Offerte Amazon 9 febbraio fino al 50% su Apple, TV Samsung, Hue, Tractive, Eufy, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – verde

In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 970 € – invece di 1179,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1307,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1469,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 773,99 € – invece di 899,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2336,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2866,36 € – invece di 3099,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3111,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3999,00 € – invece di 4249,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3111,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 549,99 € – invece di 589,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1560,00 € – invece di 2109,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 890,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

Xiaomi 12t Pro – 8 GB 256 GB – Blu chiaro

In offerta a 579,89 € – invece di 579,89 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DC-S5KE-K Full Frame Mirrorless Macchina Fotografica, Sensore CMOS Full Frame 24.2MP ISO Dual Native, Dual Image Stabilizer 5 Assi, Video 10bit 60/50p, Incluso Obiettivo Lumix S, Nero

In offerta a 1796,26 € – invece di 2019,81 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore USB-C per Steam Deck, Baseus 67W PD Stazione di Ricarica USB-C GaN5 con 2 Porte USB-C, 1 Porta HDMI, 1 Porta USB, Caricabatterie USB C Veloce per Nintendo Switch, Mac-Book, Samsung Galaxy

In offerta a 44,99 € – invece di 89,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart, Bluetooh, E27, 9.5W, Dimmerabili, Luce Bianca Calda, Bianco [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 19,90 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

House of Marley Giradischi Wireless Stir It Up, Giradischi Vinile Bluetooth, Lettore Vinile in Tessuto Riciclato, Registrazione Da Usb A Pc/Mac, Copertura Antipolvere, Bambù/Nero Esclusiva Amazon

In offerta a 239,99 € – invece di 289,99 €

sconto 17% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

House of Marley Get Together Duo Altoparlanti Bluetooth Stereo, Cassa Bluetooth, Casse Audio Wireless, Alimentazione A Rete o 20 Ore Batteria, Casse Stereo Ad Alta Definizione, Esclusiva Amazon

In offerta a 179,99 € – invece di 199,99 €

sconto 10% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung The Freestyle LSP3B Proiettore Portatile FHD Wi-Fi, schermo fino a 100”, Auto focusing e Leveling, Suono a 360°, Smart TV, Bianco, 2022

In offerta a 555,00 € – invece di 999,00 €

sconto 44% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE32LS03BBUXZT, Smart TV 32″ Serie LS03B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2

In offerta a 392,35 € – invece di 599,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV Crystal UHD UE50BU8570UXZT, Smart TV 50″ Serie BU8570, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2

In offerta a 432,25 € – invece di 799,00 €

sconto 46% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QLED QE43Q60BAUXZT, Smart TV 43″ Serie Q60B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2

In offerta a 474,05 € – invece di 799,00 €

sconto 41% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE43Q65BAUXZT, Smart TV 43″ Serie Q60B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 479,00 € – invece di 849,00 €

sconto 44% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE43QN94BATXZT, Smart TV 43″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 799,00 € – invece di 1449,00 €

sconto 45% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE55LS03BAUXZT, Smart TV 55″ Serie LS03B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2

In offerta a 849,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 43% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE50QN94BATXZT, Smart TV 50″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 879,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 41% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE65Q75BATXZT, Smart TV 65″ Serie Q70B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Gray, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 969,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 35% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE75Q65BAUXZT, Smart TV 75″ Serie Q60B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 1249,00 € – invece di 1899,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE65QN94BATXZT, Smart TV 65″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon]

In offerta a 1549,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 40% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung TV OLED QE65S95BATXZT Smart TV 65? Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2, Argento (Eclipse Silver)

In offerta a 1839,20 € – invece di 3499,00 €

sconto 47% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani, Localizzazione in tempo reale con raggio illimitato, Compatibile con tutti i collari (bianco)

In offerta a 39,98 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per gatti, Localizzazione in tempo reale e cronologia delle posizioni, Compatibile con tutti i collari (blu)

In offerta a 39,98 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani, Localizzazione in tempo reale con raggio illimitato, Compatibile con tutti i collari (blu scuro)

In offerta a 39,98 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 23

Click qui per approfondire

Mobvoi Home Treadmill Incline 2.25HP Tapis Roulant Pieghevole 15% Inclinazione con App di Allenamento Bluetooth Montaggio Facile Monitor LED Walking Running Machine per Home Esercizio Fitness

In offerta a 510,00 € – invece di 599,99 €

sconto 15% – fino a 22 feb 23

Click qui per approfondire

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Ossigeno Nel Sangue Fatigue Assessment

In offerta a 229,85 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Smartwatch Connessione cellulare Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS for Men Ossigeno Nel Sangue (funzione LTE non disponibile in Italia)

In offerta a 259,19 € – invece di 359,99 €

sconto 28% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

eufy security eufyCam 2C Telecamera aggiuntiva richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensileper sistema di videosorveglianza domestica wireless,

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

eufy security Telecamera wifi Esterno Batteria eufyCam 2C, 180 Giorni di Durata della Batteria, HD 1080p, Impermeabilità IP67, Visione Notturna, Compatibile con Alexa, Nessun Costo Mensile

In offerta a 159,99 € – invece di 219,99 €

sconto 27% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

eufy security Telecamera wifi esterno, sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili.

In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Telecamera Wi-fi Interno Smart eufy Security 2K Panoramica, Videosorveglianza con AI per Riconoscimento Persone/Animali, Assistenza Vocale, Visione Notturna, non Richiede HomeBase, MicroSD non Inclusa

In offerta a 41,99 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Vacuum Cleaner G11, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione 185AW, Batteria fino a 60 min, Adattamento Smart della Potenza, 500 W, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 319,99 € – invece di 399,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, Scopa Elettrica Senza Fili, Ciclonica, Aspirazione 120AW, Filtraggio a 5 Strati HEPA, Batteria fino a 60 minuti, Tecnologia anti-groviglio, Motore ad Alte Prestazioni

In offerta a 229,99 € – invece di 249,99 €

sconto 8% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).