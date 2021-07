Offerte Amazon 31 luglio fino al 53%: Xiaomi, Oral-B, LG, Huawei, IK Multimedia

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Xiaomi Mi Smart Scale 2, Bilancia Pesa Persona, bianco

In offerta a 12,99 € – invece di 24,99 €

sconto 48% – fino al 31 luglio

Beurer Br 60 Dopopuntura Dispositivo Contro Punture e Morsi d’Insetto senza Additivi Chimici, Può Aiutare ad Alleviare Rapidamente Prurito e Bruciore

In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino al 31 luglio

SOYES Termometro Febbre Infrarossi Termometro Frontale, Termometro Senza Contatto Frontale con Display a LED per Termometro Digitale,Allarme Temperatura Elevata Caratteristiche(nero)

In offerta a 22,99 € – invece di 22,99 €

sconto 0% – fino al 31 luglio

Oral-B Pro 3-3500 – Spazzolino Elettrico Nero, 1 Spazzolino Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio

In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 31 luglio

Pic Solution Termometro Digitale Vedo Family

In offerta a 4,10 € – invece di 4,68 €

sconto 12% – fino al 31 luglio

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 31 luglio

Bigqin Borsa Impermeabile Borsa Subacquea Custodia Impermeabile Adatta per Smartphone Universale per Pesca Sportiva Escursione in Barca a Vela, Proteggi Il Tuo Cellulare, Portafoglio, ETC

In offerta a 8,73 € – invece di 9,19 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

Campingaz Camp Bistro 2 – Fornello Gas Portatile per Campeggio/Feste, Blu

In offerta a 23,00 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 31 luglio

Morpilot Pompa d’Aria Elettrica Senza Fili, USB Ricarica, 3 Aria Ugello, Gonfiare/Sgonfiare zattere gonfiabili, Anelli di Nuoto, divani gonfiabili, palloni per Yoga

In offerta a 23,99 € – invece di 27,99 €

sconto 14% – fino al 31 luglio

OMORC Coprisedile per Auto per Cani, Coprisedile Posteriore Antiscivolo per Cani con Alette Laterali, Lavabile in Lavatrice, Protezione per Seggiolino Auto 3 in 1

In offerta a 25,73 € – invece di 28,59 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

Wimypet Protezione Bagagliaio Auto, Portatile 2 in 1 con Protezione Laterale Antiscivolo per Auto SUV Camion Protezione Contro l’umidità, Sporco e peli, Protezioni Laterali

In offerta a 27,99 € – invece di 27,99 €

sconto 0% – fino al 31 luglio

Coprisedile per Cani, Bonve Pet Amaca Coprisedile Impermeabile Protezione, Rivestimento per Sedile dell’Auto per Cani, Tappetino Universale per Sedile Posteriore, 147cm x 137cm, Facile da Installare

In offerta a 24,29 € – invece di 29,99 €

sconto 19% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

LG NanoCell 43NANO756PA Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino al 31 luglio

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Grigio (Titanium Gray), 46 mm

In offerta a 169,90 € – invece di 279,00 €

sconto 39% – fino al 31 luglio

Eurocali 50 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia Adulti | BFE ≥99% | Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente 100% Made in Italy. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001

In offerta a 36,95 € – invece di 48,95 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

RENPHO Bilancia Pesapersone, Professionale Bilancia Impedenziometrica Bluetooth Bilancia Pesa Persona Digitale con App – Misura Peso Corporeo, Massa Grassa, BMI, Massa Muscolare, Massa Ossea, Proteine

In offerta a 22,49 € – invece di 47,99 €

sconto 53% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

Microfono Karaoke, 5 in 1 Bluetooth Microfono Bambini con Luci LED Multicolore per Cantare, Wireless Portatile Karaoke Player con Altoparlante per Android/iOS, PC e Smartphone

In offerta a 17,99 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino al 31 luglio

Yamaha Digital Keyboard PSS-A50 Tastiera Digitale portatile e leggera, Con 37 tasti dinamici, connessione USB-MIDI, Effetti e suoni di qualità professionale, Nero

In offerta a 55,99 € – invece di 87,10 €

sconto 36% – fino al 31 luglio

Ik Multimedia IP-IRIG-BTURN-IN – Volta Pagina Bluetooth per iPhone, iPad, Mac e Android

In offerta a 59,00 € – invece di 85,39 €

sconto 31% – fino al 31 luglio

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620)

In offerta a 35,99 € – invece di 39,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 luglio

