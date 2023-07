Offerte Amazon 31 luglio fino al 56% su Apple, Xiaomi, Garmin, SanDisk, Samsung, Belkin, Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 749,00 € – invece di 959,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1159,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 929,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1609,99 € – invece di 2049,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1175,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 719,00 € – invece di 989,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 60,79 € – invece di 85,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 115,99 € – invece di 135,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite-Smartwatch Blue MIWATCH2LITEBLUE

In offerta a 39,99 € – invece di 73,78 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62”, Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all’Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana

In offerta a 39,90 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar, Surf Edition, Pipeline – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Surf e Multisport

In offerta a 305,92 € – invece di 449,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 1 TB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 134,14 € – invece di 159,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

SZLX Borse da Cabina per easyjet 45x36x20 zaino da viaggio donna Ryanair 40x20x25 Bagaglio a Mano con porta usb zaino da viaggio aereo bagaglio a mano zaino per laptop Casual Daypack

In offerta a 42,79 € – invece di 53,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Ciabatta Multipresa con Interruttori Indipendenti,Presa Multipla Salvaspazio USB C Ciabatta Elettrica con Interruttore 4 Presa Adattatore Schuko e 3 Caricabatterie USB Spina Tedesca Cavo 0,1m,Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie EVO Plus Scheda SD da 128 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s (MB-SC128K/EU)

In offerta a 16,1 – invece di 24,99

sconto 36% – fino a 13 ago 23

UGREEN Adattatore Ethernet USB 3.0 Adattatore di Rete Gigabit 1000 Mbps Adattatore Lan USB a RJ45 in Alluminio Compatibile con Switch Windows Mac OS Linux Mi Box

In offerta a 15,99 – invece di 19,99

sconto 20% – fino a 6 ago 23

UGREEN Revodok Hub USB C Ethernet Gigabit HDMI 4K con PD 100W Adattatore USB C a USB 3.0 Compatibile con MacBook Pro Air Surface Pro XPS iPad Pro Air Galaxy Tab S8 Disco Rigido Chiave USB

In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino a 6 ago 23

Belkin Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe BoostCharge (ricarica rapida fino a 15 W, supporto estraibile, per iPhone 13, iPhone 12, alimentatore non incluso),Nero, WIA004DSBK

In offerta a 27,3 – invece di 49,95

sconto 45% – fino a 13 ago 23

Crucial X6 da 4TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT4000X6SSD9

In offerta a 231,99 – invece di 527,99

sconto 56% – fino a 2 set 23

Crucial Pro RAM Kit da 32GB (2x16GB) DDR4 3200MT/s (or 3000MT/s or 2666MT/s) Memoria Desktop CP2K16G4DFRA32A

In offerta a 56,99 – invece di 78,99

sconto 28% – fino a 2 set 23

Crucial X8 da 4TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT4000X8SSD9

In offerta a 252,99 – invece di 560,99

sconto 55% – fino a 22 ago 23

Crucial P5 Plus 2TB Gen4 NVMe M.2 SSD da gioco interno con dissipatore di calore, compatibile con Playstation 5 (PS5) – fino a 6600MB/s – CT2000P5PSSD5

In offerta a 144,99 – invece di 207,99

sconto 30% – fino a 2 set 23

EZVIZ Kit Sensori Wireless 4 pezzi, Hub Sicurezza domestica con allarme, Sensore movimento PIR, Sensore porta, Pulsante Smart, Connessione Zigbee

In offerta a 144,99 – invece di 169,9

sconto 15% – fino a 6 ago 23

EZVIZ C3X Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno wifi con Visione Notturna a Colori, Due Obiettivi Intelligenti, Rilevamento Umano da Algoritmo IA, Audio Bidirezionale

In offerta a 101,09 – invece di 169,99

sconto 41% – fino a 6 ago 23

HONOR Watch GS 3 Orologio Intelligente, schermo a colori AMOLED da 1,43 pollici, Chiamata Bluetooth, monitoraggio SpO2 della frequenza cardiaca AI, GPS, 100 modalità di allenamento per Android, Nero

In offerta a 135,9 – invece di 169,9

sconto 20% – fino a 6 ago 23

Jabra Elite 5 Auricolari Bluetooth In Ear True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, 6 microfoni, ergonomici, altoparlanti da 6 mm – Per iPhone – Nero – In esclusiva su Amazon

In offerta a 100,7 – invece di 149,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

DIGITNOW! Scanner di Pellicole Super 8,Video 8 Scanner e Digitalizzatore Normale 8mm, converte Film in Digitale MPEG HD 1080P, incl. Scheda SD da 32 GB con 2,4″LCD, MovieMaker Grigio

In offerta a 239,99 – invece di 399,99

sconto 40% – fino a 6 ago 23

Sabrent Dissipatore SSD M.2, Dissipatore di calore SSD NVME, Raffreddatore ad Alte Prestazioni per PC/PS5 in alluminio (SB-PSHS)

In offerta a 16,14 – invece di 29,99

sconto 46% – fino a 6 ago 23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5/3.5″ a USB 3.2, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido e solido, [Supporto UASP SATA I II III] Alluminio Nero (EC-KSL3-EU)

In offerta a 33,12 – invece di 44,99

sconto 26% – fino a 6 ago 23

CIGMAN Distanziometro Laser bilaterale, fino a 120 m (fino a 60 m su un lato), batteria ricaricabile, cavo di ricarica di tipo C, CD-60

In offerta a 91,19 – invece di 139,99

sconto 35% – fino a 6 ago 23

CIARRA CBTIH2 Doppio Piano Cottura a Induzione 3500 W Piastra Induzione 9 Livelli Pannello Controllo Touch Interruttore Sicurezza Multiplo Timer Automatico Blocco Bambini Nero

In offerta a 94,99 – invece di 135,99

sconto 30% – fino a 6 ago 23

TECCPO Trapano Avvitatore Batteria, Avvitatore a Batteria 2 Velocità, 18V Batteria al Litio 2.0Ah, Ricarica Rapida in 1 Ora, Con 28 Pezzi Accessori, 21+1 Coppia Regolabil

In offerta a 57 – invece di 89,99

sconto 37% – fino a 6 ago 23

SodaStream Terra Megapack, Gasatore d?acqua per trasformare l?acqua in acqua frizzante, incluso cilindro contente Co2, 2 bottiglie da 1 litro, 1 bottiglia da mezzo litro, 28,8 x 19.5 x 43.6 centimetri

In offerta a 69,99 – invece di 99,9

sconto 30% – fino a 12 ago 23

Sodastream Terra Eterra, Nero

In offerta a 126,99 – invece di 149,99

sconto 15% – fino a 12 ago 23

