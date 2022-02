Offerte Amazon 4 febbraio fino al 78% su Apple, Sandisk, Corsair, Sony, Oral-B, Samsonite

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2961,99 € – invece di 3079,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 1279,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 99,90 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione)

In offerta a 132,00 € – invece di 132,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED

In offerta a 29,99 € – invece di 55,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A03s Smartphone Android, Display Infinity-V HD+ da 6,5 Pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, Nero [Versione Italiana]

In offerta a 133,90 € – invece di 159,90 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN88A – Monitor UHD 4K IPS da 80 cm (32 pollici) (HDR10, USB-C, AMD FreeSync, 5 ms, piedistallo ergonomico, DCI-P3, 3840 x 2160, completamente regolabile e orientabile), colore: Nero

In offerta a 635,73 € – invece di 675,79 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Companion 2 Serie III Sistema Multimediale, Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 149,95 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Argento)

In offerta a 169,99 € – invece di 280,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero)

In offerta a 169,99 € – invece di 280,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 64 GB

In offerta a 13,56 € – invece di 22,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme da 500 GB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere

In offerta a 86,99 € – invece di 159,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Modulo Supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NAV – IT

In offerta a 64,50 € – invece di 80,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Lampade Solari a da Led Esterno,【 Alta Efficienza 228LED-2200mAh】VOOE Luce Solare Led Esterno Sensore di Movimento 3 Modalità Luci Esterno Energia Solare Impermeabile IP65 per Giardino – 2 Pezzi

In offerta a 29,95 € – invece di 29,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Eliecare, confezione da 20 mascherine FFP2, NUMERO CERTIFICAZIONE EUROPEA – CE2163, colore bianco

In offerta a 6,99 € – invece di 10,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair MM350 Tappetino per Mouse da Gioco Esteso XL, Tessuto Anti-Sfilacciamento, Nero/Grigio

In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino a 4 mar 22

Corsair MM800 Tappetino per Mouse da Gioco, Medio, Rigido, Nero

In offerta a 42,99 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino a 4 mar 22

Corsair Commander PRO Sistema Digitale per la Gestione delle Ventole e Kit di Illuminazione RGB

In offerta a 52,50 € – invece di 64,90 €

sconto 19% – fino a 4 mar 22

Corsair Hs60 Pro Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Padiglioni Memory Foam, Cancellazione Rumore Microfono, Per PC/PS5/PS4/Xbox One/Series X/Nintendo Switch/Dispositivi mobili

In offerta a 51,99 € – invece di 71,68 €

sconto 27% – fino a 4 mar 22

Corsair K65 RGB MINI Tastiera Gaming Meccanica 60% con Tasti in ABS (Retroilluminazione RGB Personalizzabile, Switch CHERRY MX Red: lineare e Veloce, Tecnologia AXON) Italiana QWERTY, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 18 feb 22

Corsair HS75 XB WIRELESS Cuffie Gaming con Microfono per Xbox Series X e Xbox One (Lcollegati Direttamente Senza Adattatore Wireless, Audio Dolby Atmos, Microfono Unidirezionale) Nero

In offerta a 135,99 € – invece di 199,99 €

sconto 32% – fino a 4 mar 22

Corsair M65 ELITE RGB Ottico Fps Mouse Gaming, 18000 Dpi Ottico Sensore, Retroilluminazione a Rgb LED, Sistema di Regolazione del Peso, Bianco

In offerta a 42,99 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino a 4 mar 22

LE Plafoniera LED, Lampada da Soffitto LED 24W, Equivalente a 200W, Bianco Freddo 6000K, 2200 lumen, Impermeabile IP54, Luce da Soffitto per Cucina Sala Camera da letto Soggiorno Bagno, Ø26.5cm

In offerta a 21,59 € – invece di 99,00 €

sconto 78% – fino a 5 feb 22

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition

In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino a 17 feb 22

Oral-B Pro 3-39 Spazzolino Elettrico 2 Spazzolini, Sensore di Pressione, Ideale per Denti Sensibili 2 Testine, Batteria Litio, Idea Regalo San Valentino, Nero

In offerta a 59,99 € – invece di 129,99 €

sconto 54% – fino a 17 feb 22

Oral-B Cross Action – Testine Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximise, Bianco, Confezione da 10 pezzi

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 17 feb 22

Oral-B Genius 8 N Spazzolino Elettrico 5 Modalità di spazzolamento, Pulizia Profonda, Sbiancante Denti, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo San Valentino, Bianco/Argento

In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino a 17 feb 22

Oral-B Genius 8500 Spazzolino Elettrico 5 Modalità di Spazzolamento, Protezione Gengive, Sbiancante Denti, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 17 feb 22

Oral-B iO 9s Go Electric Spazzolino Elettrico con Intelligenza Artificiale, Sensore di Spazzolamento, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo San Valentino, Nero

In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 17 feb 22

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco

In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 17 feb 22

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 12 pezzi, Clean & Clare, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 59,90 €

sconto 53% – fino a 17 feb 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Pacco adatto alla buca delle lettere Nero

In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 17 feb 22

Samsonite Global Travel Accessories Multi-Pocket Portadocumenti da Collo, 34 centimeters, Grigio (Eclipse Grey)

In offerta a 11,90 € – invece di 18,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 22

Samsonite Sonora – Marsupio, 13 cm, 2.5 L, Nero (Black)

In offerta a 41,20 € – invece di 49,00 €

sconto 16% – fino a 13 feb 22

Samsonite Hexa-Packs Zaino per Laptop S, Viola (Melanzana)

In offerta a 48,00 € – invece di 75,00 €

sconto 36% – fino a 13 feb 22

Samsonite Karissa 2.0 Tasche Sui Fianchi, Taglia Unica, Nero (Black)

In offerta a 49,80 € – invece di 75,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 22

Samsonite Hexa-Packs – Zaino per computer portatile, Arancione (stampa arancione)., s, giorno (16 l).

In offerta a 51,70 € – invece di 75,00 €

sconto 31% – fino a 13 feb 22

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Borsa porta PC espandibile, 41 cm, 20 L, Nero (Jet Black)

In offerta a 95,20 € – invece di 125,00 €

sconto 24% – fino a 13 feb 22

Samsonite X’Blade 4.0 – Bi-Fold Porta Abiti, 55 cm, 47.5 L, Nero (Black)

In offerta a 126,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a 13 feb 22

Samsonite S’Cure Eco – Spinner XL, Valigia 81 cm, 138 l, Grigio (Forest Grey)

In offerta a 211,00 € – invece di 229,00 €

sconto 8% – fino a 13 feb 22

Big Trolley SJ Gang, Ever di Sj Gang, Rosa, 2 in 1 Zaino, Scuola e Tempo Libero

In offerta a 66,70 € – invece di 79,90 €

sconto 17% – fino a 13 feb 22

Zaino Estensibile SJ Gang, Facce da SJ, Rosa, Scuola Elementare e Medie

In offerta a 54,30 € – invece di 69,90 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Trolley New Tech SJ Gang, Cuccioli di SJ Gang, Blu, 3 in 1 uso Zaino con Cross-Over System, Scuola e Tempo Libero

In offerta a 86,20 € – invece di 109,90 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).