurio è che la gamma di pezzi di ricambio si estenda a più periferiche del marchio.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al marchio Logitech si parte da questa pagina.