Offerte Amazon 2 novembre fino al 56% su Apple, JBL, Sony, Samsung, DJI, Ugreen, HP

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 489,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 323,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,3’’, GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna

In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE2T0R SSD Esterno Portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Blu

In offerta a 138,90 € – invece di 209,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

JBL PartyBox 110 Speaker Wireless Bluetooth Portatile con Effetti di Luce, Cassa Altoparlante Impermeabile IPX4 per Feste, Ingresso per Microfono e Chitarra, USB, fino a 12 h di Autonomia, Nero

In offerta a 299,00 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless, Connessione Multipoint, con Microfono, Fino a 50 ore di durata della batteria con Ricarica rapida – Bianco

In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mic – Microfono Wireless Compatto e Portatile Lavalier con Registrazione a Doppio Canale, Raggio di Trasmissione di 250 metri, 15 ore, Microfono per Smartphone, Fotocamere, Laptop

In offerta a 249,00 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Magsafe Power Bank, 6000mAh Magnetico Powerbank, Power Bank Wireless, PD 20W Ricarica Rapida con Cavo USB-C, Mini Power Bank Compatibile con iPhone 15/14/13/12/Mini/Pro/Pro Max

In offerta a 31,33 € – invece di 42,99 €

sconto 27% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB, Alimentatore USB C Compatibile con MacBook Air, iPhone 15/14/13, iPad, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 PRO, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Revodok Hub HDMI Adattatore USB C a USB C e 2 USB A 3.0 Lettore Schede SD TF Carica PD 100W Compatibile con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro Max, Surface Pro 9

In offerta a 25,59 € – invece di 31,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Hp Deskjet 3750 T8X12B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Wi-Fi Direct, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi Di Hp Instant Ink Inclusi, Grigio Perla, 7.87 x 17.72 x 5.91 cm, 2.33 Kg

In offerta a 54,89 € – invece di 84,90 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Sony PlayStation®5 – DualSense™ Wireless Controller Midnight Black

In offerta a 61,99 € – invece di 69,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi

In offerta a 52,99 € – invece di 69,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Turtle Beach Cuffie da gioco Recon 70N per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC

In offerta a 18,99 – invece di 34,99

sconto 46% – fino a 15 nov 23

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Nero Cuffie da gioco Multipiattaforma Senza fili con Batteria da 15 ore per PS5, PS4 e PC

In offerta a 44,99 – invece di 99,99

sconto 55% – fino a 15 nov 23

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 USB Bianco Cuffie da gioco Multipiattaforma Senza fili con Batteria da 24 ore per Xbox X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC [Licenza Ufficiale per Xbox]

In offerta a 51 – invece di 89,99

sconto 43% – fino a 15 nov 23

Turtle Beach Recon 50X Cuffie Gaming – Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC

In offerta a 10,99 – invece di 24,99

sconto 56% – fino a 15 nov 23

Turtle Beach Cuffie da gioco amplificate Recon 200 Gen 2 – PS4, PS5, Xbox Series X|S | One, Nintendo Switch e PC

In offerta a 33,99 – invece di 59,99

sconto 43% – fino a 15 nov 23

RICOO Supporto TV parete R08 Girevole Inclinabile Televisore 30-65″ (76-165 cm) Staffa universale Televisione LED/LCD/Curvo VESA 200 x 200-400 x 400

In offerta a 38,15 – invece di 59,79

sconto 36% – fino a 17 nov 23

Philips LED Riflettore, 2 pz, equivalente a 40W, attacco E14, Luce Bianca calda

In offerta a 14,99 – invece di 13,07

sconto -15% – fino a 16 nov 23

Philips LED Lampadina LED, Luce Bianca Calda, 100W, E27, 3 Pezzi

In offerta a 14,99 – invece di 18,99

sconto 21% – fino a 16 nov 23

Philips Bustan Palo da Esterno, Altezza da 40 cm, 2700 K, Grigio Scuro

In offerta a 86,99 – invece di 117,49

sconto 26% – fino a 16 nov 23

Philips Lighting Lampada da Soffitto LED Superslim, Equivalente a 36 W, 27 K, IP20, Non Dimmerabile, Bianca, 36 W

In offerta a 92,99 – invece di 124,47

sconto 25% – fino a 16 nov 23

Philips LED Lampadina LED Edison Filamento, Equivalente a 48W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, Vintage Gold

In offerta a 7,99 – invece di 10,3

sconto 22% – fino a 16 nov 23

Philips LED Lampadina Goccia, 2 pz, 4.5W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, Non Dimmerabile

In offerta a 7,99 – invece di 9,84

sconto 19% – fino a 16 nov 23

Philips LED Arbour Lampada da Parete, Giardino ed Esterni, 6W, Nero [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 36,99 – invece di 53,66

sconto 31% – fino a 16 nov 23

Philips LED GardenLink, Utrecht, Kit Base Paletto LED da Esterni, 3 Pezzi, Luce Bianca Calda, IP44, Basso Voltaggio, 6W, Alimentatore Incluso

In offerta a 112,99 – invece di 189,99

sconto 41% – fino a 16 nov 23

Philips Lighting Lampadina LED Goccia Filamento, Equivalente a 75W, Attacco E27, Luce Bianca Fredda, 4000K, non Dimmerabile

In offerta a 9,99 – invece di 7,99

sconto -25% – fino a 16 nov 23

Philips Clockwork Lampada con 2 Faretti Orientabili, LED Integrato, 2 x 4.5 W, Bianco

In offerta a 92,99 – invece di 126,64

sconto 27% – fino a 16 nov 23

Philips LED GardenLink Kit Base Faretto LED da Esterni, 3 Pezzi, Luce Bianca Calda, IP44, Basso Voltaggio, 6W, Alimentatore Incluso

In offerta a 111,99 – invece di 159,99

sconto 30% – fino a 16 nov 23

Philips LED Tyla, Lampada da Parete per Esterni, Luce Bianca Calda, Sensore di Movimento Integrato, IP44, 9W

In offerta a 51,99 – invece di 74,99

sconto 31% – fino a 16 nov 23

Philips LED Bustan Lampada da Parete da Esterno, Luce Bianca Fredda, Grigio Scuro

In offerta a 49,99 – invece di 73,31

sconto 32% – fino a 16 nov 23

Polti Forzaspira SLIM SR110, scopa elettrica ricaricabile senza filo 2 in1, tecnologia ciclonica, autonomia fino a 50 minuti, 3 stadi di filtrazione con filtro HEPA

In offerta a 149,99 – invece di 249

sconto 40% – fino a 17 nov 23

Polti Vaporetto SV650-Style, Scopa a vapore con pulitore portatile integrato, Con funzione extra vapore, 19 accessori, Impugnatura con inserti in sughero, Parking verticale, Rosso

In offerta a 139,99 – invece di 199

sconto 30% – fino a 17 nov 23

Polti Vaporetto PRO95_Turbo Flexi, Pulitore a Vapore 5 bar, Funzione ECO, Pulizie Profonde Solo con Acqua, Spazzola Vaporflexi per Tutti i Pavimenti, anche Tappeti e Parquet, Made in Italy

In offerta a 319,99 – invece di 419

sconto 24% – fino a 17 nov 23

