Offerte Amazon 20 gennaio fino al 45% su Apple, Samsung, Nanoleaf, Meross, Bosch, Dreame, Kingston

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 959,00 € – invece di 959,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3329,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 4249,00 € – invece di 4249,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1049,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1279,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1.099,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1.999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1652,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 349,90 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Tablet Android 12 TECLAST P30S 10.1 pollici 4GB RAM+64GB ROM(1TB espandibile), Octa-core CPU 2.0GHz, 2.4G/5G WiFi, FHD 1280×800, Type-C/Bluetooth 5.0/Camera 2+5MP/GPS/OTG/6000mAh/Metallo/Mare Blu-2023 In offerta a 109,99 € – invece di 169,99 €

sconto 35% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V9P1T0B 990 PRO SSD Interno da 1TB, Compatibile con Playstation 5, PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 In offerta a 161,27 € – invece di 209,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia M USB3.2 GEN 1, 128 GB, Nero/Rosso In offerta a 10,72 € – invece di 11,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Case SSD M.2 NVMe PCIe USB C 3.2 Gen 2 10Gbps UASP, Case per Disco Rigido 2TB M/M&B Key 2230/2242/2260/2280, Case Hard Disk con Cavo Compatibile con 970 Evo Plus 980 PRO WD SN770 Kingston Blu In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu In offerta a 28,99 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Sameriver Ciabatta multipresa con USB C – 3 metria, Ciabatta multipresa verticale con interruttori indipendenti, Multipresa Elettrica Protezione Sovratensione con 8 Prese e 4 USB , Adatto per ufficio In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Adattatore NVMe USB M.2 Case, NVMe PCI-e SSD Enclosure Type-C USB3.2 Gen2 10Gbps Trasparente External Custodia per PCIe M-Key 2230/2242/2260/2280 SSD, Supporto UASP&TRIM (Rosso) -TCM2 In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Case SSDM.2 NVMe 40 Gbps USB4.0 PCIe3.0x4, fino a 2800 MB/s Adattatore USB-C NVMe in Alluminio per 2280 M-Key/B+M Key SSD, compatibile con Thunderbolt 3/4 USB3.2/3.1/ Tipo-C- M208GY In offerta a 107,99 € – invece di 149,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel LG In offerta a 19,99 € – invece di 31,98 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Wave Mic Arm, braccio microfono Premium a profilo basso, canaline per la gestione cavi, morsetto, montaggio versatile e regolabile, perfetto per podcast, streaming, gaming, home office In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

De’Longhi Perfetto Magnifica S ECAM22.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, con tasti a selezione diretta, spegnimento automatico, 1450 W, Nero In offerta a 329,00 € – invece di 520,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

uuffoo Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (Grigio) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

House of Marley Giradischi Wireless Stir It Up, Giradischi Vinile Bluetooth, Lettore Vinile in Tessuto Riciclato, Registrazione Da Usb A Pc/Mac, Copertura Antipolvere, Bambù/Nero Esclusiva Amazon In offerta a 239,99 € – invece di 289,99 €

sconto 17% – fino a 22 gen 23

House of Marley Get Together Duo Altoparlanti Bluetooth Stereo, Cassa Bluetooth, Casse Audio Wireless, Alimentazione A Rete o 20 Ore Batteria, Casse Stereo Ad Alta Definizione, Esclusiva Amazon In offerta a 179,99 € – invece di 199,99 €

sconto 10% – fino a 22 gen 23

meross Ciabatta Italiana Smart Alexa multipresa Wi-Fi intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Ciabatta smart Usb Protezione da Sovraccarico Compatibile con meross App, Smartthings e Google Assistant In offerta a 33,99 € – invece di 38,99 €

sconto 13% – fino a 1 feb 23

meross Ciabatta con HomeKit smart alexa – Multipresa wifi Intelligente con 4 Schuko 4 Porte USB Funzione timer protezione da sovraccarico Compatibile con Apple HomeKit, Smartthings, Google Assistant In offerta a 41,64 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino a 1 feb 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 159,99 € – invece di 249,82 €

sconto 36% – fino a 30 gen 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit, 5 Mini Triangoli Luminosi LED RGBW Smart – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 79,99 € – invece di 126,12 €

sconto 37% – fino a 30 gen 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Mini Triangoli LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 79,99 € – invece di 126,12 €

sconto 37% – fino a 30 gen 23

Nanoleaf Essentials 3 Lampadine LED E27 RGBW Smart e Dimmerabile – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming In offerta a 39,99 € – invece di 64,27 €

sconto 38% – fino a 30 gen 23

Dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Pavimenti Duri, Peli Animali Domestici In offerta a 479,00 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino a 29 gen 23

OMISOON Termoventilatore 2000w, ECO Stufetta Elettrica basso consumo, PTC, 24h Timer, Oscillazione 90°, Griglia Regolabile, 3 Modalità, Protezione da surriscaldamento e ribaltamento, Bagno (OZQ21N19) In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 31 gen 23

ghd Air Kit – Asciugacapelli con Kit professionale per l’asciugatura (Nero) In offerta a 114,99 € – invece di 169,00 €

sconto 32% – fino a 25 gen 23

Bosch DIY Tools Avvitatore elettrico IXO Set, 6ª generazione, verde, con attacchi vite angolare IXO e angolo offset IXO, CONTROLLO VELOCITÀ variabile, ricaricabile con cavo micro USB In offerta a 68,99 € – invece di 94,49 €

sconto 27% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden 06008A7800 AdvancedAquatak 160 Idropulitrice, Verde, 86.4 x 44.6 x 40.4 cm In offerta a 329,99 € – invece di 543,99 €

sconto 39% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden 06033A0200 Compact Expert Seghetto Alternativo, 620 W, Verde In offerta a 90,99 € – invece di 120,79 €

sconto 25% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden 06033A7000, PSA 700 E Sega Universale, 710 W, Verde In offerta a 81,99 € – invece di 116,59 €

sconto 30% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden 06033B6000 PSM 200 AES Levigatrice Universale, 200 W In offerta a 82,99 € – invece di 128,09 €

sconto 35% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden 0603B05200 PWB 600 Banco Da Lavoro, Quattro Ganasce Di Serraggio In offerta a 128,99 € – invece di 206,89 €

sconto 38% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden IXO V – Versione Base Cacciavite con Batteria al Litio, 3.6 V, Verde In offerta a 43,99 € – invece di 62,99 €

sconto 30% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden Pks 55 A Sega Circolare, 1200 Watt, ?Verde, 42.5 x 30 x 28 cm; 3.9 Kg In offerta a 98,99 € – invece di 138,59 €

sconto 29% – fino a 22 gen 23

Bosch Home and Garden Set Da 91 Pezzi Di Punte E Bit V-Line In Titanio , Per Legno, Pietra E Metallo, Incl. Cacciavite A Cricchetto E Bacchetta Magnetica In offerta a 35,99 € – invece di 62,50 €

sconto 42% – fino a 22 gen 23

Bosch Home And Garden Trapano Avvitatore A Batteria Easydrill 18V-40, 29.1 x 25.9 x 9.2 Cm In offerta a 85,99 € – invece di 115,49 €

sconto 26% – fino a 22 gen 23

Bosch Levigatrice palmare PSM 200 AES (200 W, in SystemBox M) In offerta a 104,99 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino a 22 gen 23

Bosch livella laser multifunzione UniversalLevel 2 con treppiede (linee laser a croce incl. punti a piombo integrati per un allineamento preciso e un facile trasferimento dell’applicazione) In offerta a 77,99 € – invece di 118,99 €

sconto 34% – fino a 22 gen 23

Bosch PMF 350 CES Utensile Multifunzione, 350 Watt, per Accessori Starlock e Starlockplus, in Valigetta, Nero/Verde In offerta a 138,99 € – invece di 218,39 €

sconto 36% – fino a 22 gen 23

Bosch Set Da 15 Pezzi Di Frese In Metallo Duro, Per Legno, 45 X 40 X 25 Cm, Verde In offerta a 53,99 € – invece di 91,50 €

sconto 41% – fino a 22 gen 23

Bosch Set Da 70 Pezzi Di Punte E Bit Avvitamento In Titanio X-Line (Per Legno, Pietra E Metallo, Accessori Trapano), ?Nero, ?45.01 x 40.01 x 24.99 cm; 1.4 Kg In offerta a 27,90 € – invece di 51,00 €

sconto 45% – fino a 22 gen 23

Bosch Soffiatore/Aspiratore Elettrico Universalgardentidy 3000, 3000 W, Sacco Di Raccolta Da 50 L, Verde In offerta a 99,99 € – invece di 146,90 €

sconto 32% – fino a 22 gen 23

Bosch Tagliasiepi a batteria UniversalHedgeCut 18V-50 (1 batteria da 2,5 Ah, sistema da 18 Volt, lunghezza lama 50 cm, in confezione di cartone) In offerta a 139,99 € – invece di 202,60 €

sconto 31% – fino a 22 gen 23

Bosch Tagliasiepi Con Sistema 18 Volt, Lunghezza Di Taglio 50 Cm, Verde Acqua, 101.2 x 23.8 x 19 cm In offerta a 129,99 € – invece di 213,99 €

sconto 39% – fino a 22 gen 23

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria UniversalImpact 18V (1 Batteria, sistema 18 Volt, in Valigetta) ? Amazon Exclusive In offerta a 99,99 € – invece di 141,99 €

sconto 30% – fino a 22 gen 23

Bosch Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600 (600 W, in valigetta) In offerta a 46,99 € – invece di 62,99 €

sconto 25% – fino a 22 gen 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).