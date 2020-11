iPhone 12 mini e Pro Max, le prime impressioni dagli USA

Oggi è il giorno dei preordini per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max (qui tutto quello che c’è da sapere su come e dove ordinarli per averli il più presto possibile), ma in rete dagli Stati Uniti appaiono già le prime impressioni con foto e video dei nuovi iPhone. Si tratta di due coprotagonisti perché il mini è un formato completamente nuovo nella gamma di terminali top di Apple, mentre il Pro Max, seppure una evoluzione del modello top più grande e ricco di feature, è ad oggi l’iPhone più grande mai costruito da Cupertino.

iPhone 12 mini, ricordiamo, è essenzialmente un iPhone 12, ma più piccolo. Stesso processore, stesso comparto camera, stesso design: è tendenzialmente identico, se non fosse per la diagonale del display da 5,4 pollici, in un corpo più piccolo. Ovviamente, anche la batteria è più piccola, e questo ne riduce l’autonomia rispetto ai fratelli maggiori, anche se il display più piccolo dovrebbe compensare la differenza.

Solitamente Apple è molto attenta a mantenere costante l’autonomia complessiva dei propri dispositivi, in ogni caso per avere la certezza assoluta occorre attendere prove complete sul campo e le recensioni che arriveranno poco prima dell’arrivo nei negozi dei due terminali, almeno per quanto riguarda le più importanti testate sempre negli USA.

Per entrambi i modelli al momento sono state pubblicate esclusivamente le prime impressioni, oltre che foto e video dei terminali, grazie a una breve sessione concessa da Apple a New York. In questo articolo riportiamo alcune immagini da Cnet. Per iPhone 12 mini tutti sottolineano dimensioni e peso estremamente compatti, la possibilità di utilizzare comodamente il telefono con una sola mano, sempre impugnandolo saldamente.

Le immagini mostrano un dispositivo che si pone, quanto a grandezza, tra un iPhone 5s e un iPhone 7, dunque apprezzabilmente più piccolo di un iPhone 12 o 12 Pro.

All’estremo opposto della nuova gamma iPhone 12 Pro Max è senza dubbio l’iPhone più grande mai costruito da Apple, ma allo stesso tempo, per chi è abituato agli Android di dimensioni generose, non risulta eccessivamente grande e ingombrante. Anzi, considerando la generosa diagonale di 6,7″ pollici, risulta piuttosto compatto e nemmeno troppo pesante. Come rileva Engadget, naturalmente questo non è il modello indicato per chi ha le mani piccole e non ama gli smartphone ingombranti.

Trattandosi delle prime impressioni inziali, le uniche possibili dopo una prova di pochi minuti con i terminali, occorre attendere ancora qualche giorno per le recensioni complete. In ogni caso prestazioni e caratteristiche sono identiche ai due modelli già commercializzati da Apple e già recensiti da macitynet: qui trovate la recensione di iPhone 12 Pro, invece da questa pagina la recensione di iPhone 12.

A questo indirizzo trovate le istruzioni dettagliate su come ordinare, quali sono i prezzi di tutti i modelli, e quali altri store venderanno i nuovi iPhone 12 in alternativa ad Apple. Amazon è in prima linea, e già i modelli di iPhone 12 disponibili si acquistano anche a rate senza finanziamento.

