Offerte Amazon 3 ottobre fino al 67% su Apple, Echo, Blink, realme, Disney, Linksys

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 806,00 € – invece di 879,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 629,99 € – invece di 959,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6? con Alexa e Fire TV integrata | Telecomando non incluso In offerta a 219,99 € – invece di 289,99 €

sconto 24% – fino a 16 ott 23

Ti presentiamo Echo Pop | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, compatto e dal suono potente, con Alexa | Antracite In offerta a 17,99 € – invece di 54,99 €

sconto 67% – fino a 16 ott 23

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite In offerta a 21,99 € – invece di 64,99 €

sconto 66% – fino a 16 ott 23

Echo Dot con orologio (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con orologio e Alexa | Azzurro tenue In offerta a 31,99 € – invece di 74,99 €

sconto 57% – fino a 16 ott 23

Echo (4ª generazione) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono di qualità premium, con Dolby, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 16 ott 23

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite In offerta a 189,99 € – invece di 269,99 €

sconto 30% – fino a 16 ott 23

Echo Studio | Il nostro altoparlante Wi-Fi e Bluetooth con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos, audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite In offerta a 179,99 € – invece di 239,99 €

sconto 25% – fino a 16 ott 23

Nuovo Echo Auto (2ª gen.) | Porta Alexa in auto con te In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a 16 ott 23

Beelink SER5 MAX Mini PC, Mini Computer, Micro Desktop PC con AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T, Turbo 4.4Ghz), 16G DDR4+500GB M.2 2280 NVMe SSD, WiFi 6, 1000Mbps, BT 5.2, 4K, DP, Tipo-C In offerta a 368,00 € – invece di 469,00 €

sconto 22% – fino a 8 ott 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 2 videocamere In offerta a 90,00 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino a 12 ott 23

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Nero) In offerta a 20,99 € – invece di 34,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco In offerta a 38,99 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino a 12 ott 23

Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell?app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (bianco) In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 12 ott 23

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 2 videocamere (Bianco) In offerta a 41,98 € – invece di 69,98 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria con 2 anni di autonomia, rilevazione di movimento, Videocamera aggiuntiva, Sync Module 2 necessario In offerta a 44,99 € – invece di 89,99 €

sconto 50% – fino a 12 ott 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera In offerta a 50,00 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 12 ott 23

Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell?app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (nero) In offerta a 59,99 € – invece di 104,98 €

sconto 43% – fino a 12 ott 23

Blink Outdoor + Floodlight | Supporto con faretti HD wireless a batteria e videocamera di sicurezza intelligente, 700 lumen, rilevazione di movimento, rapida configurazione | Kit con 1 videocamera In offerta a 69,99 € – invece di 139,98 €

sconto 50% – fino a 12 ott 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere In offerta a 112,49 € – invece di 249,99 €

sconto 55% – fino a 12 ott 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere In offerta a 139,49 € – invece di 309,99 €

sconto 55% – fino a 12 ott 23

Linksys WUSB6100-M Adattatore USB wireless dual band WLAN AC1200 Max Stream, chiavetta WiFi USB 3.0 con MU-MIMO per laptop, computer e computer desktop, Nero In offerta a 18,99 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino a 21 ott 23

Linksys Velop WHW0103 Sistema WiFi 5 mesh dual band AC1200, router WLAN, range extender, copertura fino a 400 m², 6 porte Gigabit Ethernet e filtro famiglia, Confezione da 3, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 21 ott 23

realme Narzo 50i Prime 4+64GB Smartphone, Schermo 6,5” HD+, Mega Batteria da 5.000mAh, Camera Fotografica AI da 8MP, Processore Unisoc T612, Mint Green EU In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 8 ott 23

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 8 ott 23

realme C55 Smartphone 4G, 6+128 GB, fotocamera da 64 MP con AI, ricarica SUPERVOOC da 33 W, batteria massiva da 5.000 mAh, Nero, Versione Italiana In offerta a 179,99 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a 8 ott 23

realme 10-8+128GB smartphone, Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP, Chipset Helio G99, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 33 W, Bianco, Versione Italiana In offerta a 199,99 € – invece di 279,99 €

sconto 29% – fino a 8 ott 23

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Midnight Black In offerta a 249,99 € – invece di 349,99 €

sconto 29% – fino a 8 ott 23

AC/DC – Campane dell’Inferno Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

AC/DC – Ritorno in nero Album Artwork Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

AC/DC – Che ci sia rock Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

David Bowie – Fulmine Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

David Bowie – La stella più bella Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Bambino U.S. DC Superman con logo classico per bambini Maglietta In offerta a 15,19 € – invece di 17,99 €

sconto 16% – fino a 9 ott 23

Disney The Nightmare Before Christmas Jack & Sally Together Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 9 ott 23

Nightmare Before Christmas Zero Ghost Dog House Maglietta con Collo a V In offerta a 18,59 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 23

Disney Villains Evil Crew Maglietta In offerta a 16,99 € – invece di 20,00 €

sconto 15% – fino a 9 ott 23

Aumento del cerchio del gruppo Gorillaz Maglietta In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Giorno verde Dookie Scena Maglietta In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Iron Maiden – Trooper Maglietta In offerta a 21,25 € – invece di 25,00 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

BACIO – Sono stato creato per amarti Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Logo Korn Maglietta In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Marvel X-Men Wolverine Claws Out Action Shot Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 9 ott 23

Pantera Esposizione volgare ufficiale di Power Circle Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Peppa Pig How Do I Feel Today Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 9 ott 23

Linguetta classica ufficiale Rolling Stones Maglietta In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Star Trek Starfleet Command Hologram Fill Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 9 ott 23

I Beatles – Viviamo tutti in un sottomarino giallo Maglietta In offerta a 14,39 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 23

The Clash – Poster del Texas ’83 Wichita Falls Maglietta In offerta a 18,40 € – invece di 23,00 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

