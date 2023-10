Offerte Amazon 2 ottobre fino al 64% su Apple, LG, Cellularline, Belkin, Anker, Meross, Ring

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 806,00 € – invece di 879,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 629,99 € – invece di 959,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG OLED 55”, Smart TV 4K, Serie B3 2023, Processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1099,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Wireless Magnetico per Auto,15W Ricarica Veloce,Supporto Auto Magsafe Caricabatterie Senza Fili Per il cruscotto e la bocchetta dell’aria,Compatibile con iPhone 12/13/14/Pro/Pro Max/Mini

In offerta a 28,88 € – invece di 33,88 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Cellularline | Caricabatterie da Rete Multipower Micro | Super Fast Charger 65W con 3 Porte USB-C – Dotato di Tecnologia Gan – Compatibile con Smartphone, iPhone, Tablet, iPad, Laptop e MacBook

In offerta a 35,99 € – invece di 59,95 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Cavo USB4 da USB-C a USB-C, Certificazione USB IF con Power Delivery fino a 100W, 40 Gbps di velocità di trasferimento dati e retrocompatibilità con Thunderbolt 3, USB 3.2 e altri, 80 cm

In offerta a 24,20 € – invece di 29,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

BTicino SXM8002 – TERMOSTATO WIFI Intelligente Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Programmabile, Comando ON/OFF anche con App, Alexa e Google, Visualizzazione dell’Umidità, Sabbia

In offerta a 139,90 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Video RGB Led, ULANZI VL49 Faretto Led Dimmerabile 2500K-9500K Temperatura di Colore con Batteria Integrata, Luci Video illuminazione Pannello con LCD Display per Fotocamera Fotografia

In offerta a 27,99 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD

In offerta a 24,99 € – invece di 44,99 €

sconto 44% – fino a 12 ott 23

Amazon Fire TV Stick 4K, streaming in brillante qualità 4K, controlli per la TV e la Casa Intelligente, TV gratuita e in diretta (1a generazione)

In offerta a 32,99 € – invece di 69,99 €

sconto 53% – fino a 12 ott 23

Amazon Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), 1a generazione

In offerta a 36,99 € – invece di 74,99 €

sconto 51% – fino a 12 ott 23

Telecomando vocale Alexa | Pro, con funzionalità Trova il mio telecomando, comandi per la TV e pulsanti retroilluminati | Richiede un dispositivo Fire TV compatibile

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 12 ott 23

Anker Nuovo cavo in nylon da USB C a USB C 100 W 3 m, cavo di ricarica USB 2.0 tipo C Ricarica rapida per MacBook Pro 2020, iPad Pro 2020, iPad Air 4, Galaxy S20, Google Pixel, Switch e altro (Nero)

In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a 8 ott 23

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 85,49 € – invece di 129,99 €

sconto 34% – fino a 8 ott 23

Caricatore USB C, INIU Ricarica 30W Caricabatterie Alimentatore 2-Porte (USB C+USB A) Presa USB C PD 3.0 Super Veloce,Tipo C Charger Spina per iPhone 15 14 Pro Samsung Galaxy S22 Pixel 7 Tablet ECC.

In offerta a 14,24 € – invece di 20,99 €

sconto 32% – fino a 8 ott 23

45W Caricatore USB C, INIU Doppio USB C Caricabatterie, GaN Tech Alimentatore USB C Super Fast Charging 45W per Samsung Galaxy S23 Ultra S22+ S21, iPhone 15 14 13 Pro Max iPad Macbook Air, Steam Deck

In offerta a 16,24 € – invece di 15,99 €

sconto -2% – fino a 8 ott 23

Proscenic Floobot X1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Lavaggio con Vibrante,Aspirazione 3000Pa con Svuotamento Automatico,Controllo Smart APP & Alexa per Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti

In offerta a 299,00 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a 8 ott 23

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio

In offerta a 256,37 € – invece di 369,00 €

sconto 31% – fino a 8 ott 23

Proscenic WashVac F20 3-in-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Azzurro

In offerta a 274,60 € – invece di 499,00 €

sconto 45% – fino a 8 ott 23

ECOVACS DEEBOT X1 Omni Robot Aspirapolvere, Lavaggio Automatico del Panno/Asciugatura Ad Aria Calda/Riempimento Acqua/Svuotamento Automatico, 260 Minuti, 360 mq, Mappe 3D, videochiamata

In offerta a 799,00 € – invece di 2211,00 €

sconto 64% – fino a 8 ott 23

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 124,99 € – invece di 209,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Extender Wi-Fi 6 mesh Amazon eero 6 | Estendi la tua rete eero esistente | Copertura fino a 140 m²

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 23

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 12 ott 23

Meross Presa WiFi Italiana, Presa Smart con Monitoraggio Energia, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, y SmartThings, Controllo Vocale y App, 16A 3840W, Type L, 3 Pezzi

In offerta a 28,89 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a 9 ott 23

Meross Ciabatta Multipresa Smart Con HomeKit e Alexa, Multipresa WiFi Intelligente Con 4 prese 4 Porte USB, Timer Protezione da Sovraccarico Funziona Con Apple Homekit, Alexa, Google Home

In offerta a 42,50 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 13 ott 23

Meross Strisce Led Intelligente 10M, Compatibile con Homekit, Alexa, Google, RGB Striscia a Led Nastro Wifi, Regolabile Nell’Intensità e Colore, Utilizzo di Scene, Utilizzata Dietro Televisione

In offerta a 33,95 € – invece di 55,99 €

sconto 39% – fino a 13 ott 23

Ecowitt Stazione Meteo Wireless Stazione Meteo Digitale Professionale Con Display a colori, Sensore Esterno 7 in 1 Alimentato A Energia Solare, Sensore Incorporato 3 in 1, Sensore Interno

In offerta a 153,61 € – invece di 188,59 €

sconto 19% – fino a 8 ott 23

Ring Intercom di Amazon | Rendi smart il tuo citofono con controllo da smartphone e gestione degli accessi ? Installazione fai-da-te (è necessario un citofono compatibile)

In offerta a 49,99 € – invece di 129,99 €

sconto 62% – fino a 12 ott 23

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon, telecamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore nero

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Ring Video Doorbell di Amazon | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) | Con un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 23

Ring Spotlight Cam Plus Battery di Amazon | Video HD 1080p, audio bidirezionale, visione notturna a colori, faretti LED, sirena, montaggio semplice | Ring Protect: 30 giorni di prova gratuita

In offerta a 109,99 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 23

Ring Floodlight Cam Wired Plus di Amazon ? Video in HD a 1080p, proiettori LED, sirena integrata, alimentazione via cavo | Periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect | Bianco

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 23

Ring Spotlight Cam Pro Battery di Amazon | Video HD 1080p e HDR, rilevazione di movimento 3D, vista dall?alto, faretti LED, montaggio fai-da-te

In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 12 ott 23

Ring Alarm | Kit da 5 pezzi, da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa

In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 12 ott 23

