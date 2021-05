Offerte Amazon 27 maggio fino al 50%: Roborock, Dynasonic. Reolink, Philips, Ecovacs, FFP2

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Infinity+, Cofanetto Regalo per 6 mesi, il Meglio di Cinema, Serie TV, Cartoni Animati – Gift Box In offerta a 19,99 € – invece di 39,99 €

sconto 50% – fino al 27 maggio

ISOPHO Coperta da Spiaggia Coperta Picnic Coperta Picnic Impermeabile,Coperta da Picnic Extra Large 210 X 200, Tappetino da Picnic, con 4 Chiodi fissi Fixed per Picnic, Spiaggia, Viaggi e Altro In offerta a 14,43 € – invece di 16,98 €

sconto 15% – fino al 27 maggio

Philips Cucina Hr3705/00 Sbattitore Elletrico, Collezione Daily Bianco, 300 W In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino al 27 maggio

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori)-TDCK01P … In offerta a 135,99 € – invece di 179,99 €

sconto 24% – fino al 27 maggio

Lampada da Scrivania, lampada da tavolo con funzione di protezione degli occhi, lampada con 10 livelli di luminosità, 5 modalità di illuminazione, tocca controllo, porta di ricarica USB In offerta a 16,98 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino al 27 maggio

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 51,99 €

sconto 35% – fino al 27 maggio

Piano Cottura a Induzione Portatile con Superficie Vetroceramica – 1 Zona Cottura 2000W, Singola Piastra ad Induzione fino a 240°C, Timer Impostabile, Funzione di Mantenimento del Calore In offerta a 42,41 € – invece di 49,90 €

sconto 15% – fino al 27 maggio

Amzdeal Kit Tenda Studio 80 x 80 cm Scatola Fotografica con Striscia LED 5500K +Panno di base in argento più 3 Panni Sfondi (Bianco, Nero, Arancione) In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino al 27 maggio

Bilancia Pesapersone Digitale, Bilance Bagno INSMART, Bilance Intelligenti Bluetooth con Frequenza Cardiaca, Indice cardiaco e Funzione di Bilanciamento del Corpo per il Fitness (180 kg) In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 27 maggio

Neewer 2pz Pannello Luce LED Dimmerabile 5600K a USB con Regolabile Stativo & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo o Angolo Basso, Illuminazione a Colori, Foto di Prodotti/Personaggi & Youtube ecc. In offerta a 39,99 € – invece di 59,49 €

sconto 33% – fino al 27 maggio

Altoparlante Bluetooth Portatile da Doccia, BassPal Cassa Bluetooth Impermeabile IPX7 con Stereo HD, Spettacolo di Luci, Ventosa, Gancio Robusto, Altoparlante Senza Fili per Sport, Piscina, Spiaggia In offerta a 26,24 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino al 27 maggio

roborock S5 max robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2000 Pa, Robot Aspirapolvere con Controllo APP per Peli di Animali, Moquette (bianca) In offerta a 399,00 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino al 30 mag 21

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile con Karaoke modalità Eco 10W, microfoni inclusi, TWS, Radio FM, Lettore USB e SD compatibile con computer e telefoni (Modello Rosa TWS) In offerta a 39,95 € – invece di 46,99 €

sconto 15% – fino al 10 giu 21

DYNASONIC – Altoparlante Bluetooth portatile per karaoke con microfoni inclusi | Lettore USB e SD, radio FM modello 025 (2 microfoni) In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino al 10 giu 21

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino al 30 mag 21

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,Modalità Max+,2300 Pa, Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali In offerta a 382,48 € – invece di 449,98 €

sconto 15% – fino al 30 mag 21

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 169,98 € – invece di 199,98 €

sconto 15% – fino al 30 mag 21

Reolink 4K Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-810A In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink 5MP Telecamera PoE Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Visione Nottura IR 30m, Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, RLC-520-5MP In offerta a 45,82 € – invece di 59,99 €

sconto 24% – fino al 30 mag 21

Reolink 1080P Telecamera di Sicurezza WiFi Esterna, Argus 2 con Pannello Solare e Ricaricabile a Batteria, Visione Notturna Starlight, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, con Slot Micro SD Card In offerta a 111,18 € – invece di 138,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e 8X 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-810B8-A In offerta a 842,84 € – invece di 1139,99 €

sconto 26% – fino al 30 mag 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Sistema di Sorveglianza con 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri con Audio, Registrazione 24/7, RLK8-800D4-8MP In offerta a 477,74 € – invece di 636,99 €

sconto 25% – fino al 30 mag 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB 4K NVR con 4X 5MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, Rilevazione del Movimento, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-5MP In offerta a 383,99 € – invece di 479,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza IP Poe, 16CH 3TB NVR con 8X 4MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK16-410B8-4MP In offerta a 533,59 € – invece di 671,99 €

sconto 21% – fino al 30 mag 21

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Interno con Pan&Tilt, Videocamera Sorveglianza WiFi Dual-Band da 2.4/5 GHz con Audio a 2 Vie, Visione Notturna e Rilevazione del Movimento, E1 PRO In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink 1080P Telecamera Esterno Wireless con Connettività LTE 3G/4G, Videocamera Ricaricabile con Pan&Tilt, Audio a 2 Vie, Scheda Micro SD da 16GB, Visione Notturna, Go PT con Pannello Solare In offerta a 279,19 € – invece di 348,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink Lumus 1080P Telecamera Wi-Fi Esterno con Spotlight, Videocamera Sorveglianza WiFi con Avvisi di Movimento PIR, Audio a 2 Vie, Allarme Sirena, Cavo di Alimentazione da 4,5 Metri In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 30 mag 21

Reolink 1080P Telecamera Wi-Fi Esterno Wireless a Batteria Ricaricabile con Riflettore a LED, Telecamera Sorveglianza WiFi Interno con Visione Notturna a Colori e Rivelazione di Movimento PIR, Argus 3 In offerta a 101,59 € – invece di 132,99 €

sconto 24% – fino al 30 mag 21

Philips NeoPix Easy+, Mini Proiettore Screen Mirroring Wi-Fi, Bluetooth, lettore multimediale integrato, audio stereo, grigio In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino al 6 giu 21

Philips NeoPix Ultra 2, Proiettore fisso, Full HD, con app precaricate, Wi-Fi, dual-band, Bluetooth, lettore multimediale integrato, grigio In offerta a 289,00 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino al 6 giu 21

Philips PicoPix Micro 2, proiettore portatile, tascabile, luminoso, LED DLP, durata batteria 5 ore, Altoparlanti stereo, HDMI, USB-C, nero In offerta a 259,90 € – invece di 299,99 €

sconto 13% – fino al 6 giu 21

Philips Screeneo U3, focale ultra ridotta, Android OS, Apps, DarkChip3 per Dark Black, motore LuminAce In offerta a 1490,00 € – invece di 1899,00 €

sconto 22% – fino al 6 giu 21

50 Mascherine FFP2 Colorate Certificate CE Italia BFE ?99%. 7 Colori Mascherine FFP2 Nere, Blu Jeans, Azzurre Verdi Lavanda Grigie Scuro e Bianche. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 30 mag 21

20 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia Adulti BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 19,95 € – invece di 35,00 €

sconto 43% – fino al 30 mag 21

50 Mascherine FFP2 Certificate CE Made in Italy SICURA BFE ?99% Mascherina Produzione italiana e Sanificata. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 39,90 € – invece di 70,00 €

sconto 43% – fino al 30 mag 21

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. BFE ?99% e PFE ?99% Mascherine sigillate singolarmente. In offerta a 19,95 € – invece di 35,00 €

sconto 43% – fino al 30 mag 21

FFP2 mascherine colorate VERDI Certificate CE Italia Made in Italy BFE ?99% Mascherina Colorata VERDE medicale SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 19,95 € – invece di 40,00 €

sconto 50% – fino al 30 mag 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).