Offerte Amazon 22 marzo fino al 53% su Apple, LG, Google, Satechi, Sony, Neato

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento

In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento

In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo

In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​

In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag

In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24MP400 Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite

In offerta a 119,99 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura 24 ore, Grigio antracite con Caricatore 30 W USB-C

In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT1000X8SSD9

In offerta a 92,99 € – invece di 150,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial X6 da 1TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT1000X6SSD9

In offerta a 79,65 € – invece di 138,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi Tipo-C Stand e Hub con alloggiamento SSD – Adatto per SSD SATA M.2, porta dati USB-C, lettori di schede Micro/SD, porte USB-A e jack per cuffie – Per Mac Mini M2/M1, Mac Studio (Argento)

In offerta a 80,90 € – invece di 109,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Cuffie Bluetooth wireless WH-CH520 – Durata della batteria fino a 50 ore con ricarica rapida, stile on-ear – Connessione Multipoint – Bianco

In offerta a 49,90 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C 4 Porte GaN, Alimentatore USB C, Caricabatterie USB C Compatibile con MacBook Pro/Air, Lenovo, Asus, iPad Pro/Air, iPhone 14/13, Galaxy S23 Ultra/S22, Steam Deck

In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Powerbank 20000 mAh Power bank 65W con cavo di ricarica integrato PD QC 3.0 Rapida Caricatore Batteria Portatile Tipo C LED Display per MacBook iPhone Samsung Huawei Dell HP

In offerta a 72,24 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

imuto Container-X Laptop Power Bank, Batteria Esterna da 26800 mAh, Caricatore Portatile con 4 Porte, 100 W di Uscita/Ingresso, Compatibile con Computer Portatile, Tablet, Telefono Cellulare

In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Neato® D800 Robot Aspirapolvere Intelligente – Design a forma di D, navigazione con mappatura laser – Mobile App – 90 minuti di autonomia, ricarica e ripresa automatica – Espresso

In offerta a 185,06 € – invece di 185,06 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba j7, Robot Aspirapolvere Wi-Fi, Mappatura Intelligente, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole in Gomma Multi-Superficie, Adatto Animali Domestici, Programmabile con App e Assistente Vocale

In offerta a 520,60 € – invece di 699,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Yeti Nano Microfono USB Premium per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcast su PC e Mac, Mic a Condensatore, Effetti Blue VO!CE, Cardioide e Omni, Monitoraggio Senza Latenza – Grigio

In offerta a 81,90 € – invece di 119,99 €

sconto 32% – fino a 29 mar 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Argento

In offerta a 102,00 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino a 29 mar 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Blu

In offerta a 114,00 € – invece di 139,99 €

sconto 19% – fino a 29 mar 23

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero

In offerta a 125,90 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino a 29 mar 23

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony

In offerta a 5,99 € – invece di 10,99 €

sconto 45% – fino a 26 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone 3M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 2020 5 5s 5c – Argento

In offerta a 6,99 € – invece di 11,99 €

sconto 42% – fino a 26 mar 23

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S21/S20/S10/ S9/S8, Huawei P40/ P30/ P20, Oneplus, Google Pixel- 1M/3,3ft, Grigio

In offerta a 5,74 € – invece di 9,99 €

sconto 43% – fino a 26 mar 23

RAVIAD Cavo USB C, [2Pezzi, 1m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S20/S10/ S9/ S8 Plus, Huawei P40/P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ (Argento)

In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 26 mar 23

Amazon Basics – Cavo di ricarica Lightning/USB-C, certificato MFi, per iPhone 13/12/11/X/XS/XR/8, Type-C, Carica Rapida, supporta Power Delivery, nero, 0,9 m

In offerta a 10,18 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 1,8 m

In offerta a 6,42 € – invece di 9,67 €

sconto 34% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics – Cavo adattatore da 3.5 mm a 2 RCA maschio, 2,44 metri

In offerta a 8,82 € – invece di 10,48 €

sconto 16% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AAA, confezione da 150

In offerta a 22,07 € – invece di 32,94 €

sconto 33% – fino a 27 mar 23

Samsung Aspirapolvere senza fili BESPOKE Jet pro extra, VS20A95973B/WA, Clean Station, Potenza 210W, Fino a 120 min di autonomia, Midnight Blue

In offerta a 819,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 25% – fino a 27 mar 23

Imou 1440P Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza Interno WiFi 2K+, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger SE

In offerta a 37,99 € – invece di 69,99 €

sconto 46% – fino a 26 mar 23

Imou 4MP Telecamera Wifi esterno con Visione Notturna a Colori, Telecamera WiFi di Sorveglianza IP66, Copertura Visiva a 360°, Rilevamento Umano con Faretto & Sirena, Audio Bidirezionale, Cruiser

In offerta a 74,99 € – invece di 159,99 €

sconto 53% – fino a 26 mar 23

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, 1080P Telecamera IP di Sorveglianza, Tracciamento del Movimento con Sirena, Baby Monitor con AI Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale & Visione Notturna, Ranger 2

In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino a 26 mar 23

Bosch Elettrodomestici PUE611BB5J Serie 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, nero, senza profili

In offerta a 329,99 € – invece di 549,00 €

sconto 40% – fino a 27 mar 23

Bosch Elettrodomestici HBA534BS0 Forno Elettrico da Incasso 7 Programmi di Cottura in Acciaio Inox

In offerta a 315,99 € – invece di 569,00 €

sconto 44% – fino a 27 mar 23

Bosch Elettrodomestici, Serie 2, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 186 x 60 cm, Inox look, KGN36NLEA

In offerta a 454,00 € – invece di 569,00 €

sconto 20% – fino a 27 mar 23

Candy RapidÒ ROW4964DWMCE/1-S Lavasciuga, 9+6 Kg, 1400 Giri, Wi-Fi + BLE, Controllo da Remoto, Partenza Ritardata, Classe A, 60x58x85 cm, Bianco

In offerta a 539,00 € – invece di 660,00 €

sconto 18% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics Forbici da ufficio multiuso, con impugnatura confortevole, rivestite in PVD, in acciaio inossidabile, confezione da 3

In offerta a 9,17 € – invece di 10,79 €

sconto 15% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics Temperamatite elettrico portatile, lama a spirale, arresto automatico, alimentato a batteria/USB

In offerta a 11,93 € – invece di 15,31 €

sconto 22% – fino a 27 mar 23

Amazon Basics – Set di trolley rigidi con rotelle girevoli, Set da 3 pezzi (55 cm, 68 cm, 78 cm), Arancione

In offerta a 187,65 € – invece di 169,99 €

sconto -10% – fino a 27 mar 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).