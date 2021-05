Offerte Amazon 25 maggio fino al 56%: Apple, Dyson, Meross, Netgear, Logitech, Asmodee

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Dyson PURE COOL Link Purificatore Ventilatore a Torre, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 349,00 € – invece di 529,00 €

sconto 34% – fino al 25 maggio

Marshall Emberton Altoparlante Portatile, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 145,00 €

sconto 17% – fino al 25 maggio

Xiaomi X-VXN4254GL MI Power Bank 3 Pro ACCS 20000MAH IN In offerta a 37,99 € – invece di 42,97 €

sconto 12% – fino al 25 maggio

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 867,75 € – invece di 899,00 €

sconto 3% – fino al 25 maggio

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 725,60 € – invece di 809,00 €

sconto 10% – fino al 25 maggio

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino al 25 maggio

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 966,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 4% – fino al 25 maggio

Cavo Apple da connettore dock a USB In offerta a 24,91 € – invece di 24,91 €

sconto 0% – fino al 25 maggio

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino al 25 maggio

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,09 € – invece di 65,99 €

sconto 41% – fino al 30 mag 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED 9W 810LM Dimmerabile Multicolore E27 A19 Smart Light RGBCW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 30 mag 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w equivalente 60W, 2 pezzi In offerta a 21,24 € – invece di 26,39 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 31,44 € – invece di 46,99 €

sconto 33% – fino al 30 mag 21

Netgear Switch Ethernet 8 Porte Gigabit GS308T, Switch Smart Managed Pro Serie S350, Desktop, Alloggiamento senza Ventola per un Funzionamento Silenzioso In offerta a 46,49 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino al 6 giu 21

Netgear EX3700-100PES Ripetitore Wifi 750 Mbps, Wifi Extender e Access Point Dual Band, Porta Lan, Amplificatore Wifi Compatibile con Modem Fibra e Adsl, Argento In offerta a 28,00 € – invece di 43,05 €

sconto 35% – fino al 6 giu 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX214, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 1 portA Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Netgear XS508M Switch Unmanaged a 8 Porte Multi-Gigabit Ethernet 10G, con 1 SFP+ da 10G, Montaggio su Desktop/Rack e Assistenza ProSAFE In offerta a 335,49 € – invece di 569,99 €

sconto 41% – fino al 30 mag 21

Tecnoware UPS ERA PLUS 900 Gruppo di Continuità – 4 Uscite IEC – Autonomia fino a 13 min con 1 PC o 50 min con Modem Router – Potenza 900 VA In offerta a 69,00 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino al 6 giu 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria Fino a 18 Mesi, ?Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Rosso In offerta a 11,49 € – invece di 25,99 €

sconto 56% – fino al 30 mag 21

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro , PC/Mac/Laptop, Rosso In offerta a 9,99 € – invece di 15,54 €

sconto 36% – fino al 30 mag 21

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento In offerta a 23,68 € – invece di 49,99 €

sconto 53% – fino al 30 mag 21

Asmodee – Zombicide Invader, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8445 In offerta a 68,70 € – invece di 99,90 €

sconto 31% – fino al 6 giu 21

Asmodee- Pandemic La Caduta di Roma Gioco da Tavolo, Multicolore, 8395 In offerta a 29,80 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 6 giu 21

Asmodee – T.I.M.E Stories: Lumen Fidei, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8970 In offerta a 16,50 € – invece di 24,90 €

sconto 34% – fino al 6 giu 21

Asmodee- Majesty Gioco da Tavolo in Italiano, 8755 In offerta a 22,60 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 6 giu 21

Asmodee – Le Case della Follia, Seconda Edizione: Il Sentiero del Serpente, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9407 In offerta a 42,70 € – invece di 59,90 €

sconto 29% – fino al 6 giu 21

Asmodee- Zombicide Green Horde-Gioco da Tavolo-Stand Alone, Colore, 8437 In offerta a 63,70 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino al 6 giu 21

Asmodee – Dungeons & Dragons 5a Edizione: Principi dell’Apocalisse, Avventura Gioco di Ruolo, 4035 In offerta a 35,30 € – invece di 50,00 €

sconto 29% – fino al 6 giu 21

Asmodee 8340 – Room 25, Edizione Italiana In offerta a 25,30 € – invece di 32,90 €

sconto 23% – fino al 6 giu 21

Asmodee – Twilight Imperium, Quarta Edizione: La Profezia dei Re, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9871 In offerta a 69,90 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino al 6 giu 21

Asmodee – KeyForge: Mondi in Collisione, Starter Set per 2 Giocatori, Gioco di Carte, 10604 In offerta a 19,10 € – invece di 24,90 €

sconto 23% – fino al 6 giu 21

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Glove II Low S3 HRO Sra per Uomo e Donna (EU 47) In offerta a 69,20 € – invece di 114,00 €

sconto 39% – fino al 6 giu 21

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Bassa Glove Text Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 43) In offerta a 68,50 € – invece di 107,00 €

sconto 36% – fino al 6 giu 21

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Bassa Glove Text Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 44) In offerta a 66,70 € – invece di 107,00 €

sconto 38% – fino al 6 giu 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).