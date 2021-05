LeBron James indossa Beats Studio Buds prima del lancio

Mentre i comuni mortali si stanno ancora chiedendo quando Apple svelerà Beats Studio Buds, la perfetta macchina del marketing di Cupertino è già in azione, perché sono stati avvistati nelle orecchie di LeBron James.

L’esistenza e l’imminente arrivo sono prima trapelati nelle immagini scovate in iOS 14.6 beta, poi nella registrazione presso la Federal Communications Commission FCC, infine anche nella prima foto dal vivo trapelata in rete nelle scorse ore.

Purtroppo, volutamente, le fotografie che ritraggono LeBron James mentre indossa Beats Studio Buds, pubblicate su Instagram, non offrono uno sguardo ravvicinato degli auricolari compatti. La curiosità è stuzzicata dall’immagine del fuoriclasse del basket, che lascia solo intravvedere a distanza la sagoma degli auricolari, in colorazione bianca in cui, solo i più attenti ai dettagli, sono riusciti a scorgere la forma del logo B di Beats serigrafata e anche la forma dello chassis come emersa da immagini, foto e schemi tecnici emersi finora.

https://www.instagram.com/p/CPWWyKHhWr-/

Che sia proprio LeBron James il protagonista del primo avvistamento pubblico, anche se non confermato, di Beats Studio Buds non sorprende. Da sempre il marchio Beats si è fatto strada mettendo le sue cuffie e i suoi auricolari nelle orecchie di campioni dello sport, musicisti e artisti, una strategia che ha sempre funzionato.

Oltre a essere gli auricolari più compatti mai presentati dal marchio, saranno anche i primi dotati di tecnologie di cancellazione attiva del rumore: come gli Airpods Pro di Apple offriranno diversi gommini per adattarsi a tutti i tipi di orecchio e la custodia di trasporto e ricarica. Sono attesi in arrivo in nero, bianco e rosso con custodia in tinta.

Per conoscere tutte le novità sulle cuffie Beats potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web. La recensione degli AirPods Pro è invece disponibile a questo indirizzo. Per tutte le notizie e gli articoli di macitynet dedicati agli Accessori Audio e in particolare ad AirPods si parte dai rispettivi collegamenti.