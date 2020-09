Offerte Amazon 3 settembre fino al 48%: Fitbit, YI, LG, Xiaomi, Huawei, Philips

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

YI Home Camera 3,Videocamera Soverglianza Interno,Smart Camera Wifi 1080p con Funzione Intelligente Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale per Bambini – In offerta a 23,99 € – invece di 23,99 €

sconto 0% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

D-Link DIR-2660 Router EXO AC2600 Wave 2, Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Gigabit, USB 3.0, Parental Control, Funziona con Alexa In offerta a 99,90 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Fitbit Versa 2 – Smartwatch per benessere e forma fisica con controllo vocale, punteggio del sonno e musica, 4 x 4 x 1,2 cm, Bordò, con Alexa integrata In offerta a 169,90 € – invece di 199,95 €

sconto 15% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

LG Velvet smartphone 5G con vetro ricurvo, Display OLED 6.8”, Sensore 48MP, Batteria 4300mAh con ricarica Wireless, IP68, 128GB/6GB, Android 10, Aurora Green [Italia] In offerta a 549,90 € – invece di € 649,90

sconto 15% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Invision Supporto a Parete per TV Ultra Forte – per 94-178 cm (37-70 Pollici) LED LCD Plasma e Curvi Screens – Girevole Inclinabile a Doppio Braccio – con Cavo HDMI 1080p e Livella a Bolla (HDTV-DXL) In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Invision Supporto TV per 26-60 Pollici Schermi Staffa TV a Parete Ultra Forte Inclinazione e Girevole a Braccio Singolo per LED HD 4K HDR UHD Smart – Max. VESA 400x400mm – Fino a 40 kg (HDTV-L) In offerta a 22,49 € – invece di 22,49 €

sconto 0% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Airdots 2 Cuffie Wireless Bluetooth 5,0[Versione 2020]Auricolari Senza Fili Hi-Fi Earbuds IPX5 Custodia di Ricarica Magnetica,con Microfono 15 Ore Autonomia 4.1g Originale-Certificato CE In offerta a 23,99 € – invece di 23,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, 64 + 6 GB, MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), Mineral Grey (Versione Italiana, garanzia EU) In offerta a 219,99 € – invece di € 259,90

sconto 15% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Lake Cyan In offerta a 149,90 € – invece di € 199,00

sconto 25% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Refined Gold In offerta a 189,90 € – invece di € 249,00

sconto 24% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless Auto, 10W Gravità Ricarica Wireless da Auto per Galaxy S10/S9/S9 +/S8/S8 +/Note 8, 7.5W per iPhone 11/XS/XR/X/8/8 Plus e 5W per Huawei Mate 20 Pro/P30 Pro, Xiaomi mi9 In offerta a 18,69 € – invece di € 29,99

sconto 38% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

ORICO Custodia Protettiva Esterna Portatile da 2,5 Pollici Custodia Protettiva HDD a Doppio Buffer – Nero In offerta a 8,06 € – invece di 8,06 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

ORICO Custodia Protettiva Esterna Portatile da 2,5 Pollici Custodia Protettiva HDD a Doppio Buffer – Porpora In offerta a 8,06 € – invece di 8,06 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

ORICO Custodia Protettiva per 2,5 Pollici HDD SSD Protezione Externo Portatile Anti-Shock Case per Western Digital WD Seagate Toshiba Samsung Maxtor – Rot In offerta a 8,06 € – invece di 8,06 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth True Wireless Anker Soundcore Spirit Dot 2 per allenamento, bassi profondi, IPX7, resistenza al sudore, 16 ore di riproduzione, ricarica rapida, comodi copriauricolari, Bluetooth 5 In offerta a 59,99 € – invece di 59,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Ztotop Custodia per iPad Pro da 12,9 pollici di quarta gen 2020/Terza gen 2018, alta protezione con 6 angoli di visualizzazione regolabili, supporto per iPad Pencil di seconda generazione, Nero In offerta a 26,34 € – invece di 26,34 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a 129,90 € – invece di € 199,90

sconto 35% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

TaoTronics Bluetooth 5.0 Trasmettitore e Ricevitore 2-in-1 per TV, aptX a Bassa Latenza Adattatore Audio da 3,5 mm AUX, SPDIF in/out, Doppio Collegamento, 24 Ore di Riproduzione – In offerta a 28,04 € – invece di 28,04 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Supporto da Parete per TV per la Maggior Parte TV LED, LCD, OLED, Piatto e Curvo da 26-55 pollici – Staffa TV con Max VESA 400x400mm Peso fino a 50 kg In offerta a 13,59 € – invece di 13,59 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Supporto Smartphone per Auto, Mpow 360° Rotazione Porta Cellulare da Auto per Cruscotto/Parabrezza, Universale Porta Telefono Auto con Ventosa Forte Compatibile con iPhone, Galaxy, Xiaomi, ecc In offerta a 11,04 € – invece di 11,04 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Metallico Supporto Motociclo – Manubrio Universale Supporto Cellulare per iPhone 11 Pro, Xs Max, XR, X, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

MIFA A20 Soundbox Altoparlante Bluetooth Portatile 30W, Tutto in alluminio, Tecnologia TWS e DSP Suono Stereo & Bass, Litio Ricaricabile da 4.000 mAh, Microfono Integrato, Slot per Scheda TF, AUX-IN In offerta a 25,99 € – invece di 25,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Click qui per approfondire

CARIOCA Astuccio Pixel | Astuccio 3 Scomparti con Materiale Scolastico, Astuccio Scuola Elementare e Media con 18 Matite Colorate, 18 Pennarelli, Matita, Penne e Set Cancelleria, Pixel Blu In offerta a 19,42 € – invece di 19,42 €

sconto 0% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

CARIOCA TITA |42800 – Scatola Matite in Resina Esagonali, Colori Assoriti, 120 pezzi In offerta a 18,37 € – invece di 24,60 €

sconto 25% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

CARIOCA Astuccio Pixel | Astuccio 3 Scomparti con Materiale Scolastico, Astuccio Scuola Elementare e Media con 18 Matite Colorate, 18 Pennarelli, Matita, Penne e Set Cancelleria, Pixel Verde In offerta a 19,42 € – invece di 19,42 €

sconto 0% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

CARIOCA Color Box | Pennarelli Lavabili per Bambini Scatola Latta Verde, Set Pennarelli Punta Fine e Punta Grossa con Album da Colorare, 100 Pennarelli In offerta a 17,74 € – invece di 24,90 €

sconto 29% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Outsunny Serra da Giardino 3.5 x 2 x 2m Serra con Tetto Arrotondato per Piante Verde In offerta a 79,95 € – invece di 95,95 €

sconto 17% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Gillette Fusion5 ProGlide Lamette di Ricambio per Rasoio da Uomo con Tecnologia FlexBall, 14 Testine In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Philips HR2345/29 Viva Collection Pastamaker – Macchina con 4 trafile per preparare da zero pasta e spaghetti, 150 W, Nero In offerta a 109,00 € – invece di 210,99 €

sconto 48% – fino al 3 set 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).