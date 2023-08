Offerte Amazon 30 agosto fino al 69% su Apple, Microsoft, tado, House of Marley, TP-Link, Shark

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699 € – invece di 899,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 599,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 1899,00 € – invece di 2585,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2549,00 € – invece di 3719,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1049,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 714,99 € – invece di 959,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 554,99 € – invece di 759,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Microsoft 365 Family – Fino a 6 persone – Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi

In offerta a 54,99 – invece di 99

sconto 44% – fino a 6 set 23

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi

In offerta a 44,99 – invece di 69

sconto 35% – fino a 6 set 23

Office 2021 Home and Student – Tutte le classiche applicazioni Office – Per 1 PC/MAC

In offerta a 92,99 – invece di 101,99

sconto 9% – fino a 6 set 23

TP-Link Load Balance Broadband Router,10/100M WAN Ports, Abundant Security Features, With Lightning Protection(TL-R470T+)

In offerta a 38,99 – invece di 59,9

sconto 35% – fino a 9 set 23

House of Marley Get Together Duo Altoparlanti Bluetooth Stereo, Cassa Bluetooth, Casse Audio Wireless, Alimentazione A Rete o 25 Ore Batteria, Casse Stereo Ad Alta Definizione, Esclusiva Amazon

In offerta a 159,99 – invece di 199,99

sconto 20% – fino a 12 set 23

Sony HT-A5000 – Soundbar premium TV bluetooth a 5.1.2 canali, Dolby Atmos® e doppio subwoofer integrato.

In offerta a 579 – invece di 999

sconto 42% – fino a 3 set 23

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ con Supporto ? Controllo condizionatore wifi ? Compatibile con climatizzatori o pompe di calore dotati di telecomando a infrarossi ? Gestione via app

In offerta a 84,99 – invece di 114,99

sconto 26% – fino a 4 set 23

tado° Kit Base Termostato Intelligente Cablato V3+ ? Termostato digitale per caldaia ? Cronotermostato ? Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant

In offerta a 129,99 – invece di 219,99

sconto 41% – fino a 4 set 23

tado° Kit Base Termostato Smart Wireless V3+ ? Termostato wifi digitale per caldaia + Sensore di temperatura + Supporto ? Cronotermostato ? Gestione via app ? Funzioni Smart Home Alexa e Siri

In offerta a 179,99 – invece di 269,99

sconto 33% – fino a 4 set 23

tado° Termostato Intelligente Cablato ? Accessorio aggiuntivo per il controllo della temperatura multi-stanza ? Termostato caldaia ? Termostato smart ? Adatto per riscaldamento a pavimento

In offerta a 114,99 – invece di 149,99

sconto 23% – fino a 4 set 23

tado° Testa Termostatica Intelligente ? Accessorio aggiuntivo controllo temperatura ? Valvola termostatica wifi ? Gestione smart del riscaldamento via app ? Compatibile Alexa, Google Assistant & Siri

In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino a 4 set 23

tado° Testa Termostatica Intelligente, set da 3 ? Accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza ? Gestione intelligente del riscaldamento ? Valvola termostatica wifi ? Termovalvole wireless

In offerta a 179,99 – invece di 239,99

sconto 25% – fino a 4 set 23

Piano cottura a induzione, piano cottura a induzione singolo AMZCHEF, 2000W Max con 10 livelli di temperatura e potenza, semplice controllo dei pulsanti, impostazione max e min

In offerta a 36,91 – invece di 52,99

sconto 30% – fino a 12 set 23

Piastra a Induzione Singolo AMZCHEF, piastra a induzione da 2000 W con design sottile, 10 livelli di potenza, 10 livelli di temperatura, controllo sensore tattile, timer, nero

In offerta a 48,76 – invece di 69,99

sconto 30% – fino a 12 set 23

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Poe Esterno Impermeabile, Rilevamento Intelligente Persona/Veicolo, Visione Notturna a 30m, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-4MP

In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino a 8 set 23

Reolink 2 Pezzi 4K 8MP Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda microSD, RLC-810A

In offerta a 176,69 – invece di 196,99

sconto 10% – fino a 3 set 23

Reolink 5MP PTZ Telecamera WiFi Interno, Baby Monitor, Rilevazione di Persone/Pet, Auto-tracking, Videocamera Sorveglianza WiFi 2,4/5GHz, 3x Zoom, Sirena, Audio Bidirezionale, Cloud, E1 Zoom

In offerta a 76,49 – invece di 99,99

sconto 24% – fino a 3 set 23

Samsonite Paradiver Light Borsa con Ruote Unisex, Blu (Jeans Blue), L (79cm-121.5L)

In offerta a 214,3 – invece di 299

sconto 28% – fino a 10 set 23

roborock S7 Max Ultra Robot Aspirapolvere con Base Autosvuotante/Autolavante/Autoasciugante/Autorigenerante/Autopulente (5500 Pa, Prevenzione Attiva Degli Ostacoli, App/Controllo Vocale)?Nero

In offerta a 969 – invece di 1199

sconto 19% – fino a 3 set 23

roborock Q7 Max+ 4200Pa Robot Aspirapolvere con Stazione di Scarico Automatico da 2,5 L, Navigazione Lidar Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Mappatura Multi-Piano con Aree Vietate, WiFi/Alexa/App

In offerta a 479 – invece di 699

sconto 31% – fino a 3 set 23

Shark Aspirapolvere senza fili con Anti Hair Wrap, durata batteria 120 minuti (2 batterie), DuoClean con accessori per animali, fessure e multi superficie, spazzola antiallergica, nero/blu, IZ320EUT

In offerta a 329,99 – invece di 449,99

sconto 27% – fino a 8 set 23

Shark Aspirapolvere con filo con Anti Hair Wrap, cavo di 10m, flessibile per pulire sotto i mobili, DuoClean con accessori per animali, fessure e tappezzeria, oro rosa/nero, HZ500EUT

In offerta a 229,99 – invece di 289,99

sconto 21% – fino a 8 set 23

Shark Aspirapolvere senza fili con Anti Hair Wrap, durata batteria fino a 60 minuti, DuoClean con accessori per fessure e multi superficie, nero/rame, IZ300EU

In offerta a 209,99 – invece di 329,99

sconto 36% – fino a 8 set 23

Shark [S6003EU] Klik n’ Flip Smartronic Deluxe Scopa a Vapore, Bordeaux e Grigio Acciaio, One Size

In offerta a 89,99 – invece di 129,99

sconto 31% – fino a 8 set 23

Shark Aspirapolvere con filo con Anti Hair Wrap, cavo di 8m, DuoClean sollevabile con accessori per animali, tappezzeria e fessure, oro blu/arancione, NZ801EUT

In offerta a 299,99 – invece di 379,99

sconto 21% – fino a 8 set 23

Shark WandVac 1.0 Aspirapolvere a mano senza fili, piccolo e leggero, potente, con accessori per fessure e multi-superficie, base di ricarica, grigio, WV200EU

In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino a 8 set 23

WD-40 Specialist Moto Kit Pulizia Per La Moto Contiene WD-40 Detergente 500 ml, WD-40 Lucidante al Silicone 400 ml, WD-40 Cera Lucidante 400 ml, WD-40 Guanti di Precisione, WD-40 Panno in Microfibra

In offerta a 34 – invece di 39,99

sconto 15% – fino a 10 set 23

VIMAR 46237.028B Telecamera WiFi da interno/esterno, bullet a colori Full-HD, supervisione da APP, registrazione su micro SD fino a 128 GB (non inclusa)

In offerta a 50,8 – invece di 60

sconto 15% – fino a 10 set 23

Barbie – Super Chioma Bambola con abito a stelle, capelli fantasia lunghi 21,6cm, 15 accessori alla moda – 8 con effetto cambia colore, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HCM88

In offerta a 14,76 – invece di 36,99

sconto 60% – fino a 10 set 23

Barbie Doggy Daycare Playset Dogsitter con Bambola, Cuccioli, 4 Cagnolini Tra Cui Uno che Fa la Pupù e Uno che Fa la Pipì, Carta che Cambia Colore e Accessori, Esclusivo Amazon

In offerta a 24,66 – invece di 37,99

sconto 35% – fino a 10 set 23

Barbie-PlaySet Pasticceria con Bambola dai Capelli Rosa, 2 Barattolini di Pasta Modellabile, Siringa da Pasticcere, Decorazioni, Guarnizioni e Altri Accessori per Preparare Torte, 4+ Anni, HGB73

In offerta a 19,97 – invece di 54,99

sconto 64% – fino a 10 set 23

Disney Pixar CARS – Mack Mini Racers Trasportatore, include mini veicolo die-cast di Saetta McQueen, trasporta fino a 18 mini veicoli da corsa in metallo, giocattolo per bambini, 4+ anni, GNW34

In offerta a 15,99 – invece di 25,99

sconto 38% – fino a 10 set 23

Disney Pixar Cars- Saetta McQueen, Mater e Bobby Swift Cambia Colore, Confezione da 3 Cars The Movie Giocattolo per Bambini 3+Anni, GPB03, Esclusivo Amazon

In offerta a 24,99 – invece di 40,99

sconto 39% – fino a 10 set 23

EDITRICE GIOCHI – RISIKO – Risiko classico – Gioco da tavolo di strategia – Gioco in scatola per adulti e bambini – A partire dai 10 anni – Board game da 3 a 6 giocatori – Per sfide in famiglia

In offerta a 21,59 – invece di 36,99

sconto 42% – fino a 9 set 23

Mattel Games – Gioco di carte UNO Harry Potter, l’iconico gioco di carte per tutta la famiglia con i personaggi del mondo di Harry Potter, da 2 a 10 giocatori, giocattolo per bambini, 7+ anni, FNC42

In offerta a 7,68 – invece di 12,99

sconto 41% – fino a 10 set 23

Mattel Games – UNO Carte da Gioco, adatto per bambini e per tutta la famiglia con carte speciali, Giocattolo per bambini 7+ Anni, W2087

In offerta a 5,1 – invece di 12,99

sconto 61% – fino a 10 set 23

Mattel Games- Gioco di Carte UNO con 112 Carte, Confezione in Latta da Collezione e Istruzioni, Giocattolo per Bambini 7+Anni e Famiglie, HGB63, Esclusivo Amazon

In offerta a 9,99 – invece di 15,99

sconto 38% – fino a 10 set 23

Mattel Games- Scrabble Versione Italiana, il Gioco da Tavola delle Parole Crociate, Divertimento per Tutta la Famiglia, per Bambini da 10+ Anni, Y9596

In offerta a 16,43 – invece di 32,99

sconto 50% – fino a 10 set 23

Mattel Games, Pictionary – Disegna l’indizio Della Carta e Prova ad Indovinare, Gioco di Carte per Serate in Famiglia e con Amici, con Pennarelli e Lavagnette Inclusi, Giocattolo, 8+ anni, DPR76

In offerta a 11,44 – invece di 36,99

sconto 69% – fino a 10 set 23

MEGA Barbie Color Reveal- Casa dei Sogni, set di costruzioni con oltre 25 sorprese, 5 mini bambole e 6 animali, set Giocattolo e regalo per Bambini 5+ Anni, HHM01

In offerta a 35,75 – invece di 64,99

sconto 45% – fino a 10 set 23

UNO FLIP! – Il mitico gioco di carte per tutta la famiglia in una elettrizzante variante, con il mazzo fronte/retro e una carta speciale FLIP, Giocattolo per bambini, 7+ anni, GDR44

In offerta a 7,68 – invece di 12,99

sconto 41% – fino a 10 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).