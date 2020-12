Offerte Amazon 28 dicembre fino al 49%: Netgear, Electrolux, AEG, Ariete, Barbie, Disney

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Miele WSD 663 MODERN LIFE, Lavatrice Standard, A+++ -10%, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 8 kg, Bianco In offerta a 1099 – invece di 1299

sconto 15% – fino al 28 dic 20

Click qui per approfondire

Miele WSD 123 WCS, Lavatrice Standard, A+++ -10%, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 8 kg, Bianco In offerta a 899 – invece di 999

sconto 10% – fino al 28 dic 20

Click qui per approfondire

Miele WSD 323 PowerWash WCS, Lavatrice Standard, A+++ -20%, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 8 kg, Bianco In offerta a 1099 – invece di 1149

sconto 4% – fino al 28 dic 20

Click qui per approfondire

Tenda Nova MW6-EU-2 – Router di rete domestica con tecnologia Mesh, Bianco Confezione da 2 pezzi In offerta a 90,09 – invece di 129,99

sconto 31% – fino al 28 dic 20

Click qui per approfondire

AEG T8DBE851 Asciugatrice ProTex Plus Optisense, 8 Kg, Classe A+++ a Condensazione con Pompa di Calore In offerta a 699 – invece di 899

sconto 22% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

AEG RCB73831TY 925 993 249 Frigorifero Combinato Total No Frost MultiAir Flow, 162 Watts, 360 l, 39 dB, A+++, Nero, 2010 mm In offerta a 699 – invece di 979,99

sconto 29% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

AEG RCB73821TX 925993248 Frigorifero Combinato Total No Frost MultiAir Flow, 360 l, A++, Grigio (Inox), 2010 mm In offerta a 699 – invece di 739,99

sconto 6% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

AEG AHB526E1LW Congelatore Orizzontale, Low Frost Classe A++, Capacità Netta 260 Litri, Bianco In offerta a 429 – invece di 599,99

sconto 28% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Electrolux EW9H393W Asciugatrice PerfectCare 900, Pompa di calore 9 kg A+++ In offerta a 729 – invece di 899

sconto 19% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Electrolux EW7W396S Lavasciuga, 9 Kg, 1600 Giri/min, 51 dB, 60 x 63.1 x 85 cm, Bianco In offerta a 649 – invece di 669,99

sconto 3% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Electrolux EW6T462I Lavatrici a Carica dall’Alto, 6 Kg, 51 dB, A+++, Bianco In offerta a 449 – invece di 476,99

sconto 6% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Electrolux EW7F582ST Lavatrice Freestanding a Carica Frontale A+, 8 kg, 51 Decibel, Bianco In offerta a 399 – invece di 429,99

sconto 7% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Electrolux EW7HL82W4 Asciugatrice Electrolux A++, 8 Kg, 67 dB, Bianco In offerta a 449 – invece di 649

sconto 31% – fino al 29 dic 20

Click qui per approfondire

Alea- Gioco di Dadi Die Burgen von Burgund, Colore Bianco, 26974 In offerta a 15,52 – invece di 22,4

sconto 31% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Apli 10600 ? etichette per CD e DVD In offerta a 9,77 – invece di 16,16

sconto 40% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Ariete 2763 Cordless 22V – Scopa Elettrica e Aspirapolvere Portatile, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Batteria al Litio Ricaricabile, 120 W, 0.8 Litri, Plastica, Rosso / Nero In offerta a 108,55 – invece di 120

sconto 10% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Avery Jam-Free Address Label 24TV 64x34mm 24per Sheet x250 White In offerta a 58,03 – invece di 77,26

sconto 25% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Barbie- Fizzy Bath Bambola con Vasca da Bagno e Accessori, Multicolore, GJN32 In offerta a 22,9 – invece di 39,9

sconto 43% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

BERING Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Titanio 11739-727 In offerta a 158,92 – invece di 229

sconto 31% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

BGS Druckluft-chiavi a cricchetto, 12,5 (1/2), 1 pz, 3282 In offerta a 78,8 – invece di 118,5

sconto 34% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Bgs Technic 562 Perforatore Foro Vite In Lamiera Stanzer 35 Mm In offerta a 19,54 – invece di 25,64

sconto 24% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici TAT6A913 Tostafette Inox, 1090 W, Acciaio Inossidabile, Argento In offerta a 57,81 – invece di 69,9

sconto 17% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Bosch 2609255723 Testa Eccentrica per IXO 4 In offerta a 15,2 – invece di 21,5

sconto 29% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Hoja De Sierra Circ. Gt Wo H 205X24-40 In offerta a 28,29 – invece di 36,5

sconto 22% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Bosch Professional 2607990050 Dispositivo AFFILAPUNTE S 41 In offerta a 55,52 – invece di 79,5

sconto 30% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Bresser Topas 8-24×50 Binocolo In offerta a 54,95 – invece di 69

sconto 20% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

BRIO BRIO-30232 Push & Go Racer-Giocattolo per Bambini 12 Mesi in su, Multicolore, 30232 In offerta a 17,09 – invece di 33,6

sconto 49% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Burg-Wächter 892-ALU Cassetta Postale Americana con Bandiera Girevole, Alluminio In offerta a 48,63 – invece di 61,95

sconto 22% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

CANDY CDI 1L949 Lavastoviglie da Incasso Slim 45cm x 82cm x 55cm Capacità 9 Coperti, Classe Energetica A+, Bianco In offerta a 305,41 – invece di 449,99

sconto 32% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Do It Dog Style: In offerta a 23,79 – invece di 37,9

sconto 37% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Casio G-SHOCK Orologio 20 BAR, Nero, Digitale, Uomo, DW-5600E-1VER In offerta a 70,5 – invece di 99,9

sconto 29% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

CASO GERMANY L15 Bilancina, Acciaio Inossidabile, Argento, 26.50 x 33.00 x 27.00 cm In offerta a 26,97 – invece di 47,36

sconto 43% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Author! Author! In offerta a 24,21 – invece di 41,2

sconto 41% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Citizen Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle CA0695-17E In offerta a 169,1 – invece di 229

sconto 26% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Disney Baby 11520 Sdraietta e Dondolino In offerta a 58,07 – invece di 69,99

sconto 17% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

EGLO Troy 3 Lampada a Sospensione, Bianco/Cromo In offerta a 64,45 – invece di 82,62

sconto 22% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Einhell – Set cannelli per saldatura WIG In offerta a 60,67 – invece di 79,41

sconto 24% – fino al 30 dic 20

Click qui per approfondire

Tico LP4W-4725 Etichette, Angoli Arrotondati, 47.5 x 25.5, Bianco In offerta a 15,5 – invece di 21,5

sconto 28% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Tiger Boston Comfort & Safety Maniglione di Sicurezza – Sinistra 135°, Acciaio Inox Spazzolato, 58.7 x 23.6 x 7 cm In offerta a 56,3 – invece di 89,9

sconto 37% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Tommee Tippee Cesta per Neonato Sleepee e Base Basculante Grigia – 4.69 kg In offerta a 103,5 – invece di 129,99

sconto 20% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Tristar Ventilatore a piantana retrò VE-5971, 50 W, 64.3 Decibel, Alluminio In offerta a 36,6 – invece di 66,99

sconto 45% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Sevi 82539 – Xilofono Metallico Rana In offerta a 20,3 – invece di 29,9

sconto 32% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

TYR Apex Transition, Zaino per Triathlon Unisex-Adulto, Black/Fluo Yellow, M In offerta a 52,3 – invece di 85,5

sconto 39% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Urmet 1148/21 Domus SPA Mod. Sinthesi P/P.E.1 Pulsante In offerta a 39,1 – invece di 50,54

sconto 23% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

USAG 302 N – Giratubi modello americano 03020006 In offerta a 46,2 – invece di 55,2

sconto 16% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

USAG 810 F 20-100 U08104013 Chiave Dinamometrica con Cricchetto Reversibile a Testa Snodata In offerta a 140,5 – invece di 198,2

sconto 29% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Sterilizzatore UV 59S, Borsa LED con 24 LED Diamond Series, Sterilizzazione Rapida al 99,9%, Adatto per Cellulari, Mouse, Bicchiere, Occhiali, Giocattoli, Soldi, Portafoglio, etc. In offerta a 129,5 – invece di 159,9

sconto 19% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Vape Specialist Ricarica Liquida 60 Notti X 4 Unità – 144 Ml In offerta a 12,6 – invece di 18,6

sconto 32% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Vemer VE453700 Chronos 230 – Cronotermostato da parete con programmazione settimanale, Alimentazione 230V, Bianco In offerta a 60,8 – invece di 76,13

sconto 20% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Vemer VE451100 Cronotermostato Chronos Touch Screen da Parete, Bianco In offerta a 64 – invece di 87,44

sconto 27% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Vemer SPA VE428900 Cronotermostato da Parete a Batterie e Attuatore Remoto RF, Bianco In offerta a 114 – invece di 141,42

sconto 19% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Venga! VG GR 3020 – Piastra/Plancha Teppanyaki con griglia a bistecchiera e temperatura regolabile, 2000 W – Nero/argento In offerta a 35,7 – invece di 49,99

sconto 29% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Victorinox 3.0327.N SwissTool Pinza Multiuso Svizzera con Fodero in Nylon, Acciaio In offerta a 91,9 – invece di 144

sconto 36% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

VIGOR 97935-20 Termoconvettore a Parete V-TCPA 2000 Watt, W In offerta a 40,6 – invece di 47,8

sconto 15% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Viro 1.4375.20 Cassaforte Elettronica Privacy In offerta a 233,3 – invece di 280

sconto 17% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Wc Net – Tavoletta Solida Profumoso Lavanda – 4 pezzi x 12 confezioni In offerta a 23,3 – invece di 33,48

sconto 30% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Wc Net – Candeggina Trigger Bagno – 600ml x 12 pezzi – 7200ml, viola In offerta a 22,8 – invece di 33,48

sconto 32% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

78703 Ventilatore da soffitto bianco da 105 cm Jet Plus per interni, kit con faretto In offerta a 97,7 – invece di 164,1

sconto 40% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Ventilatore a piantana indoor 7271640 Yucon II 50 cm In offerta a 59,2 – invece di 99,2

sconto 40% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Ventilatore a torre indoor 7272340 Highland I 122 cm In offerta a 61,1 – invece di 105,28

sconto 42% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

The Walking Dead Monopoly gioco da tavolo – Italian Edition In offerta a 21,5 – invece di 29,99

sconto 28% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Xenios USA PSNYKNGD12, Ginocchiere Ergo Compression Neoprene Unisex-Adulto, Verde Camo, M In offerta a 38,2 – invece di 51,24

sconto 25% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela Profumata, Verde (Cesto di Pasqua), Candele in Giara Grande In offerta a 20,1 – invece di 25,94

sconto 23% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Zoku SLUSH & SHAKE MAKER BLUE In offerta a 18,8 – invece di 26

sconto 28% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Zuru- X-Shot Ninja Justice 48 Dardi, 36320 In offerta a 49,8 – invece di 64,9

sconto 23% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

GoPro HERO8 Black – Fotocamera digitale impermeabile 4K con stabilizzazione ipersfondata, touch screen e controllo vocale – Streaming live HD, 12 MP In offerta a 309,99 – invece di 379,99

sconto 18% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Netgear GS305E Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 24,49 – invece di 29,9

sconto 18% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316PP) – con 16 PoE+ a 183 W, montaggio desktop/a parete, in metallo resistente In offerta a 189,9 – invece di 229,99

sconto 17% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Power A Controller Senza Fili In offerta a 42,5 – invece di 49,99

sconto 15% – fino al 3 gen 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).