Offerte Amazon 7 settembre fino al 52% su Apple, Samsung, Baseus, Xiaomi, AKG, eufy, XGIMI

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699 € – invece di 899,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 979,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 940,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 721,00 € – invece di 939,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Cinturino a maglie in pelle Ciliegia scuro (41 mm) – M/L In offerta a 54,59 € – invece di 94,05 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe 2 da 45W per MacBook Air In offerta a 74,99 € – invece di 85,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 60W MagSafe 2 Power Adapter (MacBook Pro with 13-inch Retina display) In offerta a 74,99 € – invece di 84,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 229,90 € – invece di 249,90 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics MicroSDXC, 512 GB, con Adattatore SD, A2, U3, velocità di lettura fino a 100 MB/s, Nero

In offerta a 39,20 € – invece di 50,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore USB C rapido 65W, PD GaN3 Fast Wall Charger, 4 Porte [2USB-C+2USB] Stazione di Ricarica con Cavo 1,5m AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 14/13/12, Samsung Galaxy S23/S22

In offerta a 41,99 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Proiettore 2 PRO

In offerta a 701,89 € – invece di 810,89 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Horizon Proiettore Supporta 4K Full HD 200” Home Theater 2200 ANSI Lumen Android TV™10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore 3_5_mm_audio Harman/Kardon Altoparlante

In offerta a 899,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

AKG P3S 3100H00140 Microfono dinamico

In offerta a 43,05 € – invece di 47,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot Remote One Touch Button – Compatibile con più Dispositivi SwitchBot come Bot/Curtain/Luce LED, Facile da Controllare, Bluetooth 5.0

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

eufy Security SoloCam S220, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 2K, IP67, nessun canone mensile, HomeBase non richiesto

In offerta a 80,73 € – invece di 84,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Weather – Stazione meteo connessa con tecnologia Apple HomeKit per monitorare temperatura, umidità e pressione barometrica, tendenza del tempo, impermeabilità IPX4, display, Bluetooth Thread

In offerta a 64,95 € – invece di 79,34 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

The North Face Borealis Classic, Zaino Unisex Adulto

In offerta a 111,50 € – invece di 125,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Philips LED Lampada da Parete Buzzard, per Esterni, Attacco E27, Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 35,12 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

meross Lampada Smart da Comodino a LED, abat jour da comodino Portatile Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna LED Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno

In offerta a 29,57 € – invece di 33,61 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Legrand Bticino UPS Gruppo di Continuità Keor DC, per piccoli dispositivi alimentati in corrente continua, come router, telefoni, switch, videocamere, spina italiana, 25W,Autonomia fino a 90 min/Modem

In offerta a 35,80 € – invece di 51,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus 11 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di terza generazione – 2 anni di garanzia – Eternal Green [Esclusiva Amazon, EU version]

In offerta a 719,00 € – invece di 849,00 €

sconto 15% – fino a 8 set 23

UGREEN 100W Cavo USB C a USB C 2 Pezzi, Cavo USB Type C in Nylon Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, iPad Pro/Mini/Air M1, Galaxy S23 S22 S21, Surface Pro, Steam Deck, ecc 1m

In offerta a 11,03 € – invece di 13,99 €

sconto 21% – fino a 9 set 23

UGREEN Supporto Telfono da Auto Gravità in Alluminio, Porta Cellulare Auto Bocchette d’Aria, Porta Telefono Auto per iPhone 14/14Pro/13/12/Mini/Pro Max/11, Galaxy S23/S22/S21, Huawei P40 Nero

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a 17 set 23

UGREEN Nexode 140W Caricatore USB C GaN Tech con PD 3.1, Cavo USB C 240W Incluso, Alimentatore USB C 3 Porte, Caricabatterie Compatibile con MacBook Pro M2, iPad Pro, iPhone 14, Galaxy S23/S22, Laptop

In offerta a 65,09 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 17 set 23

UGREEN Nexode Caricatore 45W GaN Doppio USB C Supporta Samsung Super Fast Charging 2.0, Caricabatteria 45W Compatibile con Samsung Galaxy S23 Ultra/S23, MacBook Air, iPad, iPhone 14/13, Pixel 6

In offerta a 27,29 € – invece di 38,99 €

sconto 30% – fino a 10 set 23

UGREEN Caricabatterie USB 18W, Caricatore USB Rapido, USB Charger Compatibile Kindle, Galaxy A04s M13 S20 S21 S22 S23, Huawei P30 P20, Xiaomi Redmi Note 9 Mi 9, Google Pixel 7 Pro 6a 5, iPhone 14 13 X

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 17 set 23

Soundcore Cuffie Bluetooth 5.2 Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa

In offerta a 64,59 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 10 set 23

Soundcore Auricolari Bluetooth Anker A20i, Cuffie Bluetooth 5.3 Wireless con app, suono personalizzata, 28 ore riproduzione, 2 microfoni chiamate AI, modalità auricolare singolo, design portatile

In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 10 set 23

Spigen A601 Aqua Shield Custodia Impermeabile Smartphone IPX8 2 Pezzi Cover Impermeabile Compatibile con iPhone 13 PRO Max, 13, 12, SE 2022, Xiaomi Redmi Note 10, Galaxy S22, A52 – Nero

In offerta a 13,72 € – invece di 16,99 €

sconto 19% – fino a 10 set 23

Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con iPhone 13, Custodia Anti-Ingiallimento – Trasparente

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 10 set 23

Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con iPhone 11, Custodia Anti-Ingiallimento – Trasparente

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 10 set 23

RAMPOW Cavo USB C 60W, Cavo USB Type-C PD3.0, Cavo USB C a USB C per iPhone15/15 Pro/15 Pro Max, Samsung S22/S21/S20/S10, iPad Pro/Air/Mini, Huawei P40/P30, Xiaomi – Grigio Siderale, 1M

In offerta a 5,25 € – invece di 10,99 €

sconto 52% – fino a 10 set 23

RAMPOW Cavo USB Type-C [USB 3.0, 1M], Cavo USB C Ricarica Rapida 3.1A QC 3.0, Cavo USB C Compatibile per Samsung S22/S21/S20/S10/S9/S8, Huawei, Xiaomi, OnePlus – Grigio Siderale

In offerta a 5,69 € – invece di 9,99 €

sconto 43% – fino a 10 set 23

ThermoPro TP02S Termometro da Cucina Digitale a Lettura Istantanea con 5.35″ Sonda Lunga e Display LCD per BBQ Carne Barbecue Vino Latte Olio Dolci Alimenti Griglia Acqua

In offerta a 8,99 € – invece di 12,99 €

sconto 31% – fino a 10 set 23

ThermoPro TP55 Termometro Igrometro Digitale da Interno per Casa Misuratore di Umidità e Temperatura da Ambiente Termoigrometro Professionale con Schermo Touchscreen e Retroilluminazione

In offerta a 15,29 € – invece di 22,99 €

sconto 33% – fino a 10 set 23

MOMAX Adattatore da viaggio universale, Adattatori da viaggio GaN da 65W con spine UK/EU/AU/US, 3USB-C PD e 2USB-A QC Caricabatterie internazionale universale per laptop Tablet Telefoni

In offerta a 39,10 € – invece di 56,00 €

sconto 30% – fino a 9 set 23

Tronsmart T7 Lite Cassa Bluetooth Portatile, 24W Altoparlante Bluetooth 5.3, 24 Ore di Gioco, Impermeabile IPX7, Luce LED, Bassi Potenti, Microfono Incorporato, Controllo App per Feste, Esterno

In offerta a 36,09 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 10 set 23

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e Chiamata Vivavoce

In offerta a 62,69 € – invece di 76,99 €

sconto 19% – fino a 10 set 23

Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza Esterno, Rilevamento di Uomo/Veicolo, NVR 8CH 2TB + 4x Telecamere da Esterno, Visione Notturna Infrarossa a 30 m, Espandibile a 12TB, Impermeabile IP66, RLK8-800B4

In offerta a 604,67 € – invece di 669,99 €

sconto 10% – fino a 10 set 23

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Bullet, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Videosorveglianza Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-810A Nero

In offerta a 85,49 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 10 set 23

Reolink 4K 8MP PTZ Telecamera Esterno con Faretti, Auto-tracking, 5X Zoom Ottico, 360°/90° Pan & Tilt, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persona/Veicolo, Visione Notturna a Colori 60m, RLC-823A

In offerta a 254,99 € – invece di 315,99 €

sconto 19% – fino a 10 set 23

TONOR Microfono PC per PC, USB Micro Podcast, con funzione renale, con supporto per braccio, Brodcasting Mic Studio Micro, Microfono per registrazione in Streaming, YouTube Twitch, Q9 Nuovo Modello

In offerta a 50,99 € – invece di 86,99 €

sconto 41% – fino a 10 set 23

TONOR Microfono Dinamico per Karaoke con Cavo XLR da 16,4 Piedi, Microfono Palmare in Metallo Compatibile con Macchina Karaoke, Altoparlante, Amplificatore, Miscelatore per Canto Parlato, Matrimonio

In offerta a 19,17 € – invece di 36,99 €

sconto 48% – fino a 10 set 23

TONOR Microfono Senza Fili, Set di Microfoni a Mano per Karaoke, UHF Sistema con Ricevitore, Set di Microfoni Wireless per Karaoke Domestico, Feste, Chiese, DJ, Matrimoni, Discorsi TW350, Rosso

In offerta a 56,99 € – invece di 94,99 €

sconto 40% – fino a 10 set 23

RICOO Supporto monitor muro S0711 Girevole Inclinabile Schermo PC 13-29″ (33-74 cm) Staffa monitor universale LED/Curvo VESA 50 x 50 100 x 100

In offerta a 13,99 € – invece di 25,99 €

sconto 46% – fino a 20 set 23

RICOO Supporto TV parete R02 Girevole Inclinabile Televisore 22-37″ (56-94 cm) Staffa universale Televisione LED/LCD/Curvo VESA 75 x 75 200 x 200

In offerta a 19,50 € – invece di 36,39 €

sconto 46% – fino a 20 set 23

RICOO Supporto monitor muro S3711 Girevole Inclinabile Fisso Schermo PC 13-27″ (33-69 cm) Staffa monitor universale LED/LCD VESA 100 x 100

In offerta a 13,93 € – invece di 25,99 €

sconto 46% – fino a 21 set 23

RICOO Supporto TV soffitto D0122 Girevole Pieghevole Televisore 13-33″ (33-84 cm) Staffa universale Televisione LED LCD Curvo VESA 75 x 75-200 x 200

In offerta a 27,88 € – invece di 51,99 €

sconto 46% – fino a 20 set 23

RICOO Supporto TV parete F0244 Fisso Ultra-sottile Televisore 26-55″ (66-140 cm) Staffa universale Televisione LED/LCD/LCD VESA 200 x 200-400 x 400

In offerta a 16,12 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a 20 set 23

