Samsung EVO Select, la microSD impermeabile per riprese 4K

Con le telecamere, i droni acrobatici e i cellulari da tempo capaci di sopravvivere senza problemi alle immersioni, usare una microSD di alto livello diventa più importante che mai. La nuova EVO Select di Samsung risponde proprio a queste esigenze grazie ad una serie di accorgimenti che la rendono particolarmente robusta e prestante.

Si tratta di una scheda di memoria progettata appositamente per gli smartphone di ultima generazione, per le telecamere, i droni e le action cam.

I 6 livelli di protezione

Questo perché come dicevamo è stata irrobustita sotto sei aspetti:

è impermeabile: secondo le specifiche dichiarate dall’azienda, resisterebbe fino a 72 ore in acqua di mare resiste alle temperature estreme, funzionando in ambienti con una temperatura compresa tra -25° C e 85° C; sganciata dalla telecamera invece resiste in ambienti tra -40° C e 85° C è a prova di raggi X, nello specifico resiste fino a 100 mGy, l’equivalente degli scanner a raggi X degli aeroporti resiste ai campi magnetici fino a 15.000 gauss, l’equivalente del campo magnetico di uno scanner MRI resiste a cadute fino a 5 metri resiste all’usura, indicativamente fino a 10.000 strisciate

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda invece le prestazioni, c’è la classe di velocità UHS-I U3 e può trasferire dati fino a 130 MB/s. Questo significa che è veloce e affidabile anche in caso di file molto grandi e allo stesso tempo le app più pesanti si caricano senza problemi. Inoltre grazie alla classe A2 V30 si possono riprodurre tranquillamente anche i video in 4K.

Capacità, link e prezzi

La nuova Samsung EVO Select è disponibile in quattro diversi tagli di memoria:

64 GB‌ al prezzo di 14,99 € 128 GB‌ al prezzo di 24,99 € 256 GB‌ al prezzo di 34,99 € 512 GB al prezzo di 59,99 €

Ciascuna è venduta insieme ad un adattatore SD in modo da poterla usare anche con fotocamere e altri dispositivi che usano questo slot, ma attenzione: i 6 livelli di protezione valgono solo per la schedina microSD e non per l’adattatore.

Se volete comprarla la trovate in vendita anche su Amazon.

