Offerte Amazon 31 agosto fino al 63%: Oral-B, Bosch, tado, SanDisk, YI, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Sono ancora in sconto:

AUKEY USB C Hub 12 in 1 Adattatore di Tipo C con Ethernet, 4K HDMI, VGA, 2 USB 3.0,2 USB 2.0,100 W PD, Porta Dati USB-C e Lettori di schede SD/TF Compatibile e Altri Computer USB-C – In offerta a 47,51 € – invece di €‎ 59,99

sconto 21% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family, Fino a 6 Persone, Abbonamento Annuale, PC/Mac, Smartphone, Tablet, Box In offerta a 54,99 € – invece di €‎ 99,00

sconto 44% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Duracell LR06 MX1500 Ultra AA con Powercheck – Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 12 Pacco del Produttore, 1.5 V In offerta a 9,99 € – invece di €‎ 13,49

sconto 26% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Duracell LR06 MX1500 Ultra AA con Powercheck – Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 12 Pacco del Produttore, 1.5 V In offerta a 9,99 € – invece di €‎ 13,40

sconto 25% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Duracell Powerbank – 6.700 mAh, Caricatore Esterno Rapido per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a 21,29 € – invece di €‎ 29,99

sconto 29% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Duracell LR03 MN2400 Ultra AAA con Powercheck – Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 12 Pacco del Produttore, 1.5 V In offerta a 9,74 € – invece di €‎ 14,99

sconto 35% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

CARPISA® Zaino donna a righe – Wilma In offerta a 13,97 € – invece di €‎ 19,95

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

CARPISA® Zaino donna con grande tasca frontale – REBECCA In offerta a 14,00 € – invece di €‎ 20,00

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8000LH Mini Telecamera HD Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, Streaming 720p HD In offerta a 36,39 € – invece di €‎ 79,99

sconto 55% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI MatePad Tablet, Processore Kirin 810 da 7 nm, Display FullView da 10.4″, Batteria da 7250 mAh, Sistema Sonoro Quad-Speaker e Quad-Channel, Wi-Fi, 4 GB di RAM, 64 GB di ROM, Midnight Grey In offerta a 239,00 € – invece di €‎ 329,90

sconto 28% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI MateBook 14 2020, Laptop Display FullView 2K da 14 pollici, Intel core i7-10510U, NVIDIA GeForce MX350, Huawei Share Multi-screen Collaboration, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home, Gray In offerta a 1.099,00 € – invece di €‎ 1.299,00

sconto 15% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI MatePad Pro Tablet, 10.8” Fullview Display, Processore Kirin 990, Supporto Multi-Screen Collaboration, EMUI 10.0.1, 6 GB di RAM, 128 GB di ROM, Midnight Grey In offerta a 399,00 € – invece di €‎ 549,00

sconto 27% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Huawei MateBook X Pro 2020 Laptop, Touchscreen FullView Ultrabook da 13.9 Pollici, Intel i7 10510U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Huawei Share, Windows 10 Home, Grigio In offerta a 1.699,00 € – invece di €‎ 1.999,00

sconto 15% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale In offerta a 22,94 € – invece di €‎ 29,99

sconto 24% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, 90Hz – 20kHz, Bassi Profondi?, Impermeabile, Multidispositivo, Batteria di 15 h, Raggio 45 m, Rosso In offerta a 85,99 € – invece di €‎ 154,99

sconto 45% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

YI Home Camera 1080p Kit da 2 ,IP Camera WiFi,Telecamera Interno di Sorveglianza con Rilevamento di Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Smart Videocamera per telefono,laptop In offerta a 36,74 € – invece di €‎ 79,99

sconto 54% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

YI Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Dome X,Telecamera Sorveglianza Ip Camera Wifi Smart Videocamera di Sicurezza Full HD 360°Pan-tilt,Sensore di Movimento,Time-Lapse,Auto On/Off,supporta micro SD card In offerta a 40,99 € – invece di €‎ 69,99

sconto 41% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Samsung TV QE55LS03RAUXZT The Frame Cornice TV, 4K 55″, Nero, 2019 – In offerta a 749,99 € – invece di €‎ 1.699,00

sconto 56% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 659,99 € – invece di €‎ 849,00

sconto 22% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 30,99 € – invece di €‎ 53,99

sconto 43% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 29,99 € – invece di €‎ 50,99

sconto 41% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 256 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 38,49 € – invece di €‎ 56,75

sconto 32% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra 128GB Chiavetta USB 3.0, fino a 130MB/s, Nero In offerta a 26,49 € – invece di €‎ 55,99

sconto 53% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 128 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 60.000 ore di Endurance In offerta a 38,79 € – invece di €‎ 50,99

sconto 24% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Soundcore Icon Mini di Anker, Altoparlante Bluetooth impermeabile e suono super, resist. all’acqua IP67 per trekking, ciclismo, gioco ed esplorazioni, tascabile, 8 ore di riproduzione e mic. integrato In offerta a 11,24 € – invece di €‎ 29,99

sconto 63% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a 74,99 € – invece di €‎ 99,99

sconto 25% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi da 7.5W per iPhone (Bianco) In offerta a 69,99 € – invece di €‎ 99,99

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Installazione Fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 78,90 € – invece di €‎ 149,99

sconto 47% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch GSB 12V-15 Professional, Trapano Battente – Avvitatore a Batteria, Valigetta L-BOXX con 2 batterie da 2,0 Ah al litio e inserto In offerta a 142,49 € – invece di €‎ 264,99

sconto 46% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch PST 18 LI Seghetto Alternativo, Corpo Macchina, Verde (senza Batteria) In offerta a 62,90 € – invece di €‎ 89,95

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden IXO V – versione medium Cacciavite con Batteria al Litio, 3.6 V In offerta a 44,96 € – invece di €‎ 59,95

sconto 25% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden PMF 220 CE Utensile Multifunzione, W, 220 V, Schwarz, Grün In offerta a 57,00 € – invece di €‎ 99,95

sconto 43% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden PFS 2000 Sistema Elettrico di Verniciatura a Spruzzo, in Scatola di Cartone, 440 W In offerta a 74,96 € – invece di €‎ 99,95

sconto 25% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch GSR 12V-15 Trapano avvitatore a batteria 10.8 V (1 x 2Ah, 1 x 4Ah) + accessori In offerta a 105,67 € – invece di €‎ 216,59

sconto 51% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Pialletto Elettrico PHO 1500, 550 Watt, in Scatola di Cartone In offerta a 62,99 € – invece di €‎ 89,95

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 30 (campo di misurazione: 0,15 ? 30 m, 2 pile a stilo da 1,5 V, custodia protettiva) In offerta a 51,67 € – invece di €‎ 90,75

sconto 43% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bosch Professional 12V System Livella Laser GLL 3-80 C (1 batteria 12V, laser rosso, con app, raggio d?azione: fino a 30 m, Ricevitore LR 7, Supporto universale BM 1, L-BOXX) In offerta a 398,48 € – invece di €‎ 755,04

sconto 47% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

National Geographic Travel Kit Treppiede con Monopiede, Fibra di Carbonio, Gambe 5 Sezioni, Twist Lock, Carico Fino a 8 kg, Sacca, Testa a Sfera, Sgancio Rapido, NGTR004TCF In offerta a 52,99 € – invece di €‎ 121,88

sconto 57% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici Connessi, di cui 1 Rosa e 1 Nero, 2 Testine di Ricambio e 2 Modalità, tra cui Protezione Gengive In offerta a 59,99 € – invece di €‎ 134,90

sconto 56% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Junior per Bambini da 6 Anni, Viola In offerta a 24,99 € – invece di €‎ 59,17

sconto 58% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Edizione Nera con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi In offerta a 27,99 € – invece di €‎ 39,99

sconto 30% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

De’Longhi Icona Eco 311.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1100 W, Nero In offerta a 102,99 € – invece di €‎ 180,00

sconto 43% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Moulinex Cookeo+ Multicooker Facile e Veloce con 100 Ricette Italiane Pre Impostate, 6 modalità di Cottura, 2-6 Persone, Seconda Pentola Antiaderente Inclusa, 1600 W, Acciaio Inossidabile In offerta a 189,99 € – invece di €‎ 309,99

sconto 39% – fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).