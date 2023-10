Offerte Amazon 4 ottobre fino al 50% su Apple, Hisense, Amazin Kindle, T-shirt per Nerds – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 4N, Sensore di Pressione, Connessione Bluetooth, 4 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, 2 Spazzolini, 1 Custodia da Viaggio, Bianco e Nero, Idea Regalo

In offerta a 129,99 € – invece di 240,34 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa e Fire TV integrata | Telecomando non incluso

In offerta a 219,99 € – invece di 271,86 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 879,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

LG OLED 55”, Smart TV 4K, Serie B3 2023, Processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1098,99 € – invece di 1999,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 120″ Laser TV 4K 120L5F-A12, Schermo anti-riflesso ALR e installazione inclusi, bluetooth, 2700 lumen, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, DVB-T2/S2 HEVC 10, tivùsat 4K In offerta a 2399,81 € – invece di 4799,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 100″ Laser TV 4K 100L5F-D12, Schermo anti-riflesso e installazione inclusi, bluetooth, 2700 lumen, HDR10, Smart TV VIDAA 4.0, Dolby Atmos, Alexa Integrata, DVB-T2/S2 HEVC 10, tivùsat 4K In offerta a 1999,00 € – invece di 3499,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 65″ QLED UHD 4K 65E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 40″ LED Full HD 40A4FG, Smart TV VIDAA 4.2, Audio 2.0 14W, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, Telecomando RaiPlay, Nero [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 241,99 € – invece di 279,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Glangeh Set Luci Bicicletta LED Ultra Sottile, USB Ricaricabile & Impermeabile IP65 Luce Bici Anteriore e Posteriore, 4+6 Modalità di Illuminazione Luci Bici per I’equitazione Notturna, Campeggio In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hapfish Lampada da Tavolo Senza Fili 4000mAh, Lampade da Scrivania LED Magnetica con Telecomando Touch e Wireless Dimmerabile, Luce Notturna con Ricaricabile USB per Cucina, Lettura, Lavorare In offerta a 26,50 € – invece di 27,89 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Senza pubblicità | Nero In offerta a 99,99 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 144,99 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Blu In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 134,99 € – invece di 159,99 €

sconto 16% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 164,99 € – invece di 189,99 €

sconto 13% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Scribe (64 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium In offerta a 369,99 € – invece di 449,99 €

sconto 18% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Senza pubblicità | Blu In offerta a 99,99 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Scribe (32 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium In offerta a 344,99 € – invece di 419,99 €

sconto 18% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Scribe (16 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium In offerta a 329,99 € – invece di 399,99 €

sconto 18% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Kindle Scribe (16 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna basic In offerta a 304,99 € – invece di 369,99 €

sconto 18% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

Interruttore WiFi Smart Switch 10A Compatibile con Alexa & Google Home, DIY Spina con Interruttore Intelligente – Controllo Remoto, Timer e Regolazione del Programma In offerta a 10,70 € – invece di 12,59 €

sconto 15% – fino a 14 ott 23

Click qui per approfondire

Back To The Future 35th Anniversary DeLorean Schematics Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

T-shirt Barbie da Donna, Logo Barbie Ufficiale, Multicolori Maglietta In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Maglietta Donna Barbie, Ufficiale, Barbie Anni 90 Maglietta In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Batman Bats in Logo Maglietta In offerta a 17,59 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Breaking Bad Los Pollos Hermanos Back To Back Portrait Logo Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Breaking Bad Periodic Table Classic Square Logo Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

The Amazing World of Gumball Gumball Spray Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Cobra Kai 3 Original Logo Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Shameless Frank Gallagher For President Maglietta In offerta a 17,19 € – invece di 21,49 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

DC Comics Batman Logo Maglietta In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Fender Classic Fender Est. 1946 Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Ghostbusters Classic Movie Logo Poster Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Harry Potter Hogwarts Multi-Colored Floral Crest Maglietta In offerta a 17,59 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Harry Potter Geometric Deathly Hallows Maglietta In offerta a 17,59 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

The Lord of the Rings Tower of Mordor Maglietta In offerta a 17,59 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Peanuts – Snoopy Un sacco Di Amore Maglietta In offerta a 19,19 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Peanuts – Snoopy e Woodstock’s Be Happy Dance Maglietta In offerta a 19,19 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE Maglietta In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Netflix Stranger Things Alphabet Lights Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Logo classico dei Beatles Maglietta In offerta a 19,19 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

The Big Bang Theory Sheldon Bazinga Maglietta In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

The Big Bang Theory Sheldon Bazinga Maglietta In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Big Lebowski Distressed Dude Abides Stamp Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).