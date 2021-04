Offerte Amazon 28 aprile fino al 68%: Crucial, Apple, Microsoft, Logitech, Marshall, Xiaomi, LG, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale (novembre 2020) In offerta a 1159,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 19% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – bianco In offerta a 849,00 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 53,12 € – invece di 62,21 €

sconto 15% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email In offerta a 59,99 € – invece di 188,95 €

sconto 68% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

IDOIT Mascherine FFP2 20 PCS certificate CE Semimaschera filtrante 5 Strati mascherine monouso sigillate singolarmente In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Bluetooth, Contapassi, Memoria musicale da 3 GB (Lega di Alluminio) In offerta a 169,90 € – invece di 195,00 €

sconto 13% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Eono by Amazon – Bilancia digitale da cucina, in acciaio inossidabile, pesa in grammi e once, 5 kg / 1 g, garanzia 15 anni In offerta a 11,99 € – invece di 11,99 €

sconto 0% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Logitech Slim Folio Pro, Custodia Bluetooth con Tastiera Retroilluminata per iPad Pro da 11 Pollici 1a/2a Gen A1980/A2013/A1934/A1979/A2228/A2068/A2230/A2231, Layout Italiano Qwerty, Nero (Grafite) In offerta a 86,41 € – invece di 124,99 €

sconto 31% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino al 28 aprile

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Airdots, TWS Wireless Bluetooth 5.0 Headphones Charging Box True Stereo Sound Wireless Bluetooth Headphones with Microphone Hands-Free Headphones AI Control black In offerta a 16,14 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Seneo Caricabatterie Wireless Doppio, Caricatore Wireless Qi 2 in 1 per iWatch Series 2/3/4/5 e AirPods 2, Ricarica Rapida Wireless da 7.5W per iPhone 11/Pro Max/XS/XR(Senza Adattatore e Cavo iWatch) In offerta a 15,29 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Marshall Monitor II ANC cuffie – nero In offerta a 199,00 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino al 5 mag 2021

Click qui per approfondire

AUKEY Versione Aggiornata Porta Cellulare da Auto Condotto dell’Aria Supporto Smartphone per Auto (Garanzia a Vita) Universale per iPhone 12 / 11 / X / 8 / 7, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS In offerta a 9,38 € – invece di 15,99 €

sconto 41% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermi LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania Fino a 8kg, 2 Opzioni di Montaggio, VESA 75/100 In offerta a 28,04 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

FNATIC STREAK65 – Compact RGB Gaming Mechanical Keyboard – Fnatic Linear Switches – 65% Layout (60 65 percent)- Low Profile – Esports Keyboard (Italian layout) In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Devolo – Adattatore di Rete Magic 1 WiFi Mini Multiroom Kit (2 x Magic 1 WiFi Mini, 1 x Magic 2 Lan), Ethernet, Powerline, 1200 MBps, bianco In offerta a 124,99 € – invece di 159,99 €

sconto 22% – fino al 6 mag 2021

Click qui per approfondire

Devolo WiFi Repeater+ ac: ripetitore WiFi con presa, Internet veloce grazie a Dual WLAN, compatibile con tutti i router, (1200 Mbit/s, 2x porte LAN, modalità AP, Access Point) In offerta a 49,99 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino al 6 mag 2021

Click qui per approfondire

Devolo – Adattatore di Rete Powerline dLAN 1200+ ac Starter Kit In offerta a 149,99 € – invece di 189,90 €

sconto 21% – fino al 6 mag 2021

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 6800 Lumen Videoproiettore Nativa 1080P 4D Keystone Correction ± 50° Led Full Hd Supporto 4K Videoproiettore Domestico/Professionale Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 In offerta a 143,64 € – invece di 399,99 €

sconto 64% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Transcend Masterizzatore DVD Portatile TS8XDVDS-W In offerta a 20,60 € – invece di 27,90 €

sconto 26% – fino al 9 mag 2021

Click qui per approfondire

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX214, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 1 portA Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

APC by Schneider Electric Power-Saving Back-UPS PRO – BR1500GI – Gruppo di continuità 1500VA (AVR, 10 prese IEC-C13, USB, software di spegnimento) In offerta a 353,80 € – invece di 449,00 €

sconto 21% – fino al 9 mag 2021

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo Riduzione del Rumore Web Camera USB Computer Camera per PC Laptop Desktop Videochiamata, Conferenza In offerta a 25,99 € – invece di 51,99 €

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Baseus Hub USB C, Adattatore Tipo C HUB 11 in 1, Docking Station, Porta Ethernet Gigabit, 3*USB 3.0, HDMI*2, VGA*1, 3.5mm Audio, SD/TF per MacBook PRO Air dell Xps Samsung Dex S10 Huawei Mate ECC In offerta a 64,59 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

CARPISA® Trolley piccolo 4 ruote – FEATHER In offerta a 76,97 € – invece di 109,95 €

sconto 30% – fino al 27 apr 2021

Click qui per approfondire

Ecovacs Robot Aspirapolvere U2 (U2) In offerta a 186,15 € – invece di 229,00 €

sconto 19% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 169,98 € – invece di 199,98 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Click qui per approfondire

Miele Classic C1 Junior Ecoline Aspirapolvere, 550 watts, 4.5 litri, 78 decibels, raggio d’azione di 9 m, Blu In offerta a 104,90 € – invece di 159,99 €

sconto 34% – fino al 4 mag 2021

Click qui per approfondire

Miele Robot Aspirapolvere Scout RX2 Nero/Rosso con Wi-Fi In offerta a 479,00 € – invece di 699,99 €

sconto 32% – fino al 4 mag 2021

Click qui per approfondire

Miele CM 5310 OBSW, Macchina Caffè Automatica, Caffè e Cappuccino, 1.5 KW, Caffè in Grani o in Polvere, Silence, Nero In offerta a 799,00 € – invece di 859,00 €

sconto 7% – fino al 4 mag 2021

Click qui per approfondire

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ251EUT), con Anti Hair Wrap e TruePet, 80 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Doppia Batteria, Magenta In offerta a 401,56 € – invece di 479,99 €

sconto 16% – fino al 12 mag 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).