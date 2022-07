Offerte Amazon dell’8 Luglio fino al 52% su Apple, Xiaomi, JBL, Benfei, Raviad, Ring

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Questa settimana vi abbiamo segnalato anche:

Sono pure valide queste offerte:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 3705,00 € – invece di 3949,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2523,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2063,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 466,00 € – invece di 559,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 94,90 € – invece di 149,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 5,99 € – invece di 7,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 49,00 € – invece di 59,69 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano In offerta a 79,90 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 208,00 € – invece di 299,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 34,10 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

meross Smart Lampada da Comodino LED Intelligente, abat jour da comodino Portatile Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna LED Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno In offerta a 33,80 € – invece di 55,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Android 9.0, Assistente Google, HDR,HLG,Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero, In offerta a 185,38 € – invece di 279,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Viola In offerta a 35,99 € – invece di 45,99 €

sconto 22% – fino a 10 lug 22

JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, Powerbank integrato, USB, PartyBoost, Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Senza Fili, Impermeabile IP54 Dimmerabile Lampada da tavolo a LED, Touch da Metallo Lampada da Tavolo RGB LED Ricaricabile per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti In offerta a 53,90 – invece di 59,96

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Notturna LED Armadio, Luce Led Guardaroba con Sensore Movimento 3 Modalità Illuminazione, Applique Luce Emergenza per Cucina, Armadio, Corridoio, Scale, Garage (Confezione da 2) In offerta a 4,50 € – invece di 20,99 €

sconto 79% – fino a scadenza sconosciuta

Ring Video Doorbell di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, 2021) Schermo intelligente con Alexa | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) In offerta a 69,99 € – invece di 184,98 €

sconto 62% – fino a 13 lug 22

Ring Indoor Cam, una videocamera di sicurezza plug-in compatta, con immagini in HD e comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Ring Spotlight Cam Battery | Videocamera di sicurezza HD con faretto LED, allarme acustico, comunicazione bidirezionale, alimentata a batteria In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Ring Alarm | Kit da 11 pezzi con sirena per esterni da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 319,99 € – invece di 479,93 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Ring Video Doorbell + Ring Chime | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione (Seconda Generazione) | Periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect In offerta a 89,99 € – invece di 134,00 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Ring Video Doorbell 3 di Amazon | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione | Include un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Ring Video Doorbell 4 con Chime di Amazon ? Video in HD, Pre-Roll a colori, alimentato a batteria | Include un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect In offerta a 169,00 € – invece di 235,98 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

CHCH TBO RUOTA 200 PZ. PS In offerta a 29,99 € – invece di 60,00 €

sconto 50% – fino a 11 lug 22

Decoder DVB-T2 HD EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 24,49 € – invece di 29,90 €

sconto 18% – fino a 12 lug 22

EGLO Lampada da parete a Led Pasteri a due punti luce, acciaio, tessuto, nichel opaco, bianco, E27, incl interruttore e luce di lettura flessibile In offerta a 59,83 € – invece di 74,90 €

sconto 20% – fino a 15 lug 22

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) per Computer, Desktop, Laptop, PC, Monitor, proiettore, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox e Altro – Nero In offerta a 8,41 € – invece di 14,99 €

sconto 44% – fino a 10 lug 22

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, 2 Confezioni HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) In offerta a 16,14 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino a 10 lug 22

Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo BENFEI da 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt) In offerta a 10,61 € – invece di 16,99 €

sconto 38% – fino a 10 lug 22

Cavo USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K UHD 0,9 m, BENFEI adattatore da USB-C a HDMI BENFEI Cavo placcato in oro maschio a maschio In offerta a 10,19 € – invece di 21,00 €

sconto 51% – fino a 10 lug 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).