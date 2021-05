L’app Apple TV su Xbox abilita il Dolby Vision nei programmi Apple TV+

Apple sta migliorando la versione Xbox della sua app Apple TV. In settimana, gli utenti delle console di gioco Microsoft (vale per le serie S e X) potranno avvantaggiarsi del Dolby Vision nei programmi Apple TV+. Per sfruttare il Dolby Vision, è necessario attivare l’opzione nelle impostazioni Modalità video della console.

Il Dolby Vision – spiega Microsoft – consentirà di ottenere una gamma di colori più ampia, una luminosità fino a 40 volte superiore e neri dieci volte più profondi di un’immagine standard, loda a ragione Microsoft, evidenziando la possibilità di combinare tutto con l’audio immersivo Dolby Atmos.

Microsoft ha anche annunciato i video podcast nell’app Spotify per Xbox. Questi possono essere riprodotti a tutto schermo o in background, permettendo l’ascolto mentre si gioca, alla stregua di come già ora è possibile ascoltare musica su Spotify.

L’app TV di Apple è disponibile su Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S. Dal menu Home di Xbox basta naviga su Store, quindi cercare “Apple TV” e seguire le istruzioni sullo schermo per installarla.

L’app TV di Apple è disponibile anche per PlayStation 5 o PlayStation 4. Una volta aperta l’app da Media Hub sulla PS5 o dalla sezione TV e video della PS4, è possibile esplorare Apple TV+, sfogliare film, programmi TV, canali o guardare le puntate gratuite.

