Offerte Amazon del 13 Settembre su Apple, Logitech, Soundcore, Belkin, Einhell, Reolink

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

e inoltre

Prime Student è gratis per 3 mesi

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

pple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 799,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 21% – fino a sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero In offerta a 29,99 € – invece di 74,99 €

sconto 60% – fino a 19 set 23

Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero In offerta a 82,99 € – invece di 134,99 €

sconto 39% – fino a 19 set 23

Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3 In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 17 set 23

Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit, Compatibile con MagSafe, Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro Max – Carbon Fiber In offerta a 26,99 € – invece di 28,99 €

sconto 7% – fino a 17 set 23

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza Poe, NVR 8CH 2TB e 4X Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK8-1200B4-A In offerta a 758,09 € – invece di 959,99 €

sconto 21% – fino a 17 set 23

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza Poe, NVR 8CH 2TB e 4X Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK8-1200D4-A In offerta a 758,09 € – invece di 959,99 €

sconto 21% – fino a 17 set 23

Reolink E1 3MP Telecamera WiFi Interno con 355°Pan/50°Tilt, Protezione a 360°, Videocamera Sorveglianza WiFi da 2.4 GHz con Audio a 2 Vie, Visione Notturna, Rilevazione di Persone/Pet, Baby Monitor In offerta a 42,49 € – invece di 54,99 €

sconto 23% – fino a 17 set 23

realme Buds T100 – In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX5, riduzione del rumore delle chiamate, Fino a 28h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero In offerta a 23,45 € – invece di 27,99 €

sconto 16% – fino a 17 set 23

NEEWER Luce ad Anello LED 48cm Esterno 55W 5600K Dimmerabile con Stativo di Luce, Ricevitore Bluetooth per Smartphone, Youtube, TikTok, Autoritratto In offerta a 91,24 € – invece di 112,99 €

sconto 19% – fino a 17 set 23

Belkin Caricabatteria da auto rapido USB-C da 20 W (ricarica veloce per iPhone, Samsung, Google Pixel e altri) – Nero In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 25 set 23

Belkin – Pad di ricarica wireless BoostCharge 10W, certificato Qi per iPhone, Samsung, Google e altri, alimentatore da parete non incluso, nero In offerta a 13,29 € – invece di 24,99 €

sconto 47% – fino a 25 set 23

Belkin F2Cd079Bt Adattatore da Mini DisplayPort ad Hdmi Compatibile con 4K, Nero In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a 25 set 23

Belkin Supporto da Auto per Bocchette dell’Aria per iPhone 14/14 Plus, 14 Pro/Pro Max, 13, 13 Pro/Pro Max, 13 mini, 12, 11, XS, XR, X, SE, 8/8 Plus, Samsung Note9, S10/S10+/S10e, LG, Sony, Google ecc In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 25 set 23

Belkin BoostCharge Doppio caricabatteria da auto rapido da 37 W, porta USB-C PPS da 25 W, porta USB-A da 12 W, per Galaxy S23, 23+, Ultra, Plus, Note, iPhone 14, 14 Plus, 13, 12, Pro, Pro Max e altri In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a 25 set 23

Belkin Doppio caricabatteria da parete USB Type-C PPS PD 37 W, porta USB-C con Power Delivery (25 W) e porta USB-A (12 W), per la ricarica rapida di Galaxy S23, Ultra, Plus, Note 20, iPhone 14 e altri In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 25 set 23

Belkin Supporto di ricarica wireless BoostCharge da 10 W (Caricabatteria wireless a ricarica rapida con certificazione Qi per dispositivi iPhone, Samsung, Google e altri), nero In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 25 set 23

Belkin Tappetino di ricarica wireless BoostCharge da 10 W (Caricabatteria wireless a ricarica rapida con certificazione Qi per dispositivi iPhone, Samsung, Google e altri), nero In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 25 set 23

Belkin Caricabatteria da parete USB-C (30 W) con cavo da USB-C a USB-C, PPS, Power Delivery, USB-IF, certificazione USB-IF, ricarica rapida PD 3.0 per Galaxy S23,Ultra,Plus,Z Flip,Z Fold,Tab S7,Bianco In offerta a 22,99 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino a 25 set 23

Belkin Supporto per Portabicchieri dell’Auto (Supporto da Auto per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XS, XR, X, SE, 8/8 Plus, Samsung, LG, Sony, Google ecc) In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 25 set 23

Belkin SoundForm Mini, cuffie wireless per bambini con microfono integrato, headset on-ear per didattica a distanza, scuola e viaggi, compatibili con iPhone, iPad, dispositivi Galaxy e altro- Blu In offerta a 24,49 € – invece di 34,99 €

sconto 30% – fino a 25 set 23

USB-C to Ethernet + Charge Adapter, BLK (60W PD) In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 25 set 23

Belkin BoostCharge Supporto da auto magnetico per telefono, compatibile con MagSafe, iPhone 14/14 Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, e altri (cavo e caricabatteria wireless inclusi) In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 25 set 23

Belkin Caricabatteria wireless 3 in 1 (Stazione di ricarica da 7,5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods) – Dock, supporto – Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 25 set 23

Belkin Stazione di ricarica multi dispositivo USB GaN da 108 W, hub da tavolo per ricarica rapida, 2 USB Type-C, 2 USB-A per MacBook, Pro, Air, iPhone, Pro, Max, mini, iPad Pro, Air, Galaxy e altri In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino a 25 set 23

Belkin BoostCharge Pro Caricabatteria wireless 3 in 1 con MagSafe per iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 + Apple Watch + AirPods (Ricarica magnetica fino a 15 W per modelli di iPhone 14) In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a 25 set 23

Einhell TC-EH 600 Argano elettrico (220-240 V, 50 Hz, 1050 W portata senza rullo guida 300 kg, portata con rullo guida 600 kg, cavo 18m) In offerta a 149,90 € – invece di 189,95 €

sconto 21% – fino a 23 set 23

Einhell Pompa per acque scure GC-DP 1020 N (1000W, corpo estraneo Ø20mm, portata 18.000L/h, interruttore a galleggiante, maniglia per il trasporto, inclusi attacchi universali) In offerta a 71,99 € – invece di 99,95 €

sconto 28% – fino a 17 set 23

Einhell Tosaerba a batteria GE-CM 18/30 Li-Solo Power X-Change (18 V, 30 cm larghezza di taglio, fino 150 m², Brushless, 25L sacco raccoglitore, 30-70 mm altezza di taglio, senza batterie) In offerta a 104,99 € – invece di 154,95 €

sconto 32% – fino a 17 set 23

Einhell, Secco e bagnato, Tc-Vc 1820 S Bidone Aspira Solidi E Liquidi (1250 W, Depressione 180 Mbar, Vano 20 L, ?Rosso In offerta a 55,99 € – invece di 72,95 €

sconto 23% – fino a 17 set 23

Einhell GC-ET 4530 Set Tagliabordi Elettrico 230 V, 450 W, Taglio 30 Cm, Rosso In offerta a 39,99 € – invece di 64,95 €

sconto 38% – fino a 17 set 23

Einhell Tagliaerba a spinta GC-HM 400 (largh. Taglio 40 cm, regolazione altezza taglio su 4-livelli di 13-37 mm, vano raccolta 27 l, 5 rulli elicoidali, consigliato per prati fino a 250mq) In offerta a 69,99 € – invece di 99,95 €

sconto 30% – fino a 17 set 23

Einhell TC-CD 18/35 Li-Solo Trapano avvitatore a batteria ( giri al min. 0-550, torsione 35 Nm, senza batteria e caricabatteria) In offerta a 28,99 € – invece di 39,95 €

sconto 27% – fino a 17 set 23

Einhell Gc-Hh 5047 Tagliasiepi Con Asta Telescopica (500 W, Lungh. Taglio 47 Cm, ?Nero Rosso In offerta a 76,99 € – invece di 99,95 €

sconto 23% – fino a 17 set 23

