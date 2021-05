WhatsApp non vi scoccerà più con vocali lunghissimi

WhatsApp lancia l’aggiornamento per offrire il supporto alla regolazione della velocità di riproduzione dei messaggi vocali. Una manna dal cielo per chi è costretto, spesso e non volentieri, a sorbirsi lunghissimi messaggi vocali. La nuova esperienza arriva per gli utenti iPhone e Android, nonché per i client WhatsApp Web e desktop. Questa funzione permette di aumentare la velocità di riproduzione nei messaggi vocali fino a 2x utilizzando i nuovi controlli dedicati.

Oltre a questa importante novità, WhatsApp introduce un nuovo pacchetto di adesivi chiamato “Laugh It Off!”, letteralmente ridici su, sempre sia su iPhone che Android: il pacchetto include 28 adesivi animati tra cui scegliere.

Gli utenti di WhatsApp per iPhone versione 2.21.100 e WhatsApp per Android versione 2.21.9.15 ricevono l’interruttore della velocità di riproduzione dei messaggi vocali, che permette di passare dalla velocità standard 1x a 1.5x fino a 2x. L’interruttore è disponibile accanto alla barra di ricerca audio e può cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali una volta toccato.

Oltre agli utenti iPhone e Android, WhatsApp ha portato il controllo della velocità di riproduzione dei messaggi vocali ai suoi client Web e desktop, come riportato da WABetaInfo. La nuova funzionalità è disponibile su WhatsApp Web e versione desktop 2.119.6.

La versione aggiornata di WhatsApp per iPhone ha anche consentito ai gruppi di mostrare un simbolo “@” nell’elenco delle chat quando si viene menzionati o arriva una risposta al proprio messaggio.

WhatsApp ha inoltre introdotto “Laugh It Off!”, il pacchetto di adesivi per utenti Android e iPhone. Questo potrebbe richiedere del tempo prima di apparire sul proprio account WhatsApp. Tuttavia, è possibile importarlo manualmente cliccando su questo link.

Per restare informati sull’argomento sicurezza e privacy WhatsApp, vi invitiamo a leggere questo articolo, in cui spieghiamo cosa cambia con le nuove regole sulla privacy di WhatsApp e cosa succede se non le accettiamo. Per tutte le notizie che gravitano attorno al mondo di WhatsApp il link da seguire è questo.