Offerte Amazon 18 ottobre fino al 66% su Apple, Soundcore, Ugreen, Neewer, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 73,99 € – invece di 85,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 479,00 € – invece di 509,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro Max – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 58,99 € – invece di 69,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 110,00 € – invece di 129,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 135,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 479,00 € – invece di 509,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2470,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Plus – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 9A – Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey) – Italia, Germania, F… In offerta a 99,35 € – invece di 119,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip U PRO Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Alexa Integrato, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, 60 modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, Notifiche Messaggi In offerta a 42,99 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB E Adattatore SD, Rosso Oro In offerta a 26,99 € – invece di 65,99 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Bose QuietComfort 45 Bluetooth wireless Headphones con riduzione del rumore con microfono per chiamate, bianco, Taglia unica In offerta a 259,90 € – invece di 349,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Inateck Custodia per Cavi, Organizer per Accessori Elettronici con Manico, custodia organizzativa per gadget, Borsa organizer per accessori resistente agli spruzzi per Caricabatterie/Cavi/Carte, Nera In offerta a 26,99 € – invece di 29,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

One For All WM2611 Supporto da Parete per TV – Montaggio a Muro Fisso – Dimensioni Schermo 32-84 pollici – Per Tutti i Tipi di TV – Massimo Peso 100kg – Nero In offerta a 13,99 € – invece di 24,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

HORJOR Kit Pulizia Airpods Penna Pulisci Auricolari,4 in 1 Spazzola per Pulizia degli Auricolari Bluetooth per Airpods 1/ Airpods 2 / Airpods 3 / AirPods Pro / ipod In offerta a 4,99 € – invece di 5,49 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-55 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 28,02 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

【2022-2a Generazione】Miracase Porta Cellulare Auto e Supporto Telefono Flessibile per la Ventilazione Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone Serie 13/14 e Samsung In offerta a 15,29 € – invece di 25,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Metro Laser 120M, OGETO Misuratore di Distanza Laser IP54 Strumento di Misura Digitale Portatile Telemetro con Livelle a Bolla e Ampio Display LCD Retroilluminato In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

VOCOlinc Sensore di contatto intelligente per porte e finestre |Confezione da 2 | Bluetooth | Apple HomeKit | Dimensioni compatte 3 x 6,3 x 0,9 cm In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Presa Smart,VOCOlinc Alexa Presa Intelligente WiFi Funziona con HomeKit,Google Home,Monitoraggio Energetico,Controllo Vocale,Timer, Accesso Remoto,Nessun Hub Richiesto Rete 10A 2300W 2.4GHz(2-Pack) In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Purificatore d’aria HomeKit HEPA, purificatore d’aria a 3 stadi VOCOlinc Wifi per camera da letto di grandi dimensioni, funziona con HomeKit Alexa Google Assistant (VAP1-E) In offerta a 259,99 € – invece di 329,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Mirror Black) In offerta a 199,00 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino a 23 ott 22

Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128GB Green In offerta a 134,80 € – invece di 395,00 €

sconto 66% – fino a 30 ott 22

atolla Adattatore USB USB 3.0 Ethernet, Adattatore USB Rete 1000 Mbps Gigabit LAN RJ45, Supporta iPad PRO, MacBook PRO/Air, Surface Book, Huawei Matebook, ChromeBook, dell Xps In offerta a 14,44 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 23 ott 22

Tryone Porta Cellulare, Supporto Cellulare Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Switch, Google Pixel e Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic In offerta a 14,39 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a 23 ott 22

Tryone Supporto Tablet Letto: Collo Oca Supporto Regolabile per iPad Pro 12.9, 10.5, 9.7, iPad Air Mini, Switch, Galaxy Tab, Huawei Mediapad, Altri Tablets, Lunghezza Complessiva 100cm/39.4 Pollici In offerta a 19,19 € – invece di 24,99 €

sconto 23% – fino a 23 ott 22

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C In offerta a 82,86 € – invece di 99,99 €

sconto 17% – fino a 23 ott 22

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

UGREEN USB 3.1 Case Esterno per Disco Rigido M.2 NGFF a USB C per B-Key e B+M 2230/2242/2260/2280 6Gbps UASP 2TB per PS4 PS3 Xbox PC, Cavo USB C 0.5M,Tool-Free In offerta a 24,79 € – invece di 30,99 €

sconto 20% – fino a 29 ott 22

UGREEN Hub USB C Thunderbolt 7-in-2, Thunderbolt 3 Supporta 6K Video/ PD100W/ 40Gbps, Lettore di Schede SD/TF, 3 USB 3.0, in Alluminio Compatibile con MacBook Air/Pro M1 M2 In offerta a 28,79 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino a 29 ott 22

UGREEN Hub USB C 3 in 2, Adattatore USB C, Hub Type C, 2 Porte USB 3.1, HDMI [email protected] Compatibile con MacBook Pro/Air M2 M1 In offerta a 20,79 € – invece di 25,99 €

sconto 20% – fino a 29 ott 22

AKASO 4K WiFi Sport Action Cam Subacquea 30m Videocamera Fotocamera Caricabatterie con 2 Batterie Ampio Angolo di 170 ° 2.0″ Schermo Accesorios Multiples per Bicicletta Casco (EK7000) In offerta a 59,49 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino a 23 ott 22

Neewer Binario Slider Dolly Stabilizzatore a Rotaia 100cm in Fibra al Carbonio con 6 Cuscinetti per Produzioni di Filmati via Reflex Digitali Videocamere, Massima Capacità di Carico 8KG In offerta a 98,59 € – invece di 144,99 €

sconto 32% – fino a 22 ott 22

Neewer 2pz Stabilizzatore Braccio di Supporto per Slider Fotografico, in Lega di Alluminio Regolabile per Maggior Stabilità, Asta Estensibile per Slider Binario Fotografico con Clip-C & Testa a Sfera In offerta a 53,36 € – invece di 77,99 €

sconto 32% – fino a 29 ott 22

NEEWER Luce LED RGB Anulare per Selfie, 360° Full Color, con Stabilizzatore Video Rig per Smartphone, 2500-10000K CRI97+, con Batterie & Caricatore per Produzioni Fillm TikTok Truccatura YouTube Vlog In offerta a 67,99 € – invece di 84,99 €

sconto 20% – fino a 29 ott 22

Neewer NW140S Borsa di Stoccaggio Trasporto Impermeabile per Fotocamera e Obiettivo, 22x15x32cm Custodia Imbottita Morbida per Canon Nikon Sony DSLR & 4 Obiettivi o Flash, Trigger, Batterie ecc. In offerta a 28,39 € – invece di 36,49 €

sconto 22% – fino a 29 ott 22

NEEWER Q-S TTL Wireless Flash Trigger (trasmettitore e ricevitore), compatibile con Sony 1/8000s HSS 5 pulsanti di gruppo 8 funzioni personalizzabili per QPRO Q3 Z1 NW420 NW655 NW665 S101 PRO In offerta a 29,99 € – invece di 37,49 €

sconto 20% – fino a 29 ott 22

NEEWER Softbox Pieghevole con Attacco a Cinghia, Griglia & Borsa di Trasporto, Compatibile con NEEWER Luci 480/660/530 LED, Apertura 25x22cm (Nero/Rosso) In offerta a 31,99 € – invece di 51,49 €

sconto 38% – fino a 29 ott 22

Neewer RGB Luce Video con Batteria Integrata, 360° Colore Pieno, 9 Effetti di Luce, 3200K?8500K Temperatura di Colore, SL80 LED Luce Video per Gioco/YouTube/Vlog/Fotografia In offerta a 44,79 € – invece di 56,49 €

sconto 21% – fino a 29 ott 22

Neewer 2pz Luce LED USB Dimmerabile 5600K per Video con 433MHz Telecomando, Treppiede & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo/Basso, Illuminazione per Zoom/Videoconferenze, Giochi, YouTube Video ecc.ù In offerta a 26,79 € – invece di 32,99 €

sconto 19% – fino a 29 ott 22

Aigostar Lampadina LED GU10 4W, Luce Bianca Calda 3000K 320 Lumen, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio, Pacco da 10 In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a 23 ott 22

Aigostar Lampadina LED GU10 6W, Luce Bianca Calda 3000K 480 Lumen, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio, Pacco da 10 In offerta a 19,03 € – invece di 30,99 €

sconto 39% – fino a 23 ott 22

Aigostar Lampadina Vintage Smart, E27 LED 6W Ambra Lampadine Filamento a Globo G125, 806 LM Bianco Caldo Dimmerabile 2700K – 6500K, Compatibile con Alexa e Google Home, 2.4GHz WiFi In offerta a 19,47 € – invece di 34,99 €

sconto 44% – fino a 23 ott 22

Aigostar Lampadina Vintage Smart, E27 LED 6W Transparente Lampadine Filamento a Globo G95, 850 LM Bianco Caldo Dimmerabile 2700K – 6500K, Compatibile con Alexa e Google Home, 2.4GHz WiFi In offerta a 14,37 € – invece di 29,99 €

sconto 52% – fino a 23 ott 22

Aogled Striscia LED 30M RGB,Strip LED Bluetooth Dimmerabile,Controllo App,Telecomando a 44 Pulsanti,modalità di Temporizzazione,modalità Musica,Striscia LED 24V Soggiorno | Camera da Letto(15MX2) In offerta a 30,99 € – invece di 42,99 €

sconto 28% – fino a 23 ott 22

Aogled Striscia LED 20M RGB Strip LED Bluetooth Dimmerabile,Controllo App,Telecomando a 44 Pulsanti,modalità di Temporizzazione,modalità Musica,Striscia LED 24V Soggiorno | Camera da Letto(10MX2) In offerta a 25,99 € – invece di 36,99 €

sconto 30% – fino a 23 ott 22

Domino doppio piano cottura in vetroceramica,AMZCHEF piano cottura elettrico in vetroceramica con controllo touch cristallo nero, sicurezza bambini, timer In offerta a 110,49 € – invece di 189,99 €

sconto 42% – fino a 23 ott 22

Aigostar Max – Bistecchiera Elettrica con Piastre Rimovibili, 2000 W, Temperatura e Timer Regolabili, Vassoio Raccogli Grassi, Apertura a 180º, Grill, Barbecue e Tostiera, Piastra Grandi, Grigio In offerta a 64,59 € – invece di 101,99 €

sconto 37% – fino a 23 ott 22

Aigostar Warme 30HHH – Panini Maker/Griglia, Pressa a sandwich, Griglia elettrica, 750 Watt, Fredda al tocco, Antiaderente, Indicatore luminoso, Rossa. Design esclusivo. In offerta a 24,99 € – invece di 47,99 €

sconto 48% – fino a 23 ott 22

Aigostar Lamo 30RFU ? Tostapane Sandwich da 800W con rivestimento antiaderente. Cottura a doppia piastra e temperatura costante. Impugnatura antiscottatura. Display led di funzionamento. Nero. In offerta a 17,99 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino a 23 ott 22

