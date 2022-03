Offerte Amazon 2 marzo fino al 50% su Apple, Ugreen, TP-Link, eero, Sony [aggiornato]

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Stampante Multifunzione HP Envy Inspire 7220e, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 109,00 € – invece di 139,90 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana] In offerta a 147,74 € – invece di 179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MK220 Combo Tastiera e Mouse Wireless Compatti per Windows, 2,4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Durata Batteria di 24 Mesi, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 17,98 € – invece di 30,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sony MDR-ZX110 – Cuffie on-ear, Nero In offerta a 9,99 € – invece di 15,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 300177 Scatola Organizzatore Cavi Con Multipresa 6 Posti Polivalenti Schuko + 10/16A – Cavo 1,5M & 62002 Multipresa 9 Posti, Bianco, 1.5 M In offerta a 31,98 € – invece di 39,98 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

20 Pezzi Mascherine Certificate CE FFP2, Mascherine FFP2 Colorate Made In Italy A 5 Strati Mascherina Ad Alta Protezione Respiratori BFE ≥99% Multicolore4 In offerta a 13,52 € – invece di 17,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2184,57 € – invece di 2184,57 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Yamaha Digital Keyboard PSR-F52, Tastiera Digitale Compatta per Principianti con 61 Tasti, 144 Voci Strumentali e 158 Stili di Accompagnamento In offerta a 95,99 € – invece di 118,34 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

CASIOTONE CT-S200RD, tastiera 61 tasti, rosso In offerta a 139,00 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft Surface Laptop 4 – 13.5″ AMD Ryzen r5 8GB 256GB Platino In offerta a 899,00 € – invece di 1149,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Brondi Amico Smartphone S – Smartphone Dual Sim, Nano Sim, Android, Nero, 5.7″ In offerta a 96,45 € – invece di 149,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 512 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,512 GB In offerta a 62,99 € – invece di 105,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Netac 128GB Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I velocità Fino a 100/30 MB/s (R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet In offerta a 19,99 € – invece di 20,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Boost Charge Supporto di Ricarica Wireless da 10 W (Caricabatteria Wireless Rapido Certificato Qi per iPhone, Samsung, Google e altri, alimentatore CA incluso), Nero In offerta a 21,49 € – invece di 34,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo C24-25 Monitor – Display 23.8″ FullHD (1920×1080, VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo VGA, Input HDMI + VGA) – Black In offerta a 129,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair K65 RGB MINI Tastiera Gaming Meccanica 60% con Tasti in ABS (Retroilluminazione RGB Personalizzabile, Switch CHERRY MX Red: lineare e Veloce, Tecnologia AXON) Italiana QWERTY, Nero In offerta a 85,49 € – invece di 129,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Trust Primo Borsa Trasporto per Laptop da 16 Pollici, Nero In offerta a 11,99 € – invece di 13,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Radio Solare Portatile a Manovella Qoosea Radio Generatore Ricaricabile con AM/FM/WB Batteria Ricaricabile Integrata da 5800 mAh 4 Modalità Torcia a LED Luce di Lettura Avviso di Emergenza SOS In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame Bot Z10 Pro Robot aspirapolvere con contenitore automatico della polvere da 4000 ml Sistema LiDAR 150 minuti di funzionamento Serbatoio dell’acqua da 150 ml con controllo APP Alexa nero In offerta a 449,99 € – invece di 499,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = Z10 Pro – fino a 6 mar

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 13 12 Pro Max 11 Pro X XS XR 8 Plus (Bianco) In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 6 mar 22

UGREEN Caricabatterie USB C 65W GaN Tech, Alimentatore con 2*USB C + 1*USB A, Caricatore USB da Muro Compatibile 30W/25W/20W con MacBook Pro/Air, iPhone 13/12, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S22/21 In offerta a 40,79 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 6 mar 22

UGREEN Caricatore USB C 65W, Alimentatore USB C con GaN Tech, 3xUSB-C & 1xUSB-A Caricabatterie da Muro Compatibile 30W/25W/20W con iPhone 13/12/ iPad Pro Air Mini/MacBook Pro Air/Galaxy S22 S21 In offerta a 42,98 € – invece di 55,99 €

sconto 23% – fino a 6 mar 22

TONOR Microfono Dinamico Professionale 4,8m Cavo per DVD/TV/KTV Audio/Risuonatore In offerta a 23,79 € – invece di 39,99 €

sconto 41% – fino a 6 mar 22

LE Plafoniera LED da Soffitto 15W, Plafoniera da Bagno Bianco Caldo 3000K, Impermeabile IP54, 1500lm luce LED Rotonda 22CM, Lampade da Soffitto Risparmio Energetico per Bagno Cucina Sala Balcone In offerta a 19,18 € – invece di 25,99 €

sconto 26% – fino a 2 mar 22

LE Striscia LED RGB WiFi [2.4 GHz], 10 Metri, Smart Striscia LED con Musica, Compatibile con Alexa & Google Home, 16 Milioni Colori Dimmerabili, Striscia Luminosa per casa, cucina, festa, TV, ecc. In offerta a 23,99 € – invece di 45,99 €

sconto 48% – fino a 2 mar 22

LE 10M 24W Smart Striscia LED WiFi con Musica, Strisce LED Controllo da Voce e APP Intelligente, 16 Milioni Colori RGB, Compatibile con Alexa/Google Home, Telecomando e Controller, 2.4GHz (2x 5M) In offerta a 27,19 € – invece di 45,99 €

sconto 41% – fino a 2 mar 22

Mobvoi Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto In offerta a 382,49 € – invece di 449,99 €

sconto 15% – fino a 14 mar 22

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE455) In offerta a 47,33 € – invece di 59,90 €

sconto 21% – fino a 24 mar 22

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 17,99 € – invece di 25,34 €

sconto 29% – fino a 24 mar 22

TP-Link Deco X60 WiFi 6 Mesh WiFi, AX3000 Sistema wifi per tutta la casa, Copertura fino a 650m2, Sostituisci router e extender wifi tradizionali, Funziona con Alexa (confezione da 3) In offerta a 339,19 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino a 24 mar 22

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE500X), Amplificatore WiFi AX1500, WiFi Extener, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet In offerta a 59,28 € – invece di 79,90 €

sconto 26% – fino a 24 mar 22

iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 349,90 € – invece di 459,00 €

sconto 24% – fino a 14 mar 22

Oral-B Testine Spazzolino Elettrico Bambini Star Wars, Confezione da 8 Pezzi, Setole Morbide, Delicato sulle Gengive, Pacco adatto alla buca delle lettere, Idea Regalo Festa della Donna In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 15 mar 22

Oral-B Pro 3 Spazzolino Elettrico Bambini Star Wars, Setole Morbide, Delicato sulle Gengive, Agisce sulla Placca, 1 Testina, Custodia Viaggio, dai 6 anni, Idea Regalo Festa della Donna, Bianco In offerta a 44,99 € – invece di 89,90 €

sconto 50% – fino a 15 mar 22

Aprilia eSR1 Monopattino Elettrico, telaio in magnesio, 15,5 Kg, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 25 Km, Ruote 10? Tubeless, Carico Max 100 Kg, Batteria 36V In offerta a 490,00 € – invece di 699,00 €

sconto 30% – fino a 14 mar 22

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black) In offerta a 227,99 € – invece di 299,99 €

sconto 24% – fino a 14 mar 22

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment In offerta a 238,37 € – invece di 299,99 €

sconto 21% – fino a 14 mar 22

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza toppi In-Ear, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva rumore, Nero (Mystic Black) [Versione Italiana] In offerta a 109,00 € – invece di 169,00 €

sconto 36% – fino a 31 mar 22

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero In offerta a 59,00 € – invece di 79,00 €

sconto 25% – fino a 10 mar 22

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 157,00 € – invece di 209,00 €

sconto 25% – fino a 10 mar 22

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – fino a 10 mar 22

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a 10 mar 22

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 265,00 € – invece di 379,00 €

sconto 30% – fino a 10 mar 22

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro In offerta a 97,00 € – invece di 139,00 €

sconto 30% – fino a 10 mar 22

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 479,00 € – invece di 639,00 €

sconto 25% – fino a 10 mar 22

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi In offerta a 167,00 € – invece di 258,00 €

sconto 35% – fino a 10 mar 22

Sony BRAVIA KD-32W800 – Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) In offerta a 419,00 € – invece di 449,00 €

sconto 7% – fino a 31 mar 22

Sony BRAVIA KD-43X85JP – Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 31 mar 22

Sony BRAVIA KE-75XH90P – Smart TV 75 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Modello esclusivo Amazon 2021) In offerta a 1579,00 € – invece di 1899,00 €

sconto 17% – fino a 31 mar 22

Sony BRAVIA KD-85X85JP – Smart TV 85 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero In offerta a 2369,00 € – invece di 2799,00 €

sconto 15% – fino a 31 mar 22

Shure Pga52 – Microfono Dinamico Per Grancassa Con Pattern Polare A Cardioide, Completo Di Supporto Con Snodo Orientabile E Cavo Xlr-Xlr In offerta a 105,20 € – invece di 139,00 €

sconto 24% – fino a 13 mar 22

Martin Smith Chitarra acustica con corde, plettri e tracolla per chitarra, Sunburst In offerta a 49,19 € – invece di 74,99 €

sconto 34% – fino a 12 mar 22

Martin Smith Chitarra acustica con corde, plettri e tracolla per chitarra,Blu In offerta a 39,95 € – invece di 74,99 €

sconto 47% – fino a 12 mar 22

Martin Smith Premium Soprano Ukulele con sintonizzatore, borsa imbottita e corde aquila di ricambio In offerta a 49,19 € – invece di 64,99 €

sconto 24% – fino a 12 mar 22

Rockjam Compact 61 Keyboard Key With Sparts Music Stand, Alimentazione, Adesivi per Pianoforte Nota e lezioni semplicemente Piano In offerta a 43,16 € – invece di 54,99 €

sconto 22% – fino a 12 mar 22

Kit per chitarra elettrica a grandezza naturale di Rockjam con amplificatore per chitarra da 10 watt, lezioni, cinturino, sacchetto di gig, scelte, whammy, piombo e stringhe di scorta – Sunburst In offerta a 68,41 € – invece di 109,99 €

sconto 38% – fino a 12 mar 22

RockJam kit per pianoforte con tastiera a 61 tasti con panca per pianoforte digitale, supporto per pianoforte elettrico, cuffie, adesivi per le note del pianoforte e lezioni tramite l?app Simply Piano In offerta a 72,40 € – invece di 99,99 €

sconto 28% – fino a 12 mar 22

Rockjam RJBG01-SK-SB BASSATA FULL Size Bass Guitar Super Kit con amplificatore per chitarra Guitar Tuner Guitar Stand Guitar Bag e accessori Sunburst In offerta a 122,99 € – invece di 149,99 €

sconto 18% – fino a 12 mar 22

Shark Aspirapolvere ION Robot, [RV1000SEU], Aspirapolvere Robotizzato, Base a Svuotamento Automatico, Anti Hair Wrap, Tappeti e Pavimenti Duri, App Wi-Fi, Peli di Animali In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 5 apr 22

Shark AI Robot VacMop, [RV2001WDEU], Aspirapolvere Lavapavimenti Robotizzato, Pulizia Sonica, Anti Hair Wrap, Tappeti e Pavimenti Duri, App Wi-Fi, Peli di Animali In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 5 apr 22

FoodSaver FSR2802 – Rotolo Termosigillabile per Macchina per Sottovuoto Alimenti, senza BPA, 28 cm x 5.5 m, 2 Pezzi In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 13 mar 22

FoodSaver V2860 Macchina Sottovuoto per Alimenti Secchi/Umidi, Vano Portarotolo e Taglierina, Aspirazione + Sigillatura Automatica o Solo Sigillatura, Tubo per Contenitori, Accessori, Argento/Nero In offerta a 139,99 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 13 mar 22

Argento Piuma+, Bicicletta Elettrica da Città Pieghevole Unisex Adulto, Rosso, 42 In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 14 mar 22

Monopattino Elettrico Argento Active Bike, Ruote 20″ anteriore e 16″ posteriore, Motore 350W, Peso Max Supportato 100 Kg, Autonomia Fino a 35 Km, Peso 14 Kg, Nero e Verde, Taglia Unica In offerta a 599,00 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino a 14 mar 22

Lamborghini AL1 Monopattino Elettrico, 13 kg, App integrata, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 30 km, Pneumatici Honeycomb Anteriore/Posteriore da 8?, Assicurazione AXA Tutela Famiglia Inclusa In offerta a 390,00 € – invece di 499,00 €

sconto 22% – fino a 14 mar 22

Lamborghini AL1 Monopattino Elettrico, 13 kg, Motore 350W, Bianco, 116 x 53 x 118 cm In offerta a 390,00 € – invece di 499,00 €

sconto 22% – fino a 14 mar 22

Ducati Corse AIR Monopattino Elettrico, 10 Kg, Carico Max 80 Kg, Motore 250W, Pneumatici 6? pieni, Autonomia fino a 15 Kg, Assicurazione AXA Tutela Famiglia inclusa In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 14 mar 22

Scrambler Ducati Monopattino Elettrico City Cross-e Total Black, Street Edition, Motore 350W, Pneumatici 10”, Carico Max 120kg, Pedana Antiscivolo XXL, Batteria 450Wh, Autonomia 45km, No App In offerta a 459,00 € – invece di 599,00 €

sconto 23% – fino a 14 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).