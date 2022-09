Offerte Amazon 6 Settembre fino al 65% su Apple, LG OLED, Seagate, Baseus, Anker, Seven, Aiino

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1376,10 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2372,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 18% – fino a scaden7a sconosciuta

LG OLED65B26LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore

In offerta a 1439,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 45% – fino a data sconosciuta

AIINO Sleeve – Custodia per Macbook 13 pollici Air, Pro, Pro Retina e iPad Pro I Cover imbottita e avvolgente I Accessorio per Laptop I Borsa da trasporto resistente con ceniera a scomparsa – Rosa In offerta a 10,60 € – invece di 29,99 €

sconto 65% – fino a 18 set 22

AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi,Touch Screen,Telecomando,Angolo Variabile,Giroscopio Antitremore,Fotocamera Subacquea 40M,Caricabatterie con 2 Batterie 1050mAh x2 e Kit di Accessori (EK7000 Pro) In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 11 set 22

AKASO Action Cam Native 4K 20MP WiFi,Touch Screen,EIS Sommergibile 30m, Angolo Variabile Telecomando con Batterie 1100mAh x2(V50 PRO) In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 11 set 22

AKASO Brave 7 Le Action Cam 4K30FPS 20MP WiFi,Fotocamera Sportiva con Touch Screen IPX7 Resistente all’Acqua,Fotocamera Impermeabile con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto,Surf e Immersioni In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 11 set 22

Amazon Basics – Cavo intrecciato HDMI certificato premium, supporta Ethernet, 3D, 4K HDR e ARC (4K a 60 Hz, 18 Gbps), 4,6 m In offerta a 10,90 € – invece di 15,99 €

sconto 32% – fino a 18 set 22

Angetube Streaming Webcam con microfono – 1080P 60FPS USB WebCam con luce ad anello e telecomando – HD Web Camera con 5X Digital Zoom Built-in Privacy Cover per: PC | Computer | Laptop | Mac | Desktop In offerta a 55,99 € – invece di 98,67 €

sconto 43% – fino a 11 set 22

Webcam pro HD 60FPS 1080P in doppio microfono con riduzione del rumore, webcam per computer con autofocus, webcam per PC con supporto di registrazione/chiamata/conferenza per laptop In offerta a 41,03 € – invece di 53,99 €

sconto 24% – fino a 11 set 22

Anker 735 Caricatore USB C (Nano II 65W), caricatore rapido e compatto PPS a 3 porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S20/S10, Dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/Pro, Pixel e altro In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 11 set 22

KOVOL Caricatore USB C 65W 4 Porte Alimentatore USB C PD PPS [GaN III] Caricabatterie con 2 porte USB-C + 2 USB per iPhone, iPad Pro, MacBook Pro/Air, Galaxy S22, Laptop e altro ancora In offerta a 39,09 € – invece di 65,99 €

sconto 41% – fino a 11 set 22

BESTEK 200W Inverter da Auto 12V a 230V con 4 Porte Smart USB 2 Prese AC, Convertitore Potenza per Auto/Camper/Barca a Onda Sinusoidale Modificata In offerta a 28,89 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino a 11 set 22

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, Purificatore D’Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Schermo Touch Oled, Bianco In offerta a 165,50 € – invece di 199,99 €

sconto 17% – fino a 18 set 22

Seagate One Touch SSD, 1 TB – Colore blu, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG1000402) In offerta a 166,99 € – invece di 224,99 €

sconto 26% – fino a 9 set 22

Seagate One Touch SSD, 2 TB – Colore argento, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG2000401) In offerta a 309,99 € – invece di 424,99 €

sconto 27% – fino a 9 set 22

Seagate One Touch SSD, 500 GB – Colore nero, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG500400) In offerta a 100,99 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 9 set 22

Baseus 100W caricatore USB C multiplo, alimentazione USB C con GaN Tech, porte 2C + 2A caricatore rapido universale per iPhone 12 pro max / 12 mini / 13 / Galaxy/Mac/laptop/iPad In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 11 set 22

Baseus Caricatore Auto USB C 65W Carica Rapida, PD3.0 QC 4.0 PPS Caricabatteria per Auto con Display a LED Compatibile con iPhone Samsung, MacBook, iPad Pro/Air, AirPods, Huawei, Xiaomi, PC Laptops In offerta a 26,39 € – invece di 39,89 €

sconto 34% – fino a 11 set 22

Baseus Caricatore USB C rapido 65 W, PD GaN3 Fast Wall Charger Block, 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica con cavo 5ft AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 11 set 22

Baseus Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo Magnetica con Sensore Wireless Touch e 3 Livelli di luminosita, Luce Scrivania con Porta di Ricarica USB per Lampada Lettura, Lavorare, Studio In offerta a 25,99 € – invece di 46,99 €

sconto 45% – fino a 11 set 22

Baseus Power Bank 20000mAh, 20W PD3.0 QC4.0 USB C Ricarica Rapida Caricabatterie Portatile con Display LED, 2 Ingressi e 3 Uscite Polimero di Litio Batteria Esterna per iPhone Samsung Huawei iPad In offerta a 28,39 € – invece di 45,99 €

sconto 38% – fino a 11 set 22

Baseus Timer da Cucina Digitale, Timer Magnetico con Sveglia Forte e Ampio Display LED, 3 Livelli di Volume, Disegno Knob, Conto alla Rovescia Timer In offerta a 18,69 € – invece di 31,99 €

sconto 42% – fino a 11 set 22

ANYCUBIC Photon Mono 4K Stampante 3D a Resina LCD, 3D Printer Professionale Stampa Veloce 5 cm/ora Trasmittanza 7% Dimensioni di Stampa 132×80×165mm In offerta a 237,99 € – invece di 289,99 €

sconto 18% – fino a 11 set 22

Asmodee – The Thing, Gioco da Tavolo Pendragon, Edizione in Italiano, 0609 In offerta a 46,60 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino a 18 set 22

Asmodee – Marvel United, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 9981 In offerta a 32,20 € – invece di 39,99 €

sconto 19% – fino a 18 set 22

Zaino Triplicabile Seven, Cool Type, Nero, Estensibile, Scuole elementari e medie In offerta a 56,20 € – invece di 79,90 €

sconto 30% – fino a 12 set 22

Seven New Tech, Trolley, 3in1 Zaino Sganciabile Unisex – Bambini, Rosa, Taglia Unica In offerta a 92,72 € – invece di 115,90 €

sconto 20% – fino a 12 set 22

Zaino SEVEN OUTSIZE – ALPHA BEAT – Doppio scomparto – 33 Lt – Scuola e tempo libero In offerta a 58,42 € – invece di 77,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Seven ZAINO ADVANCED – LOVE SONGS, doppio scomparto, scuola e tempo libero Rosa In offerta a 66,18 € – invece di 86,90 €

sconto 24% – fino a 12 set 22

Seven, New Fit Zaino Bambini E Ragazzi, Nero, Taglia unica In offerta a 56,92 € – invece di 75,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Trolley Fit Seven Pinkshade, Blu, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 78,50 € – invece di 92,90 €

sconto 16% – fino a 12 set 22

TROLLEY Scuola JACK Seven 3 RUOTE – FEELING FREE – Zaino sganciabile – Doppio uso In offerta a 99,90 € – invece di 117,90 €

sconto 15% – fino a 12 set 22

Trolley Seven, Fly Stars, Grigio, con spallacci Uso Zaino con Cross-Over System, Scuola & Viaggio In offerta a 75,97 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino a 12 set 22

Zaino Estensibile Seven, Navybush Boy, Nero , Scuole Elementari e Medie In offerta a 56,18 € – invece di 74,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Zaino Extra Fit Seven Colorflower, 31 Lt, Rosa, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 51,20 € – invece di 69,90 €

sconto 27% – fino a 18 set 22

Zaino New Fit Seven, Shadecol Girl, Nero, Doppio Scomparto, Scuola & Viaggio In offerta a 56,18 € – invece di 74,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Zaino SEVEN ADVANCED – WILD FEELING, Azzurro/Rosa – Scuola & Tempo Libero – Doppio Scomparto In offerta a 58,42 € – invece di 77,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Zaino SEVEN FREETHINK DANCE PARTY, Nero – USB Plug Integrato – Doppio Scomparto – Scuola & Tempo Libero In offerta a 50,91 € – invece di 59,90 €

sconto 15% – fino a 12 set 22

Seven ISchoolPack, Zaino Unisex – Bambini, Nero, Taglia Unica In offerta a 44,25 € – invece di 59,00 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Zaino Scuola SEVEN EXTRA FITFlying Dreams , Nero, con Power Bank incluso, Scuola e Tempo Libero In offerta a 48,77 € – invece di 69,90 €

sconto 30% – fino a 12 set 22

Zaino Scuola SEVEN EXTRA FITKeep Flag, Rosa, Scuola e Tempo Libero In offerta a 52,67 € – invece di 74,90 €

sconto 30% – fino a 12 set 22

Astuccio 3 Scomparti Seven, College World, Nero, Completo di Matite, Penne, Pennarelli? In offerta a 22,43 € – invece di 29,90 €

sconto 25% – fino a 12 set 22

Astuccio Scuola – SJ GIRL – QUICK CASE – Rosa – Portapenne Accessoriato con pennarelli matite gomma ecc. In offerta a 29,13 € – invece di 35,90 €

sconto 19% – fino a 12 set 22

